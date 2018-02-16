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كُتّاب وآراء
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"كوكا كولا" تنفي إنهاء أنشطة إنتاجها في المغرب
الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:12
نفت شركة "كوكا كولا" فرع المغرب ما تم نشره في بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية الوطنية، التي ذكرت أن مصدرا مجهولا ادعى عزم منظومة "كوكا كولا" المغرب إنهاء كل أنشطة إنتاجها بالمملكة بسبب سياسة الحكومة، وبالخصوص قرار رفع الدعم عن السكر.
وقالت الشركة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الالكترونية، إن "شركة كوكا كولا - فرع المغرب تنفي بشكل قاطع ما ورد في المقالات التي تناولت إنهاء أنشطتها الصناعية".
وختمت الشركة بلاغها بالتأكيد على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الجهات المختصة لحماية مصالحها وصورتها التي "تضررت من جراء هذه المعلومات المغلوطة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - Amina الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:37
Eight spoonful of sugar in just one glass of Coke is enough to make anyone avoid such sugary drinks which affects your health.
Water on its own is much better.
Moroccan bodies suffer from two enemies and two poisons: sugar and salt.
Use them in moderation or else you'll be counting your days to the grave.
Water on its own is much better.
Moroccan bodies suffer from two enemies and two poisons: sugar and salt.
Use them in moderation or else you'll be counting your days to the grave.
2 - طارق الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:38
شراب لا ينفع و يضر كثيرا المرجو الإبتعادعنه.
3 - رشيد زين العابدين الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:44
في الحقيقة لم يطلنا من هذه المادة سوى كثرة الغازات في البطن وانتفاخه وتآكل الأسنان لذا سواء كان الخبر صحيحا أم لا فينصح بالابتعاد عنها حفاظا على الصحة هذه المرة.
4 - raad الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:45
يا ريت و يا فرحتها لو كان الخبر صحيح .لي نقي أطفالنا وأخواتنا من هذه السموم الوردية. رغم المصالح والدخل الاقتصادي في الدول المتقدمة أصبحت تعزل أبنائها عن المشروبات الغازية لخطرتها بطريقة فنية لكي تبقى الدول الفقيرة تستهلك بدون وعي.
وشكرا
وشكرا
5 - محمد الصحراوي الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:47
نطلب من الحكومة التسريع في رفع الدعم عن السكر و جميع المواد التي تدخل في صندوق المقاصة، و تسريع بقانون لدفع مبلغ شهري لأرامل و اليتامى و الشيوخ من العائلات الفقيرة و في المناطق الفقيرةً ، لايعقل ان تدعم الدولة الشركات و العائلات دوي الدخل المعقول في المعرب.
6 - السلام عليكم الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:48
كوكاكولا سبب أمراض السكري والوفيات أكثر من التدخين
7 - غالب الله الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:49
ازعما الا مشربنهاش نموتو كوكا كلها سموم حتى اصبح الناس يستعملونها في تنظيف وغسل مجموعة من الاشياء مثلا تلميع عجلات السيارة ههههه
8 - ولد زايو الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:52
التماسيح والعفاريت أصحاب مصانع الحلويات والفنادق المستفيدين من الدعم في السكر وغاز البوتان هم بدأ بتروج هذه الأخبار وبدؤوا بشركة كوكاكولا العملاقة التي تشغل آلاف المغاربة من أجل البلبلة. المواطن الفقير ينتظر الدعم المباشر في جيبه من طرف الدولة ومن بعد هذا له كامل الحرية والاختيار .هل يشتري قرعة مونادا باردة بسعرها الجديد بعد رفع الدعم أم لا؟ هو وشانه المهم خاص الدعم يصله إلى جيبه.
9 - Fahsi الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:54
يجب سن قوانين صارمة للحد من نشر أخبار زائفة و كاذبة .
10 - اكبر المستفيدين الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:59
طبعا لن توقف أنشطتها فهي من أكبر الشركات الي استفادت من الدعم من صناديق المقاصة على حساب فئات هشة،فهذه الشركات العملاقة ازدادت غنى في بلد البقاء فيه للاقوى والاغنى.ولكن هناك عند ربكم كل سيجد ما عمل محضرا ليحاسب على كل كبيرة و صغيرة
11 - Coca-Cola الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:26
لماذا يستقبل معمل طنجة 180 طن من مادة سنيدة يوميا. ؟ ؟ ؟ ؟
12 - متطلع الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:26
لم و لن تسمع ابدا ان هرا يهرب من منزل يقام فيه عرس .
فالشركة اولا صهيونية اﻷصل و امريكية النسب. و يتبناها لوبيات فساد مغاربة و نصف ارباحها من اموال الشعب عبر الدعم التي تجنيه من منتوجاتها الغازية و ذلك في نفخ استهلاكها لمادة السكر . فكلما يرتفع استهلاك السكر ترتفع قيمة الدعم التي يستفيد منه من خزينة الدولة.
فالشركة اولا صهيونية اﻷصل و امريكية النسب. و يتبناها لوبيات فساد مغاربة و نصف ارباحها من اموال الشعب عبر الدعم التي تجنيه من منتوجاتها الغازية و ذلك في نفخ استهلاكها لمادة السكر . فكلما يرتفع استهلاك السكر ترتفع قيمة الدعم التي يستفيد منه من خزينة الدولة.
13 - marokkii الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:55
نحن شعب كنشربوا كوكاكولا بدون أن نعرف السر.الخفي لهده.المادة.الخطيرةوالغير.معروفةلمئات السنين.هناك.من يقول.تصنع الكوكوكاكولا.من.مادة.مسرطنة.وهناك.من.يقول.جيلاتين.الخنزير.والغريب.ان.مالكها.لايعطي.ماهي.هده.المادة.السرية.لو.عرفها.العالم.لابتعد.عنها الجميع
14 - MAROCAINE الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:57
بالنسبة لي عوض شراء لتر من هذا المشروب الضار اشتري 3 كيولوغرامات من البرتقال المغربي و استمتع بالمذاق الطبيعي
هذا الشراب هو عبارة عن ماء و سكر و مواد كيميائية
بالنسبة للدعم فعلا هذه الشركة من بين المستهلكين لكمية كبيرة من السكر مثلها مثل شركة سنطرال ليتيير لانه مكون هام في لسلسلتها الانتاجية
عوض رفع الدعم عن السكر اوقفو انتاج سنيدة
هذا الشراب هو عبارة عن ماء و سكر و مواد كيميائية
بالنسبة للدعم فعلا هذه الشركة من بين المستهلكين لكمية كبيرة من السكر مثلها مثل شركة سنطرال ليتيير لانه مكون هام في لسلسلتها الانتاجية
عوض رفع الدعم عن السكر اوقفو انتاج سنيدة
15 - عابر سبيل الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:58
هههه...زعما الداودي مطوّر أكثر من الشركات وخصوصا شركة بحجم شركة كوكا كولا ؟؟؟ هههه...
السي الداودي قال سيتم رفع الدعم عن "سانيدة" لأنه هو الذي يتم استعماله من طرف المخابز وشركات الطيران وباقي الشركات ...هههه..
آآآآآآآآآآسّي الداودي واش ما عرفتش علاش قالت الشركة ما غاديتش تمشي ؟ حيث لذيهم أصلا طريقة لإستعمال "القالب" الذي قلتم عنه أن البيوت فقط هي من تستعمله وأكدتم أنكم ستستمرّون في دعمه وبالتالي سيظل الجميع بمن فيهم شركة كوكا يستفيدون كما كانوا من الدعم حتى وإن رفعتم دعمكم عن سانيدة
السي الداودي قال سيتم رفع الدعم عن "سانيدة" لأنه هو الذي يتم استعماله من طرف المخابز وشركات الطيران وباقي الشركات ...هههه..
آآآآآآآآآآسّي الداودي واش ما عرفتش علاش قالت الشركة ما غاديتش تمشي ؟ حيث لذيهم أصلا طريقة لإستعمال "القالب" الذي قلتم عنه أن البيوت فقط هي من تستعمله وأكدتم أنكم ستستمرّون في دعمه وبالتالي سيظل الجميع بمن فيهم شركة كوكا يستفيدون كما كانوا من الدعم حتى وإن رفعتم دعمكم عن سانيدة
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