آليات "إعداد المواصفات" تجمع خبراء دوليين في سلامة الغذاء بالرباط

هسبريس من الرباط

احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، لقاء العمل الإقليمي حول "آليات إعداد المواصفات العربية للأغذية"، الذي دعت إليه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وسط تشديد على ضرورة "ضمان سلامة الغذاء لدى المواطن العربي كهدف أساسي لدى السلطات المعنية".

وفي هذا السياق كشف عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (الأيدمو)، عن مشروع "المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة"، موضحا أن المواصفات القياسية تبقى إحدى الركائز التي تستند عليها الرقابة الغذائية من حيث "إتباع أسلوب يسمح بالرفع من وتيرة إعدادها لتغطي معظم القطاعات ذات الأهمية في السلسلة الغذائية، من خلال قاعدة تفاعلية يتم تطويرها باستمرار وتساهم في تغذيتها أجهزة التقييس العربية بمشاريع مواصفات قياسية".

وشدد رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة على أهمية إشراك الدول العربية لجميع الجهات المعنية بإعداد المواصفات الغذائية والاستفادة من المواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية، من قبيل هيئة الدستور الغذائي (كودكس) "باعتبارها متوافقة من الناحية العلمية مع اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية"، فيما أورد أن سلامة الغذاء باتت "هاجساً يومياً لدى المواطن العربي وهدفاً أساسياً لدى السلطات المعنية في الدول العربية، مما يستوجب على الجميع تسخير كل الجهود والإمكانات والطاقات لضمان سلامة الغذاء".

وبحسب علي بدارنه، مدير "المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فإن الفكرة تنسقها جهات إقليمية تتمثل أساسا في "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" (AIDMO)، و"المنظمة العربية للتنمية الزراعية" (AOAD)، بهدف "تحقيق التكامل الإقليمي، والمواءمة والتنسيق الفعال في مجال سلامة الغذاء، وضمان الامتثال لقواعد واشتراطات التجارة الدولية".

ويهم المشروع تسهيل التجارة البينية بين دول المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المواد الغذائية، من خلال "تحسين الأنظمة المحلية لسلامة الغذاء لدى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالتوافق مع كل السياسات والبروتوكولات الإقليمية والممارسات والاتفاقات الدولية"، و"تعزيز القدرات التنسيقية والفنية بين الدول الأعضاء من أجل تخطيط وتنفيذ وإدارة نظام متكامل ومتجانس لإدارة الغذاء".

واستعرض الموعد مشروع "مجموعة عمل الدستور الغذائي"، عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، التي مثلتها مريم عيد، منسقة المشروع عن وزارة الزراعة اللبنانية، وهو الفريق الذي يضم خبراء وممثلي المنظمات والهيئات ومختلف الهياكل المنوطة بأنظمة ومعايير سلامة الغذاء، بما في ذلك الوزارات المعنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتتحدد إجراءات وتدخلات سلامة الغذاء أساسا، وفق الموعد المذكور، في "تحدید المعاییر من القوانین وأنظمة الرقابة"، و"تطویر الإرشادات"، و"التواصل مع متداولي الأغذية والمستهلكين حول المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء". ويتعين في بعض الحالات "إشراك لجنة استشارية دولية لسلامة الغذاء"، یتم تشكیلھا حالیاً بالتوازي مع صیاغة وإقرار البنود المرجعیة بشراكة مع المنظمات الرائدة والهيئات الدولية لسلامة الغذاء.