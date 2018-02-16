"كوكا كولا" تنفي إنهاء أنشطة إنتاجها في المغرب‎

هسبريس من الرباط

نفت شركة "كوكا كولا" فرع المغرب ما تم نشره في بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية الوطنية، التي ذكرت أن مصدرا مجهولا ادعى عزم منظومة "كوكا كولا" المغرب إنهاء كل أنشطة إنتاجها بالمملكة بسبب سياسة الحكومة، وبالخصوص قرار رفع الدعم عن السكر.

وقالت الشركة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الالكترونية، إن "شركة كوكا كولا - فرع المغرب تنفي بشكل قاطع ما ورد في المقالات التي تناولت إنهاء أنشطتها الصناعية".

وختمت الشركة بلاغها بالتأكيد على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الجهات المختصة لحماية مصالحها وصورتها التي "تضررت من جراء هذه المعلومات المغلوطة".