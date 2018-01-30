"ساهام" تطلق حاضنة حلول ذكية لخدمات التأمين

هسبريس ـ محمد لديب

تمكن مولاي امحمد العلمي، المدير العام لمجموعة ساهام، من تحقيق حلمه بإنشاء أول حاضنة للمبتكرين في مجال الحلول الرقمية الذكية بالمغرب، معتمدا على كفاءات مغربية محلية واستشاريين عالميين في مجال الحلول الرقمية والذكاء الصناعي.

وقال مولاي امحمد العلمي إن "هذه الحاضنة الرقمية للذكاء الصناعي (DIGITAL FACTORY) تضم مجموعة من الشباب المغربي المتخصص في الحلول الرقمية المتطورة الموجهة لقطاع التأمين بالدرجة الأولى".

وأضاف المدير العام لساهام، في لقاء صحافي عقده اليوم بالدار البيضاء، أن "هذه الحاضنة الرقمية تضم فريقا من الكفاءات متعددة التخصصات الملتزمة بالعمل من أجل المساهمة في التحول الرقمي الشامل للمؤسسة".

وأورد مسؤولو ساهام أن هذا المشروع الطموح يساهم فيه خبراء المهنة من خلال العمل إلى جانب مجموعة من الشباب المتخصصين في تطوير البرمجيات (scrum masters)، بالإضافة إلى مصممي تجربة المستخدم في مجال تصميم الويب (UX Designers)، وكفاءات أخرى تم تكوينها على استخدام أحدث التكنولوجيات.

وأوضح المسؤولون أن إحداث هذه الحاضنة الرقمية جاء نتيجة لتطور سلوك الزبون بكيفية سريعة، ونظرا لوجود حاجة ملحة تستدعي وضع المُؤَمن عليه في قلب كل العمليات والوظائف الرئيسية للشركة.

وأكدوا أن المشروع يتوخى تقديم أرقى العروض بأفضل الأسعار؛ وذلك بالاعتماد على الابتكار والعمل المشترك، وكذا عن طريق اتباع نهج "Agile"، الذي بدأ العمل به في مجموعات العمل داخل شركة سهام للتأمين تزامنا مع إنشاء المصنع الرقمي (DIGITAL FACTORY).

وستمكن الحاضنة الرقمية (DIGITAL FACTOR) من إنجاز مشاريع سهام للتأمين بكيفية متطورة، مع العمل تدريجيا على تعميم تطوير البرمجيات داخل الشركة وتسهيل وتبسيط العلاقة مع المؤسسة كيفما كانت طبيعة القناة المستخدمة، وكذا التوفر على تطبيق ملائم يتيح تحديد الموقع الجغرافي بنقرة واحدة فقط، وضمان متابعة فورية لوقت وصول المُعايِن أو سيارة الإغاثة، بالإضافة إلى العمل على تطوير تطبيقات جديدة ذات قيمة مضافة يستفيد منها المُؤَمن عليه، ثم تحسين معارف الزبائن بخصوص كل ما يتعلق بالتأمين.