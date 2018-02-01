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نواب يطالبون بقانون يفرض ضرائب على "غوغل" و"فيسبوك"

نواب يطالبون بقانون يفرض ضرائب على "غوغل" و"فيسبوك"
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 01 فبراير 2018 - 09:00

في الوقت الذي سجل فيه مهنيون مغاربة في قطاع الصحافة أن الاعتمادات المالية التي تستفيد منها المقاولات المغربية في مجال الإشهار تتناقص سنويا بسبب سطوة الشركات الكبرى، وفي مقدمتها "غوغل" و"فيسبوك"، اقترح برلمانيون بمجلس النواب قانونا يسعى إلى فرض ضرائب على المؤسسات الكبرى الأجنبية في مجال الإنترنت.

ويسعى مقترح القانون الذي سيقدمه نواب فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى إلى تضريب الإشهار الذي يتجه للخارج، لأن النسبة الموجهة للإعلام الوطني من بين 5 و6 مليارات درهم (وهي المخصصات المالية السنوية) تعد ضئيلة مقارنة مع ما يتوجه للسوق الخارجي.

وفي هذا الصدد، فإن مقترح قانون الذي يرتقب أن يوضع على طاولة رئيس مجلس النواب قريبا يتجه إلى التنصيص على ضرورة تأسيس الشركات العالمية المستفيدة من الإشهار لشركات وطنية، وإلزامية "تصريح هذه الشركات المختصة في مجال الإشهار".

ويأتي هذا المقترح القانوني لسد نقص توجه العمليات الاشهارية نحو الخارج الذي رصده المهنيون في القطاع، مستدلين على ذلك بكون كل 100 درهم متوجهة إلى الصحافة الرقمية لا يصلها منها سوى 10 دراهم فقط، في حين إن الفارق يتجه للخارج، مسجلين في المقابل خسارة الصحافة الورقية لهذه المعاملات الاشهارية لصالح "غوغل" و"فيسبوك"، دون أن تستفيد منها الصحافة الإلكترونية الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ahmed de toulouse الخميس 01 فبراير 2018 - 09:19
ا يها النوام عفوا النواب غير المحترمين طالبوا كذلك بضريبة الهواء الذي نشتنشقه و ضريبة مشينا في الشوارع وضريبة ووووو.
لماذا لا تفرضون ضرائب على ضيعاتكم لماذا لا تفرضون ضرائب على اصحاب الرخص للصيد في اعالي البحار لماذا لا تفرضون ضرائب على ممتلكتكم في الخارج.
اخاف من يوم تفرضون علينا ضريبة حقوق المواطنة عندها سنصبح مشردينا في بلدنا كان الاجدر بكم ان تفرضوا ضريبة الجهل عل البرلمانيين الاميين
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11
2 - م المصطفى الخميس 01 فبراير 2018 - 09:29
السؤال المهم هو : هل الأثرياء والأغنياء والميسورون والمسؤولون يؤدون جميعهم الضرائب على الشكل الذي يتطلبه القانون؟ هذا هو الموضوع الذي يجب أن يشتغل عليه البرلمان بغرفتيه قبل الانتقال إلى المتنفس التواصلي الفايس بوك وكوكل الذي يعرف الجميع مكانته وأهميته٫ لأن المواطن الضعيف ومتوسط الدخل هو السباق لأداء ما في ذمته من ضريبة سنويا٫ ولا يطمئن باله إلا بعد أدائه لهذا الواجب...
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7
3 - أيوب المغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 09:36
شر البلية ما يضحك يا نوام بار لمان..
لماذا لا تطالبون أثرياء المغرب بدفع ضرائبهم ومن بينهم أنتم يا نواب صاحب الجلالة؟
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3
4 - comptable الخميس 01 فبراير 2018 - 09:39
il faut taxer FB AIRBNB UBER GOOGLE.. et toutes ces compagnies américaines qui gagnent sans rien donner,comme c´est le cas ici en Europe ou ils les taxent pour certaines et preparent leur taxation pour les autres

le fisc marocain est très naif et facile il ne fait jamais son travail avec rigueur sinon il y´aurait des miliiards de dollars de plus dans les caisses d´état
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0
5 - ورياغلي الخميس 01 فبراير 2018 - 09:40
ههههههههههه شر البلية ما يضحك، حتى انا اقترح من هذا المنبر فرض ضرائب على المكونات العضوية الموجودة على سطح كوكب من كواكب مجرة المرأة المسلسلة
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6 - احبك وطني الخميس 01 فبراير 2018 - 09:41
العالم يتجه نحو التنافسية والتنافسية تقتضي الجودة ، ومؤسساتنا في الوطن تكتفي بفرض الضرائب لتعويض الخسارات . هذه تذكرني ايام انتشار الصحون الهوائية في المغرب حيث تقدم نواب في برلماننا العزيز بمقترح فرض ضريبة التقاط القنوات الفضائية على كل مغربي استعمل الصحن الهوائي مع ان الساتلات في الفضاء والمغرب لم ينتج منها شيئا . ولولا تدخل الاتحاد الاوروبي ساعتها لكان المغاربة اليوم يؤدون ضريبة على الالتقاط الفضائي
يا للمهزلة ، غيرنا يجتهد ويبتكر ونحن نتفنن في تشريع الضرائب
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7 - طارق الخميس 01 فبراير 2018 - 09:45
قوم يجتهد في الخزعبلات . يتركون المهم (التعليم. الصحة ....) الدي سيعود على المجتمع بالنفع ويتجهون نحو التفاهات.
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8 - الخوى الخاوي الخميس 01 فبراير 2018 - 09:48
الشعب يطالب بقانون لفرض ضرائب على شركات ومشاريع النواب والمسؤولين كيبان لي هاد المسؤولين مقابلين عام الخوى الخاوي كاين شي حوايج مهمة لي خاصها تصاوب او حتى واحد ما قادر يتكلم فيها
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