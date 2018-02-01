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كُتّاب وآراء
نواب يطالبون بقانون يفرض ضرائب على "غوغل" و"فيسبوك"
في الوقت الذي سجل فيه مهنيون مغاربة في قطاع الصحافة أن الاعتمادات المالية التي تستفيد منها المقاولات المغربية في مجال الإشهار تتناقص سنويا بسبب سطوة الشركات الكبرى، وفي مقدمتها "غوغل" و"فيسبوك"، اقترح برلمانيون بمجلس النواب قانونا يسعى إلى فرض ضرائب على المؤسسات الكبرى الأجنبية في مجال الإنترنت.
ويسعى مقترح القانون الذي سيقدمه نواب فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى إلى تضريب الإشهار الذي يتجه للخارج، لأن النسبة الموجهة للإعلام الوطني من بين 5 و6 مليارات درهم (وهي المخصصات المالية السنوية) تعد ضئيلة مقارنة مع ما يتوجه للسوق الخارجي.
وفي هذا الصدد، فإن مقترح قانون الذي يرتقب أن يوضع على طاولة رئيس مجلس النواب قريبا يتجه إلى التنصيص على ضرورة تأسيس الشركات العالمية المستفيدة من الإشهار لشركات وطنية، وإلزامية "تصريح هذه الشركات المختصة في مجال الإشهار".
ويأتي هذا المقترح القانوني لسد نقص توجه العمليات الاشهارية نحو الخارج الذي رصده المهنيون في القطاع، مستدلين على ذلك بكون كل 100 درهم متوجهة إلى الصحافة الرقمية لا يصلها منها سوى 10 دراهم فقط، في حين إن الفارق يتجه للخارج، مسجلين في المقابل خسارة الصحافة الورقية لهذه المعاملات الاشهارية لصالح "غوغل" و"فيسبوك"، دون أن تستفيد منها الصحافة الإلكترونية الوطنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
لماذا لا تفرضون ضرائب على ضيعاتكم لماذا لا تفرضون ضرائب على اصحاب الرخص للصيد في اعالي البحار لماذا لا تفرضون ضرائب على ممتلكتكم في الخارج.
اخاف من يوم تفرضون علينا ضريبة حقوق المواطنة عندها سنصبح مشردينا في بلدنا كان الاجدر بكم ان تفرضوا ضريبة الجهل عل البرلمانيين الاميين
لماذا لا تطالبون أثرياء المغرب بدفع ضرائبهم ومن بينهم أنتم يا نواب صاحب الجلالة؟
le fisc marocain est très naif et facile il ne fait jamais son travail avec rigueur sinon il y´aurait des miliiards de dollars de plus dans les caisses d´état
يا للمهزلة ، غيرنا يجتهد ويبتكر ونحن نتفنن في تشريع الضرائب