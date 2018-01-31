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الرئيسية | مال وأعمال | آليات "إعداد المواصفات" تجمع خبراء دوليين في سلامة الغذاء بالرباط

آليات "إعداد المواصفات" تجمع خبراء دوليين في سلامة الغذاء بالرباط

آليات "إعداد المواصفات" تجمع خبراء دوليين في سلامة الغذاء بالرباط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:00

احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، لقاء العمل الإقليمي حول "آليات إعداد المواصفات العربية للأغذية"، الذي دعت إليه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وسط تشديد على ضرورة "ضمان سلامة الغذاء لدى المواطن العربي كهدف أساسي لدى السلطات المعنية".

وفي هذا السياق كشف عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (الأيدمو)، عن مشروع "المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة"، موضحا أن المواصفات القياسية تبقى إحدى الركائز التي تستند عليها الرقابة الغذائية من حيث "إتباع أسلوب يسمح بالرفع من وتيرة إعدادها لتغطي معظم القطاعات ذات الأهمية في السلسلة الغذائية، من خلال قاعدة تفاعلية يتم تطويرها باستمرار وتساهم في تغذيتها أجهزة التقييس العربية بمشاريع مواصفات قياسية".

وشدد رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة على أهمية إشراك الدول العربية لجميع الجهات المعنية بإعداد المواصفات الغذائية والاستفادة من المواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية، من قبيل هيئة الدستور الغذائي (كودكس) "باعتبارها متوافقة من الناحية العلمية مع اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية"، فيما أورد أن سلامة الغذاء باتت "هاجساً يومياً لدى المواطن العربي وهدفاً أساسياً لدى السلطات المعنية في الدول العربية، مما يستوجب على الجميع تسخير كل الجهود والإمكانات والطاقات لضمان سلامة الغذاء".

وبحسب علي بدارنه، مدير "المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فإن الفكرة تنسقها جهات إقليمية تتمثل أساسا في "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" (AIDMO)، و"المنظمة العربية للتنمية الزراعية" (AOAD)، بهدف "تحقيق التكامل الإقليمي، والمواءمة والتنسيق الفعال في مجال سلامة الغذاء، وضمان الامتثال لقواعد واشتراطات التجارة الدولية".

ويهم المشروع تسهيل التجارة البينية بين دول المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المواد الغذائية، من خلال "تحسين الأنظمة المحلية لسلامة الغذاء لدى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالتوافق مع كل السياسات والبروتوكولات الإقليمية والممارسات والاتفاقات الدولية"، و"تعزيز القدرات التنسيقية والفنية بين الدول الأعضاء من أجل تخطيط وتنفيذ وإدارة نظام متكامل ومتجانس لإدارة الغذاء".

واستعرض الموعد مشروع "مجموعة عمل الدستور الغذائي"، عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، التي مثلتها مريم عيد، منسقة المشروع عن وزارة الزراعة اللبنانية، وهو الفريق الذي يضم خبراء وممثلي المنظمات والهيئات ومختلف الهياكل المنوطة بأنظمة ومعايير سلامة الغذاء، بما في ذلك الوزارات المعنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتتحدد إجراءات وتدخلات سلامة الغذاء أساسا، وفق الموعد المذكور، في "تحدید المعاییر من القوانین وأنظمة الرقابة"، و"تطویر الإرشادات"، و"التواصل مع متداولي الأغذية والمستهلكين حول المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء". ويتعين في بعض الحالات "إشراك لجنة استشارية دولية لسلامة الغذاء"، یتم تشكیلھا حالیاً بالتوازي مع صیاغة وإقرار البنود المرجعیة بشراكة مع المنظمات الرائدة والهيئات الدولية لسلامة الغذاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - سلام الصويري الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:13
وجراءم تسميم المواطنين في تطور رهيب ومهول في ضروف الفساد وانعدام اليات العدالة والقضاء الناجع والصارم وهذا هو الأهم . وما غير ذلك سوى كلام في كلام بعيدا عما يقع على ارض الواقع . واجتماعات خمس نجوم لا تنفع في شيء ما دامت اليات الزجر يتم تغييبها بتواطء مع من بيدهم الامر
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6
2 - محمد المغربي الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:21
لاتنميۃ غداءيۃ بدون استقرار سياسي في ألدول العربيۃ المجاعۃ تضرب اليمن والعطش يهدد الامۃ العربيۃ والاسلاميۃ ولا تخطيط فجل الساسۃ العرب يهتمون بالكراسي اكثر من اهتمامهم بالتنميۃ الاقتصاديۃ فرغم ثروات العرب فان الشعوب مصنفۃ تحت عتبۃ الفقر
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8
3 - متواضع الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:51
نلاحظ في السنتين الاخيرتين انه كل من يريد اجتماع، مناظرة دولية و ما شابه، ياتي عندنا لقضاء أيام من أجل الاستجمام و الراحة. مرحبا بكم في بلد الخيرات وعند اناس يعز عليهم الآخر.
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4 - الأرقام الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:02
- تضمن آخر تقرير للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المتعلق بالأمن الغذائي في الوطن العربي والمنبثق عن الدورة 45 لليوم العربي للزراعة والذي جاء تحت شعار "معا نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030 في الزراعة العربية"، أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث المساهمة في ضمان الأمن الغذائي وفي تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتي العربي، وهذا بنسبة بلغت 13,24 بالمائة سنة 2016، وتحتفظ الجزائر بالمرتبة الثانية منذ أربعة سنوات بنسبة 16 بالمائة بعد السعودية التي تساهم ب 22 بالمائة.
- وجاء في التقرير السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على هامش الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث إنتاج البطاطا بنسبة 24 بالمائة من المساحة الإجمالية للوطن العربي المخصصة لهذه المادة التي وصلت طاقة إنتاجها 4,3 مليون طن سنة 2016 أي بنسبة 30 بالمائة من محصول الوطن العربي.
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5 - Said الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:05
إعداد آليات تحت شعار: اللّي ما قتلت تُقوّي.
راه حنا غير الشعب فقط ، ماذا نساوي في المعادلة!
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6 - faty الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:08
التسمم اللي في الطحين تتزيدوه الحديد والبروتينات والملحة اليود والتحميرة اليجور وووووخليو لناس الزرع الطبيعي واكل السمك في عوض اليودوتقليل من الاسميدة الفلاحية .الناس كيمرضو بهد السموم المضافة هالسرطان اللي كتر وامراض اخرئ غير معروفة الله احفض الناس من سمكم
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7 - العسري يزيد الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:12
هذ لقرارات والاملاءات وسن قوانين واجرات وتعويم درهم وكنترضة6اشهرعمل وتصديرلخضرلبصل زيوت ثمورلايستفد منه لمغربي اكترماتضربه وبقدرة المعيشيه للفئه الهشه المتوسطه وترسلهم لركب الفقراء ام الوزراء ولبرلمان وبيادق وبيدقيات حزب ظلام تابع لبنكران ولعثماني الدين استغلوكل شئ وعانقو لمفسدين ولصوص ولوبيات وسماسره ليستمرو في سلطه وتعنترولستلاء على وظائف ومتيازات وتعويضات واجره وتقاعد خيالي يضمن لكل واحدمنهم حوالي "30مليون سنتم شهريا +بريمات مع مجانية سيارت محروقات من ضهر شعب وملاير لمقاصه الدي غيرو طريقه لجيوبهم واعطاء صدقه شهريه لبعض الاراميل وطلبه وسكان دواوير ليستحودو على اصواطهم بعد متحمروهم بنظافة اليد والدين للحيه
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8 - حفيد عبد الكريم الخطابي الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:19
ظهر الفساد في البري والبحر
السموم في الخظر والفواكه
حتى السمك لم تسلم من خدام المافية
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9 - مراكشي اصيل الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:28
اجتماع الاقتصاد اجتماع الرياضة اجتماع الغداء اجتماع المهاجرين واه و شي حاجة ماشت والوا غير تضياع الفلوس وعطوهم غير لهاد ناس لي محبوسين فالتلج ولا لي تاينتاحروا ولا صحاب جرادة
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