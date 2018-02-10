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الرئيسية | مال وأعمال | عائدات السياحة المغرب تقترب من 70 مليار درهم

عائدات السياحة المغرب تقترب من 70 مليار درهم

عائدات السياحة المغرب تقترب من 70 مليار درهم
هسبريس - أمال كنين
السبت 10 فبراير 2018 - 13:25

أعلنت وزارة السياحة عن ارتفاع العائدات السياحية بالبلاد وأيضا عدد الزوار الذين اختاروا المغرب كوجهة لقضاء عطلهم خلال العام الماضي، واصفة السنة بـ "الاستثنائية"، ومؤكدة أنه تحقق خلالها "نمو قوي في عدد الوافدين السياح غير المقيمين، وحصيلة النقد الأجنبي".

وفي تقرير لها تضمن حصيلة القطاع خلال العام الماضي، أوضحت الوزارة أن عائدات السياحة بالعملات الأجنبية بلغت نحو 69.7 مليار درهم، مقابل 64.2 مليار درهم في عام 2016، مسجلة زيادة بنسبة 8.5 بالمائة.

وبحسب التقرير، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى المعابر الحدودية 11.35 مليونا، بزيادة 10 بالمائة مقارنة مع عام 2016، في حين شهد عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة الأميركية أكبر زيادة قدرت بـ 29 بالمائة، تلتها ألمانيا بارتفاع نسبته 15 بالمائة، ثم هولندا وإيطاليا بنسبة 9 بالمائة، وفرنسا وإسبانيا بنسبة ثمانية بالمائة.

وأوضحت الوزارة أن حجم ليالي المبيت في مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة "سجل نموا قويا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالعام الماضي"ـ وسجلت أقوى معدلات النمو في مدن فاس بنسبة 39 بالمائة، ثم ورززات بنسبة 37 بالمائة، وطنجة بحوالي 25 بالمائة، فمراكش بما يناهز 17 بالمائة، تلتها كل من أكادير والدار البيضاء بنسبة 11 بالمائة.

يذكر أن وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، سبق أن عقد الشهر الماضي اجتماعا مع المندوبين الجهويين والإقليميين لقطاع السياحة، في العاصمة الرباط، تمحور حول حصيلة عمل القطاع ومعيقات تطوره، وإعادة النظر في التقسيم الجهوي لقطاع السياحة طبقا للتقسيم الإداري المعتمد، وإلحاق قطاع النقل الجوي بقطاع السياحة وأثره الايجابي في جلب السياح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mol chekara السبت 10 فبراير 2018 - 14:18
قاليك وزراء بيجيدي الدولة فقيرة؛ كنت دايز حد أوطوروت طريق سطات وكنتأمل السيل الهائل للسيارت التي تضخ ملايير الدراهم في الطريق السريع الباهض ثمن الدخول إليه؛ بلا مانكلمو على الفوسفاط الفلاحة المواشي الصيد البحري الصناعة وصناعة السيارات وأرباح قطاع النقل من الطوبيسات والحافلات ثم الطاكسيات وغنائم الفنادق السياحية والسكك الحديدية والطيران والسفن ؛ ثم الحجم الضخم من عائدات الضرائب بدأ من الأدوية وقروض السلف وصولا للمنتوجات الإستهلاكية واقتطاعات 40 بالمائة للموظفين٠٠٠٠٠ الدولة أصبحت مؤسسة بنكية تجمع الفلوس وتزرع مآسي المحتاجين وتسعد حظ المحتالين
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8
2 - فين هي رؤية 2020 السبت 10 فبراير 2018 - 14:36
هاهي 2020 قربات ومازال ماوصلنا 12 مليون سائح, فين هي رؤية 2020 بنسبة 20 12 مليون سائح, حتى هادي فشلتو فيها, اسبانيا 80 مليون سائح, وتركيا 40 مليون سائح, جمعو راسكوم وخدمو بالمعقول راكوم باقي اللور
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3
3 - الحـــــ عبد الله ــــاج السبت 10 فبراير 2018 - 14:54
من جديد قرأنا وسنقرأ بعض تعليقات فيها
"ماذا أستفذ من هذه السياحة"
أو
"ماذا يستفيد الشعب ؟" على وزن : "ماذا يستفيد الشعب من الفلاحة" ؟ ماذا يستفيد الشعب من "الفوسفات" الذي لا يغطي عائداته حتى أجور الفراملية، أو أو ... من عصارة ثقافتهم البئيسة التي يكرسونها ويعبرون من خلالها على فشلهم في الحياة.

وأنا أقول لهذا الرهط، عليكم أن تطرحوا نفس الأسئلة وعلى الشكل التالي :

ماذا تستفيد من عائدات دكان البقال محماد ومقهى الحسين وحمام الجيلالي، وورشة ميكانيكا العربي ومحل نجارة عمر ومحلبة دا براهيم، ومطعم كوتر و... الي موجودين عندكوم في الدرب الذي تسكن فيه ؟

إذا كنت تستفيد من هذه المرافق التجارية والحرفية التي تساهم في إنتاج الثروة الوطنية بقسط وافر، فإنك ستستفيد أيضا من مداخل فندق في مراكش أو طنجة أو أكادير... غير انتظر حتى يديرو ليك المانضا أو يخلصو عليك الماء والضو... تشكرهم وترضي عليهوم انت العدمي التافه الذي يزرع الإحباط ويكرس التشاؤم والبؤس !!
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1
4 - متتبع السبت 10 فبراير 2018 - 14:55
واين تذهب تلك 20 مليار درهم؟ هذه واحدة من احدى مداخل الدولة. ونقول للشعب ان البلاد تعرف ازمة. ازمة مذا؟ ثروات برية ( فوسفاط، مناجم، ...) بحرية-( اسماك من جميع الانواع) و البلاد يغرقونها ديونا. اكثر كن 4.000.000.000.000 درهم دبن خارجي.
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-2
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