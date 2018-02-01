نواب يطالبون بقانون يفرض ضرائب على "غوغل" و"فيسبوك"

هسبريس - محمد بلقاسم

في الوقت الذي سجل فيه مهنيون مغاربة في قطاع الصحافة أن الاعتمادات المالية التي تستفيد منها المقاولات المغربية في مجال الإشهار تتناقص سنويا بسبب سطوة الشركات الكبرى، وفي مقدمتها "غوغل" و"فيسبوك"، اقترح برلمانيون بمجلس النواب قانونا يسعى إلى فرض ضرائب على المؤسسات الكبرى الأجنبية في مجال الإنترنت.

ويسعى مقترح القانون الذي سيقدمه نواب فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى إلى تضريب الإشهار الذي يتجه للخارج، لأن النسبة الموجهة للإعلام الوطني من بين 5 و6 مليارات درهم (وهي المخصصات المالية السنوية) تعد ضئيلة مقارنة مع ما يتوجه للسوق الخارجي.

وفي هذا الصدد، فإن مقترح قانون الذي يرتقب أن يوضع على طاولة رئيس مجلس النواب قريبا يتجه إلى التنصيص على ضرورة تأسيس الشركات العالمية المستفيدة من الإشهار لشركات وطنية، وإلزامية "تصريح هذه الشركات المختصة في مجال الإشهار".

ويأتي هذا المقترح القانوني لسد نقص توجه العمليات الاشهارية نحو الخارج الذي رصده المهنيون في القطاع، مستدلين على ذلك بكون كل 100 درهم متوجهة إلى الصحافة الرقمية لا يصلها منها سوى 10 دراهم فقط، في حين إن الفارق يتجه للخارج، مسجلين في المقابل خسارة الصحافة الورقية لهذه المعاملات الاشهارية لصالح "غوغل" و"فيسبوك"، دون أن تستفيد منها الصحافة الإلكترونية الوطنية.