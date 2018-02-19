شركات العقار الإماراتية تحقّق 3 مليارات دولار

هسبريس - متابعة

ارتفعت أرباح شركات العقار المقيدة في أسواق المال الإماراتية بنسبة 2 بالمائة، خلال العام الماضي، مستفيدة بشكل رئيسي من زيادة وتيرة المبيعات مع قرب استضافة دبي لمعرض "إكسبو 2020".

واستناداً على إفصاحات الشركات المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، وصلت أرباح 13 شركة إماراتية مدرجة في البورصة إلى 12.2 مليار درهم (3.3 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 11.98 مليار درهم (3.26 مليارات دولار) في 2016.

ويبلغ عدد الشركات العقارية في بورصات الإمارات 13 شركة، موزعة بواقع 8 شركات مدرجة في بورصة دبي من بينها "إعمار العقارية" و"داماك العقارية" و"أرابتك" و"إعمار للتطوير"، و5 شركات مدرجة في سوق أبوظبي أبرزها "الدار العقارية" و"منازل" و"رأس الخيمة العقارية".

وحسب المسح، كانت شركة "إعمار العقارية" الأكثر ربحية بعد تحقيقها 5.7 مليارات درهم (1.55 مليار دولار) في 2017، بنمو 9 بالمائة.

بينما كانت "إعمار للتطوير" الأكثر نمواً في الأرباح بنحو 29.9 بالمائة إلى 2.74 مليار درهم (746.1 مليون دولار).

وسجلت شركات "ديار للتطوير" و"الدار العقارية" و"داماك" و"رأس الخيمة العقارية" و"مجموعة الشارقة" تراجعاً في أرباحها بنحو 39.7 بالمائة و27.1 بالمائة و25.3 بالمائة و8.9 بالمائة و4.3 بالمائة على التوالي.

في المقابل، حققت شركة "الاتحاد العقارية" تحولا سلبياً بعدما تكبدت خسائر بأكثر من 2.37 مليار درهم (645.4 مليون دولار) في العام الماضي، مقابل أرباح بنحو 211.4 مليون درهم (57.5 مليون دولار) في 2016.

بينما تفاقمت خسائر شركة "دريك آند سكل" بنسبة 71 بالمائة إلى 1.39 مليار درهم (378.5 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في الإمارات، انتعاشة كبيرة قبيل انطلاق معرض "إكسبو 2020"، الذي سيستمر لمدة ستة أشهر، وينظم للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط.