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الرئيسية | مال وأعمال | وزارة الفلاحة تدعم علف الماشية بالأقاليم المتضررة

وزارة الفلاحة تدعم علف الماشية بالأقاليم المتضررة

وزارة الفلاحة تدعم علف الماشية بالأقاليم المتضررة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:15

لمواجهة موجة البرد والثلوج التي مست بعض الأقاليم، قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإطلاق برنامج لدعم تغذية المواشي من خلال تموين مربي الماشية بالشعير المدعم.

الأقاليم الـ 22 المعنية هي أزيلال، بني ملال، خنيفرة، الراشيدية، ميدلت، ورززات، تنغير، زاكورة، بولمان، إفران، صفرو، تاونات، تازة، الحوز، شيشاوة، فيكيك، كرسيف، تاوريرت، شتوكا أيت باها، تارودانت، الحسيمة، وشفشاون.

وأكد بلاغ للوزارة التي يشرف عليها عزيز أخنوش أن بعض المناطق واجهت بالفعل صعوبات من حيث الإمدادات بسبب الثلوج التي أدت إلى إغلاق بعض الطرق في بعض المناطق الجبلية، وبالتالي طرحت صعوبات في ضمان تغذية القطيع بصورة منتظمة بهذه المناطق.

وسجل البلاغ أن مربي الماشية المعنيين بمشاكل تغذية المواشي في هذه الأقاليم، الذين يحتاجون إلى التموين بالشعير المدعم، مدعوون إلى الاتصال بالمصالح الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة (المديريات الإقليمية للفلاحة ومصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية).

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1 - لحسن الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:34
وزارة الفلاحة دائما في الوقت المناسب ودائما ما تقف بجانب المواطنين البسطاء
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