شركتا "شيل" و"ريبسول" تحفران أرض تانفيت

هسبريس من الرباط

وقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن اتفاقا نفطيا يهم المنطقة البرية "تانفيت"، على مساحة تقدر بـ9990 كيلومتر مربع، مع شركتي "شيل" و"ريبسول".

المكتب قال في بيان: "على ضوء نتائج أشغال الاستطلاعات التي قامت بها شركة شيل، بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار عقد استكشاف، قررت شركتا شيل و ريبسول مواصلة الأشغال في إطار عقد تنقيب مع المكتب".

وأشار البيان إلى أن شركة "ريبسول"، باعتبارها الشركة الفاعلة في هذا المشروع، تعد من أكبر شركات النفط المدرجة في البورصة على الصعيد العالمي، حيث تنشط الشركة في عمليات دولية بأكثر المناطق الواعدة من حيث الإمكانيات الطاقية.

وأضاف المصدر ذاته أن شركة "شيل"، التي تأسست عام 1890، تعد إحدى الشركات الرئيسية في الصناعة البترولية، وتعمل في مشاريع النفط والغاز بأكثر من 70 دولة.