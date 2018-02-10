عائدات السياحة المغرب تقترب من 70 مليار درهم

هسبريس - أمال كنين

أعلنت وزارة السياحة عن ارتفاع العائدات السياحية بالبلاد وأيضا عدد الزوار الذين اختاروا المغرب كوجهة لقضاء عطلهم خلال العام الماضي، واصفة السنة بـ "الاستثنائية"، ومؤكدة أنه تحقق خلالها "نمو قوي في عدد الوافدين السياح غير المقيمين، وحصيلة النقد الأجنبي".

وفي تقرير لها تضمن حصيلة القطاع خلال العام الماضي، أوضحت الوزارة أن عائدات السياحة بالعملات الأجنبية بلغت نحو 69.7 مليار درهم، مقابل 64.2 مليار درهم في عام 2016، مسجلة زيادة بنسبة 8.5 بالمائة.

وبحسب التقرير، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى المعابر الحدودية 11.35 مليونا، بزيادة 10 بالمائة مقارنة مع عام 2016، في حين شهد عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة الأميركية أكبر زيادة قدرت بـ 29 بالمائة، تلتها ألمانيا بارتفاع نسبته 15 بالمائة، ثم هولندا وإيطاليا بنسبة 9 بالمائة، وفرنسا وإسبانيا بنسبة ثمانية بالمائة.

وأوضحت الوزارة أن حجم ليالي المبيت في مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة "سجل نموا قويا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالعام الماضي"ـ وسجلت أقوى معدلات النمو في مدن فاس بنسبة 39 بالمائة، ثم ورززات بنسبة 37 بالمائة، وطنجة بحوالي 25 بالمائة، فمراكش بما يناهز 17 بالمائة، تلتها كل من أكادير والدار البيضاء بنسبة 11 بالمائة.

يذكر أن وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، سبق أن عقد الشهر الماضي اجتماعا مع المندوبين الجهويين والإقليميين لقطاع السياحة، في العاصمة الرباط، تمحور حول حصيلة عمل القطاع ومعيقات تطوره، وإعادة النظر في التقسيم الجهوي لقطاع السياحة طبقا للتقسيم الإداري المعتمد، وإلحاق قطاع النقل الجوي بقطاع السياحة وأثره الايجابي في جلب السياح.