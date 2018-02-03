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سبتة تُحْدث مرصدا لرصد تطور التجارة والسياحة

سبتة تُحْدث مرصدا لرصد تطور التجارة والسياحة
هسبريس - متابعة
السبت 03 فبراير 2018 - 05:35

أنشأت سلطات مدينة سبتة المحتلة مرصدا للتجارة بهدف رصد تطور التجارة، وتحديد ما إذا كان الوضع على الحدود مع المغرب يؤثر في دخول السائحين وفي المبيعات.

ويشمل فريق العمل بالمرصد عناصر من الإدارة العامة ووكلاء اقتصاديين واجتماعيين بهدف الإبقاء على اتصال دائم مع قطاع الاعمال وتحليل تطور ثلاثة عناصر رئيسية: الزبائن المحليين والسياحة المغربية والتجارة عبر الحدود.

وعقد المرصد اجتماعه الأول بحضور ممثلين عن النقابات ومنظمات لرجال الأعمال والسطات المحلية وخدمات الضرائب والخزانة العامة التابعة للتأمين الاجتماعي.

وجرى خلال الاجتماع بحث الآلية التي سيجري استخدامها للخروج باستنتاجات على أساس البيانات المتعلقة بالتجارة التي ستتم دراستها.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - TAGADAT السبت 03 فبراير 2018 - 07:14
Ces terroristes colonialiastestes espagnoles doivent quitter notre terres y compris l ile canarie.
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