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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم يسجل "شبه استقرار" أمام الأورو والدولار

الدرهم يسجل "شبه استقرار" أمام الأورو والدولار

الدرهم يسجل "شبه استقرار" أمام الأورو والدولار
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:10

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو والدولار خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 فبراير 2018.

وأشار البنك المركزي إلى أنه قام، خلال هذه الفترة، بعمليتي بيع للعملات بمبلغ إجمالي قدره 45 مليون دولار، بمتوسط سعر صرف بقيمة 9,2189 درهم للدولار.

وبينت المؤشرات الأسبوعية للبنك أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 237.1 مليار درهم في 9 فبراير الجاري، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 0.8 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ5.2 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدية أشار بنك المغرب إلى أن المبلغ الإجمالي للتدخلات بلغ ما مجموعه 47.7 مليار درهم، منها 44 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3.4 ملايير درهم تم منحها في إطار برنامج تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأكد المصدر ذاته أن المعدل البنكي استقر في نسبة 2,25 في المائة، في حين تراجع حجم المبادلات من 3.8 إلى 3.1 ملايير درهم، مضيفا أنه ضخ مبلغ 45 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب العروض ليوم 14 فبراير (تحديد تاريخ الاستحقاق في 15 فبراير 2018).

وبخصوص نشاط البورصة أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 5.4 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي للمؤشر المرجعي يعزى إلى زيادة مؤشرات قطاعات "التأمين" بنسبة 1.5 في المائة و"الأبناك" بنسبة 0.9 في المائة و"الاتصالات" بنسبة 0.7 في المائة.

وفي المقابل، تراجع مؤشرا قطاعي "التشييد ومواد البناء" و"العقار" بنسبة 0.4 و0.5 في المائة على التوالي. بينما سجل بنك المغرب أن المبلغ الإجمالي للمبادلات بلغ 545.3 مليون درهم، مقابل 1.1 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، منها 80 في المائة من المبادلات في السوق المركزي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الصراحة على عين ميكا الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:16
درهم مستقر وباز عليكم مازوط وصل لعشرة دراهيم والمعيشة في صعود.
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34
2 - رشييد الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:35
إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
الايام القادمة كفيلة بإظهار قدرة الدرهم على الصمود من عدمه.
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22
3 - ابو هاجر الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:40
إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة...غر باللتي يشبع عومان مزيان!!!
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25
4 - hamza الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:52
المغرب مرشح بقوة للانضمام للدول الصا عدة في السنة القادمة التى ستصادف اتممام اوراش كبري هامة توفر فرص جد هامة وبدلك سينتقل الى التعويم الكامل للعملة
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-30
5 - الطالياني الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:58
الدرهم في انخفاض مستمر منذ ساعة من الان حولت مبلغ من المال الى عائلتي في المغرب كانت قيمة الصرف 11.29فرحت للحضة لكن عندما تذكرت من هم مجبريين على مواجهة السوق الداخلية للمغرب بصراحة تألمت
بهذا التعويم الدولة فتحت نوافد جديدة لمعانات الشعب
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21
6 - زعبول الجمعة 16 فبراير 2018 - 21:04
الدرهم مستقر في الحضيض الذي حددته له المحكومة، و عندما تأتي المرحلة التالية سيتم تحديد الحضيض الثاني الذي سينزل إليه فيستقر فيه،،و هكذا مرحلة بعد مرحلة ،من السفلي إلى سافلين ثم إلى أسفل سافلين.. ضحكتم و نومتم الشعب طويــــــــــــــــــــــــــــــــلا .. لكنه فاق و عاق،، و سيقوووول كلمته في أقرب مما تتصورون، لأن الطنجرة الشعبية تغلى غليان المُهْل (الزيت الساخن لدرجة لا يحدث صوتا ) و يكفي أن تضع في هذا الزيت قطرة ماء ليتطاير في وجهك محرقا كل شيء،، ، أظن اللوحة وااااضحة، فإرتقبوا إني معكم رقيب.
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19
7 - البعمراني الجمعة 16 فبراير 2018 - 21:08
اقول للطالياني المغاربة المهاجرون في صالحهم انخفاض الدرهم
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12
8 - خالد.ف الجمعة 16 فبراير 2018 - 22:03
في القادم من الأيام ،المزيد من طباعة الأوراق البنكية ثم ضخها في السوق الداخلية فتضخم و انهيار أمام العملتان و بالتالي غلاء المواد المستوردة كالطاقة و المواد الأولية للصناعة ...و كما نعلم قوة العملة تعتمد بالأساس على احتياطي الذهب و أمريكا صاحبة الدولار لذيها أكثر من 8000 طن بينما فرنسا لوحدها تتوفر على 2500 طن من هذا المعدن النفيس إنما مغربنا يتوفر على 22 طن فقط ،حلل و ناقش !
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