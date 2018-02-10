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كُتّاب وآراء
عائدات السياحة المغرب تقترب من 70 مليار درهم
أعلنت وزارة السياحة عن ارتفاع العائدات السياحية بالبلاد وأيضا عدد الزوار الذين اختاروا المغرب كوجهة لقضاء عطلهم خلال العام الماضي، واصفة السنة بـ "الاستثنائية"، ومؤكدة أنه تحقق خلالها "نمو قوي في عدد الوافدين السياح غير المقيمين، وحصيلة النقد الأجنبي".
وفي تقرير لها تضمن حصيلة القطاع خلال العام الماضي، أوضحت الوزارة أن عائدات السياحة بالعملات الأجنبية بلغت نحو 69.7 مليار درهم، مقابل 64.2 مليار درهم في عام 2016، مسجلة زيادة بنسبة 8.5 بالمائة.
وبحسب التقرير، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى المعابر الحدودية 11.35 مليونا، بزيادة 10 بالمائة مقارنة مع عام 2016، في حين شهد عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة الأميركية أكبر زيادة قدرت بـ 29 بالمائة، تلتها ألمانيا بارتفاع نسبته 15 بالمائة، ثم هولندا وإيطاليا بنسبة 9 بالمائة، وفرنسا وإسبانيا بنسبة ثمانية بالمائة.
وأوضحت الوزارة أن حجم ليالي المبيت في مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة "سجل نموا قويا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالعام الماضي"ـ وسجلت أقوى معدلات النمو في مدن فاس بنسبة 39 بالمائة، ثم ورززات بنسبة 37 بالمائة، وطنجة بحوالي 25 بالمائة، فمراكش بما يناهز 17 بالمائة، تلتها كل من أكادير والدار البيضاء بنسبة 11 بالمائة.
يذكر أن وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، سبق أن عقد الشهر الماضي اجتماعا مع المندوبين الجهويين والإقليميين لقطاع السياحة، في العاصمة الرباط، تمحور حول حصيلة عمل القطاع ومعيقات تطوره، وإعادة النظر في التقسيم الجهوي لقطاع السياحة طبقا للتقسيم الإداري المعتمد، وإلحاق قطاع النقل الجوي بقطاع السياحة وأثره الايجابي في جلب السياح.
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تعليقات الزوّار (4)
"ماذا أستفذ من هذه السياحة"
أو
"ماذا يستفيد الشعب ؟" على وزن : "ماذا يستفيد الشعب من الفلاحة" ؟ ماذا يستفيد الشعب من "الفوسفات" الذي لا يغطي عائداته حتى أجور الفراملية، أو أو ... من عصارة ثقافتهم البئيسة التي يكرسونها ويعبرون من خلالها على فشلهم في الحياة.
وأنا أقول لهذا الرهط، عليكم أن تطرحوا نفس الأسئلة وعلى الشكل التالي :
ماذا تستفيد من عائدات دكان البقال محماد ومقهى الحسين وحمام الجيلالي، وورشة ميكانيكا العربي ومحل نجارة عمر ومحلبة دا براهيم، ومطعم كوتر و... الي موجودين عندكوم في الدرب الذي تسكن فيه ؟
إذا كنت تستفيد من هذه المرافق التجارية والحرفية التي تساهم في إنتاج الثروة الوطنية بقسط وافر، فإنك ستستفيد أيضا من مداخل فندق في مراكش أو طنجة أو أكادير... غير انتظر حتى يديرو ليك المانضا أو يخلصو عليك الماء والضو... تشكرهم وترضي عليهوم انت العدمي التافه الذي يزرع الإحباط ويكرس التشاؤم والبؤس !!