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كُتّاب وآراء
"كوسومار" ترافق الطلبة المغاربة في الامتحانات
أطلقت شركة "كوسومار"، بتعاون مع المتخصصة النفسية ناهد رشاد، الدورة الرابعة لبرنامج "Prépare ton exam" الرقمي، والذي يهدف إلى دعم ومرافقة الطلبة المغاربة في مسارهم الدراسي، عن طريق فيديوهات وندوات على موقعي فيسبوك ويوتيوب.
وستتميز هذه الدورة، التي تحمل شعار "يالله نجحو جميع"، وفق أصحاب المشروع التربوي، بتحديات شهرية وفيديوهات مباشرة ولقاءات شهرية مع المتخصصة ناهد رشاد، إضافة إلى نشرات أسبوعية ووصفات صحية.
كما ستعرف الدورة إطلاق "جائزة التميز"، التي ستمنح للمتابعين الثلاثة الأكثر التزاما بالبرنامج، بقيمة 20 ألف درهم، و15 ألف درهم، و10 آلاف درهم.
يذكر أن الدورة الأولى من برنامج "Prépare ton exam" الرقمي، التي انطلقت سنة 2014، كانت قد شهدت استفادة 8000 طالب من الندوات التي أقيمت في 5 مدن مغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
المجد للعروبة.
نرجو ان تتاح الاستفادة لجميع الطلبة بدون استثناء.