24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1612:4715:4218:0819:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. باحث ينسف "أوهام" الحكم الإسلامي .. آية التمكين وحديث الخلافة (5.00)

  2. أصغر رئيسة جماعة بالمغرب: تهمة "الخيانة الزوجية" ضريبة السياسة (5.00)

  3. أخنوش يمهد للفلاحين المغاربة فرصا واعدة في الأسواق الألمانية (5.00)

  4. وساطة "مجلس اليزمي" تعيد متهما في "تفجيرات إسني" إلى البلاد (5.00)

  5. أخنوش ومعرض برلين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "كوسومار" ترافق الطلبة المغاربة في الامتحانات

"كوسومار" ترافق الطلبة المغاربة في الامتحانات

"كوسومار" ترافق الطلبة المغاربة في الامتحانات
هسبريس من الرباط
الخميس 08 فبراير 2018 - 09:19

أطلقت شركة "كوسومار"، بتعاون مع المتخصصة النفسية ناهد رشاد، الدورة الرابعة لبرنامج "Prépare ton exam" الرقمي، والذي يهدف إلى دعم ومرافقة الطلبة المغاربة في مسارهم الدراسي، عن طريق فيديوهات وندوات على موقعي فيسبوك ويوتيوب.

وستتميز هذه الدورة، التي تحمل شعار "يالله نجحو جميع"، وفق أصحاب المشروع التربوي، بتحديات شهرية وفيديوهات مباشرة ولقاءات شهرية مع المتخصصة ناهد رشاد، إضافة إلى نشرات أسبوعية ووصفات صحية.

كما ستعرف الدورة إطلاق "جائزة التميز"، التي ستمنح للمتابعين الثلاثة الأكثر التزاما بالبرنامج، بقيمة 20 ألف درهم، و15 ألف درهم، و10 آلاف درهم.

يذكر أن الدورة الأولى من برنامج "Prépare ton exam" الرقمي، التي انطلقت سنة 2014، كانت قد شهدت استفادة 8000 طالب من الندوات التي أقيمت في 5 مدن مغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - فرحات الخميس 08 فبراير 2018 - 10:02
بادرة محمودة لإنقاذ المتخرجين من البطالة وتشجيعا لجميع الطلبة .وهي ماواكبه م ش ف ونتمنى أن تعم هذه الطريقة جميع كبريات الشركات العالمية بالمغرب وكذلك CGEM
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ازناسني من فاس الخميس 08 فبراير 2018 - 10:04
لمدة تقارب 50 سنة، ظل العالم و الشعب الٲمريكي يعتقد خطٲ ٲن السكر لا يسبب ٲمراض القلب والشرايين. لٲن اللوبي الذي كان يتحكم في صناعة السكر في و.م.ٲ في الستينيات كان يعطي الرشاوي لمجموعة الباحثين في جامعة هارفارد الٲمريكية لنشر تقارير و مقالات علمية تبرئ السكر من التسبب في ٲمراض القلب. الكثير من السذج يعتقدون ٲن Bill Gates و من يدور معه في فلكsilicon valley يقومون بانفاق الملايير للجمعيات "الخيرية" محبة في الانسانية. لكن يتناسون حجم المواكبة الاعلامية التي تصاحبهم. وذلك كله يدخل في مجال الاشهار الذي سيمكنهم من ربح ٲضعاف ٲضعاف ما ٲنفقه في العمل "الخيري". قس على ذلك شركات الاتصالات و المؤسسات المالية و الممثلين و المغنيين و الرياضيين و غيرهم. في المغرب نسبة مرض السكري مرتفعة لعدة ٲسباب، منها المغالاة في استهلاك السكر (بسكويت، حلوى، شاي بالسكر، عصير بالسكر، حليب بالسكر، قهوى بالسكر، شكولاته.....) لٲنه رخيص الثمن بفعل الدعم المقدم لهذه المادة من قبل الدولة من جيوب المواطنين. و من المستفيد؟ .هههههه
المجد للعروبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - الاستفادة للجميع الخميس 08 فبراير 2018 - 10:48
يذكر أن الدورة الأولى من برنامج "Prépare ton exam" الرقمي، التي انطلقت سنة 2014، كانت قد شهدت استفادة 8000 طالب من الندوات التي أقيمت في 5 مدن مغربية.
نرجو ان تتاح الاستفادة لجميع الطلبة بدون استثناء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.