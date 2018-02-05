الخطوط الإماراتية تستأنف رحلاتها من وإلى تونس

هسبريس - و.م.ع

أفاد كمال ميلاد مدير عام الطيران المدني بتونس، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي، على استئناف الخطوط الإماراتية رحلاتها الجوية من والى تونس يوم 25 مارس القادم، وذلك بعد تعليق تلك الرحلات منذ دجنبر الماضي.

وأوضح كمال ميلاد، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، اليوم الاثنين، أن هذا التوقيت تم اعتماده من قبل المنظمة الدولية لشركات النقل الجوي التي تفرض على شركات الطيران ضبط برنامج رحلاتها خاصة وان الموسم الشتوي قد انتهى، فيما سينطلق الموسم الصيفي يوم 25 مارس القادم .

وقال، المسؤول التونسي إن هذا التأخير يعتبر عاديا لأن شركات الطيران تبرمج رحلاتها حسب المواسم علما أن لها التزامات على خطوط أخرى، مضيفا أن "الإشكال انتهى والخطوط الإماراتية مستعدة للعودة ونحن كذلك ".

وكانت السلطات التونسية قد قررت، يوم 24 دجنبر الماضي، تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها على إثر منع الشركة الإمارتية يوم 22 من الشهر نفسه للعديد من التونسيات بمطار تونس قرطاج من السفر على متن طائرتها المتوجهة إلى دبي.

وقد أثار قرار شركة الطيران الإماراتية آنذاك جدلا واسعا في تونس، ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، قولها إن السلطات الإماراتية كانت لديها "معلومات أمنية حول إمكانية تنفيذ عمليات إرهابية من طرف نساء تونسيات أو نساء يحملن جوازات سفر تونسية".

وأعلنت وزارة النقل التونسية، في يناير الماضي، عن التوصل لاتفاق بشأن استئناف الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس وذلك إثر رفع السلطات الإماراتية المختصة لإجراءات المنع التي اتخذتها في حق المواطنات التونسيات.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى التوصل لاتفاق "تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 23 أبريل 2000، والحرص مستقبلا على تفادي ما حدث وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين بما يحفظ مصالح البلدين وأمنهما المشترك".