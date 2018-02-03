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الرئيسية | مال وأعمال | العثماني يكشف خارطة طريق التنقيب عن البترول والغاز بالمغرب

العثماني يكشف خارطة طريق التنقيب عن البترول والغاز بالمغرب

العثماني يكشف خارطة طريق التنقيب عن البترول والغاز بالمغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 03 فبراير 2018 - 11:00

في الوقت الذي تُواصل فيه كبريات الشركات العالمية محاولات العثور على البترول بالمغرب وتُبدي تفاؤلها بأن تُصبح المملكة بلداً نفطياً، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن حجم الاستثمارات الهائلة التي تُخصص للتنقيب عن الهيدروكاربورات منذ سنة 2000.

وكشف العثماني خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الجمعة بالرباط، بحضور أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا المجال بلغ ما قدره 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 96%.

رئيس الحكومة أبدى تفاؤله بخصوص المجهودات الاستثمارية المتواصلة، لكنه تجنب التعليق عن الاكتشافات التي تُعلنها الشركة البريطانية "ساوند إنرجي" بين الفينة والأخرى في مناطق مغربية مختلفة، مخافة تكرار "كذبة تالسينت"، عندما أعلنت الدولة، على لسان وزير الطاقة والمعادن في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، يوسف الطاهري، عن اكتشاف احتياطي مهم من البترول سيحول المغرب إلى بلد غني، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بمعلومات خاطئة.

وأورد العثماني أن حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط بلغ سنة 2017 ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء، و27 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات، وغطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية تُناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية، و77 رخصة في عرض البحر، و3 تراخيص استطلاع، و9 عقود امتياز للاستغلال.

وحول التوقعات المستقبلية، لفت العثماني الانتباه إلى حفر 6 آبار استكشافية، منها 4 في حوض الغرب، وأشار إلى تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها.

أما التنقيب عن النفط، فتُورد المعطيات الحكومية أن الأشغال همت سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا، منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، ويتم إنجاز هذه الأشغال بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور.

علاوة على ذلك، أوضح رئيس الحكومة أن عمليات الاستكشاف والتنقيب وتنمية الهيدروكاربورات والمعادن "تشكل إحدى الركائز المُساهمة في تزايد جاذبية وإقبال شركات استثمارية كبرى على بلادنا، وتوفير فرص الشغل؛ الشيء الذي دفع السلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي وضريبي خاص بها أكثر نجاعة وتحفيزا".

ومن أجل تثمين هذه المكتسبات والجهود المبذولة من طرف "مكتب بنخضرا"، دعا العثماني إلى رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية من خلال المخطط الاستراتيجي 2017-2021.

وشدد على ضرورة قيام هذا المخطط على مبادئ الحكامة الجيدة والشراكة واليقظة والتواصل والتقييم وتدبير المخاطر، وأن يهدف إلى الحصول على التمويل الأنسب وتطوير الإمكانيات العلمية واللوجستيكية والانفتاح على أسواق القارة الإفريقية ومواصلة دعم التكوين ونقل الخبرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - منير السبت 03 فبراير 2018 - 11:11
والله ماكينة حاجة وخا يخرجو الديامند بالاطنان والو والو
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61
2 - سعيد السبت 03 فبراير 2018 - 11:14
لا نعرف مستوى تكليخ الشعب المغربي من طرف الساسة الخبيثون. الشعب المغربي طيب اوي كما يقول المصريون و من هب و دب يأتي ببهتانه ليستحمر المواطنين.
المغرب بلد ثروات كثيرة لا يستفيد منها إلا الساسة و رجال مقربون من أصحاب القرار. أما المواطن العادي فلا نصيب له إلا المعاناة و الفقز و العيش في درجات للامية الدنيا. العثمة لا يفقه شيء و بنخضرا أتي بها و بقيت لأنها تعرف أسرارا عن الموضوع و إلا لما لا نتكلم عن الفوسفاط الذي يعد من أجود ما يوجد في العالم. لما لا نغرف الثروات البحرية أين تباع و من يستفيد منها. الحديث عن للفضة و النحاس و حتى الذهب يسير في نفس الإتجاه. اللهم إن هذا منكر.
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72
3 - Hicham السبت 03 فبراير 2018 - 11:16
أكتر من 30 سنة، نفس القصة. من الأحسن السكوت. واخا يكون هاد الكاز و البترول في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية. Le gaz هو الي طلعتو لالمغاربه. لعفوووووووووو منكم.
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51
4 - الفوسفاط السبت 03 فبراير 2018 - 11:20
المغرب بلاد جوج بحورة او ما شبعانين حتى سرديل حوت المغرب كيتباع في الخارج بقل من المغرب جوع كلبك يتبعك وينبحك داك لي عطيتوتنا من الفوسفاط غادي تعطيونا حتى من الغاز او البطرول
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34
5 - آ من سعد الشفارة السبت 03 فبراير 2018 - 11:23
آش من خريطة ديال التنقيب و فين الخريطة ديال الذهب الذي يطلى بالصباغة على أنه حديد و يباع في الإمارات و لندن بالأطنان و كذلك الاحجار الكريمة و فين ميزانية الفوسفاط التي تعادل ميزانية بترول السعودية و فين ميزانية الثروة السمكية و فين ثروة الحشيش لأنه منتج خام مغربي لا ينزل من السماء بل يزرع و يحصد راه سياسة جس نبض المغاربة بدأت تعطي ثمار الخطر و خير دليل الريف و جرادة التي إنطفأت شرارتها و لله الحمد و سيأتي يوم أقسم بالله أنها لا تنطفئ حتى لو قبلتوا يد المتسولين
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26
6 - افران الاطلس المتوسط السبت 03 فبراير 2018 - 11:28
Ottoman dévoile une feuille de route pour l'exploration pétrolière et gazière au Maroc et comment ? Le volume des investissements accumulés dans ce domaine s'élève à 25 milliards de dirhams qui à payer cette note ? est ce on à trouver quelque chose ou pas ? depuis l'en 2000 qu'on chercher du pétrole est ce qu'on trouver quelque chose ou seulement on perd de l'argent pour rien qui finance tout ça ? la somme d'investissement parait très importante est ce qu'on, a boutis à un résultat ou rien c'est cela le plus important. Youssef al-Tahiri, dit à propos de la découverte d'une importante réserve de pétrole transformera le Maroc en un pays riches ça tout le monde le sait mais, faut trouver ce pétrole est le plus rapidement possible
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3
7 - سلاوي غيور السبت 03 فبراير 2018 - 11:28
خارطة الطريق هي التنقيب عن الاجيال المقبلة واصلاح التعليم وتأهيل الافراد في المجتمع المغربي اما الارض سوف تجف يوما ما. سنغافورة كانت في سبعينات القرن الماضي لا شىء وقد بكى زعيمها يوم تم التخلي عنها لكن ذلك الزعيم نقب عن الفكر والتعليم والاقتصاد حتى أضحت اليوم اهم دول العالم اقتصاديا بل ان جواز سفرها يتربع على رأس جوازات السفر في العالم. المغرب في السبعينيات كنا اغنياء وحالنا اليوم تغير . ارجو من السيد رئيس الحكومة المحترم فهم الرسالة وشكرا هسبيريس
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21
8 - رسالة الى السيد العثمانى السبت 03 فبراير 2018 - 11:31
اخى العثمانى لقد تاءخرت و تاءخر المغرب شيئا ما في التنقيب عن النفط او الغاز!اءن يصبح المغرب بلدا نفطيا في المفهوم التكنولوجى و العلمى لم يعد له معنى. انك ياءخى تسير في الاءتجاه المعاكس للتطور. العالم يستعد للخروج بقوة من قبطة الطاقة الاءحفورية. وبعض الدول الغنية في العالم و في اروبا بالخصوص ستمنع استخدام البترول و الغاز ذو الاءصل الاءحفورى على اءراضيها في افق 2050.لمن ستبيع البترول و الغاز ياءخى العثمانى? للموزمبيق? نصيحتى لك ياخى العثمانى اترك التنقيب عن البترول فهذا لامعنى له و فيه ضرر للبيئة. اتمنى اخى العثمانى ان تكون حكيما و تجعل المغرب يركب قطار التطور مع الدول المتقدمة التى هي جادة فى البحث عن طاقة بديلة. احسن تنقيب ياءخى العثمانى هو تكوين مهندسين مغاربة ذو مستوى عال في مجال الطاقة البديلة و البيئة.اما التنقيب عن المعادن فهو للدول المتخلفة فقط. اتعرف اخي ان في الدول المتطورة لا توجد وزارة اسمها وزارة المعادن. ولكم في هذا حكمة ياءولى الاءلباب!!
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11
9 - Tito السبت 03 فبراير 2018 - 11:33
Même si il y'a du pétrole ou gaz,les négociations ont été a l'ordre de 80%pour les sociétés étrangères et 20% pour le maroc.
Ont ne montre pas les zones ou ont creusent mais ont montre les zones ou ont trouve.
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5
10 - خليلوفيتش السبت 03 فبراير 2018 - 11:40
سبحان الله حنا اللي جا يعطينا خريطة طريق و يدوز وقيتو و يجمع ثروتو و يمشي فحالو منذ 1956.
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7
11 - الزبداني السبت 03 فبراير 2018 - 11:40
اعباد الله مكن لا بترول لا غاز لا والو .الساسه يبحتون عن نقطه ضعف الشعب المغربي ليستحمروه و ويستكلخوه .نحن لالعاب في السنتنا لتسيل لقد جفت عروقنا .وان كان هناك بترول او غاز فلهم وليس لنا علاوه على الباقي الذي لازال ياكل من الكتف والبطن بشراهه .
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6
12 - Eirl السبت 03 فبراير 2018 - 11:41
لدينا البحر و الشمس فهي طاقات لا منتهية و مجانية و لدينا اراضي فلاحية لنحقق اكتفاء ذاتي في الحبوب اولا و الخصراوات و الفواكه بتحلية مياه البحر. و نتمتع باسماكنا كبروتينات نافعة و بدون مخاطر لانها طبيعية و صحية. و نتوجه الى الصناعة لانها الاساس و الربح. اما غير ذلك فهو تبذير لاموال الشعب.
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