وكالة التنمية الفلاحية تدعم تسويق المنتجات المحلية

هسبريس من الرباط

أطلقت وكالة التنمية الفلاحية حملة ترويجية واسعة لزيادة تعزيز وتحديث المنتجات المحلية من الفلاحة التضامنية.

وأفادت الوكالة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، بأن هذه الحملة، التي تعد جزء من الأنشطة الترويجية التي تنفذ لفائدة صغار المنتجين المحليين، "بدأت مع شريكيها (مرجان) و(لابيل في) اللذين ساهما بنشاط في فتح الباب أمام التوزيع الحديث للمنتجات المحلية من الفلاحة التضامنية".

وتهم هذه العملية 44 مجموعة تمثل 72 تعاونية هدفها الرئيسي هو دعم تسويق ما يقرب من 13 قطاعا من مختلف مناطق المغرب، مثل الأركان والزعفران والعسل والتوابل ومشتقات التين وزيت الزيتون والنباتات العطرية والطبية والورد وزيتون المائدة والمنتجات الحيوانية.

الوكالة التي تهتم بدعم الفلاحين الصغار أشارت في بلاغها إلى أنه بالتوازي مع هذه البرامج التي تسلط الضوء على التنشيط والتسويق في أماكن البيع، سيتم تنظيم عمليتين ترويجيتين إضافيتين من 15 إلى 18 فبراير الجاري في "موروكو مول" بالدار البيضاء، ومن 22 إلى 25 فبراير في "ميغا مول" بالرباط، كما سيتم عرض مجموعة مختارة من المنتجات المحلية المكررة لجمع واستفادة المستهلك من غنى العرض من المنتوجات المحلية المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن وكالة التنمية الفلاحية أطلقت حملة إعلامية حول المنتجات المحلية والعلامات الرسمية للعمليات التشغيلية "شهادة البيان الجغرافي" و"شهادة المنشأ"، وقناة توزيع التجارة الإلكترونية الجديدة التي وضعت على الإنترنت في نهاية عام 2017 عبر قنوات اتصال مختلفة، وهي التلفزيون والإذاعة والصحافة واللافتات الحضرية وشبكة الإنترنت.

وتابعت أن هذه العمليات "تعكس الخطوات المهمة التي قطعتها وكالة التنمية الفلاحية في مجال تطوير تسويق المنتجات المحلية، وهي استراتيجية ذات رؤية واضحة واهتمام خاص من مخطط (المغرب الأخضر) الذي أولى هذا القطاع أهمية كبيرة لتحسين دخل ونوعية حياة الفلاح المغربي الصغير الذي ينتج منتجات محلية".