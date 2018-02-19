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الرئيسية | مال وأعمال | لجنة تحذر من مخاطر عدم تجديد اتفاقية الصيد

لجنة تحذر من مخاطر عدم تجديد اتفاقية الصيد

لجنة تحذر من مخاطر عدم تجديد اتفاقية الصيد
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 فبراير 2018 - 11:20

دعت اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية لمهنيي قطاع الصيد البحري، التي تأسست يوم السبت بمدينة الداخلة، محكمة العدل الأوروبية إلى الأخذ بعين الاعتبار الأضرار، التي يمكن أن تلحق بمهنيي قطاع الصيد البحري إذا تم إصدار قرار يقضي بعدم تجديد الاتفاقية، التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأكدت اللجنة في بيان لها، عقب زيارة قام بها ممثلون عن الصيد البحري من إسبانيا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، بولونيا وليتوانيا، نهاية الأسبوع لمدينة الداخلة، أن الاتفاقية، التي سيصدر بشأنها قرار من محكمة العدل الأوربية في الـ27 من الشهر الجاري، "لا تحترم فقط القانون الدولي وحقوق الإنسان، بل تشكل استفادة حقيقية للطرفين الشريكين".

وأضافت اللجنة أن "أي قرار غير إيجابي حول تجديد الاتفاقية ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتجاوز قطاع الصيد البحري"، مشيرة إلى أن صدور قرار سلبي "سيقوض المكتسبات الاجتماعية والنمو الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية للمغرب، التي تمت معاينتها من طرف أعضاء اللجنة المختلطة ووفد كبير من الصحفيين الأوروبيين والمغاربة على أرض الواقع خلال الزيارة التي قاموا بها لمدينة الداخلة ومنشآتها الصناعية ومرافقها الاجتماعية والاقتصادية".

وأوضحت اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية أن "الاتفاق يهم أيضا الجزر الخالدات التي، بحكم اعتبارها جهة تقع على الطرف الأبعد Ultra-périphérique من الاتحاد الأوروبي، حسب البند 349 من قانون محكمة العدل الأوروبية، تتمتع باعتبارات خاصة في كل الاتفاقيات المبرمة من طرف الاتحاد الأوروبي، والتي ستتضرر بشكل خاص في حالة عدم تجديد البروتوكول".

وتحدثت اللجنة عن عائدات الصيد البحري الأوروبي والمغربي، مشيرة إلى أن "كل أورو تم استثماره من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار البروتوكول قد أنتج 2,78 أورو كقيمة مضافة لصالح قطاع الصيد البحري الأوروبي. كما استفاد قطاع الصيد البحري المغربي، حيث إنه يشكل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و9 بالمائة من حجم صادرات المغرب".

وأوضح أعضاء اللجنة المغربية الأوروبية أن فائدة البروتوكول تتعدى الجانب الاقتصادي لتشمل الجانبين الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى تأثيره المباشر على التنمية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، "سواء ما تعلق منها بالبنيات التحتية الخاصة بالموانئ أو تلك المتعلقة بتحويل المنتوجات السمكية وتخزينها ونقلها، إضافة إلى الطفرة النوعية، التي تم تحقيقها على مستوى البحث العلمي والتكنولوجي، والموجهة أساسا نحو تحقيق استدامة الموارد السمكية في مصايد تعتبر من أنقى وأغزر المصايد في العالم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - hicham الاثنين 19 فبراير 2018 - 11:44
كل سنة تخرجون بمثل هذه التفتهات سئمنا منكم ومن اتفاقياتكم التي لا تزيدا الا فقرا وتهميشا وتزيدكم ثراء رفاهية وكلنا عليكم الله...
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32
2 - احمد من الداخلة الاثنين 19 فبراير 2018 - 11:47
أرجو من الله العلي القدير ان لا يكون هناك اي تجديد لاتفاقية الصيد، او بالأحرى اتفاقية مص الدماء، لأننا في الداخلة نعاني من الارتفاع المفرط في ثمن الأسماك و التي يتم تهريبها الى داخل الوطن او للخارج . هاته الاتفاقية المشؤومة لا تضر نفعا على اي احد من ساكنة الداخلة و لا على ساكنة الوطن كله و لا يستنفع منها الآ ثلة قليلة من "الوطنيين" او المافيات الجاهلة، الذين ربطو ولائهم للوطن بمص دمه و تجويع أهله...
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35
3 - احمد منصوور التزنيتي الاثنين 19 فبراير 2018 - 11:50
قطاع الصيد يدبره أصحاب الكفاءة ولا خوف عليه ..
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-39
4 - بنت المغرب الاثنين 19 فبراير 2018 - 11:50
نعم مخاطر على حساباتكم في البنوك ومخاطر من أن شعب المغربي يصبح في إمكانه أن يشتري السمك ويتدوق أنواع كان فقط يراها على الشاشة صيد البحري تكفس من بعد مولة لبحر ديال أخنوش مبقاش ديال لبلاد ولعباد
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33
5 - Azad meryam الاثنين 19 فبراير 2018 - 11:52
هذه الاتفاقيات اكيد في مصلحة الطرفين لكن اذا تم الغائها فسيكون الخاسر الاكبر هو الاتحاد الأوروبي..انتهى
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5
6 - assia hom الاثنين 19 فبراير 2018 - 11:58
طبيعي يخافوا ، لانهم هم وسفنهم المضرورين إن ارادو الانسحاب، لان البحارة المغاربة سوف يجدون عمل فيً بلدهم اما الاوروبيون فسوف يتعرظون الى البطالة وندرة الاسماك في الاسواق.
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18
7 - امرة حرة الاثنين 19 فبراير 2018 - 11:58
يجب تجديد الاتفاقية تجنبا لأي اضرار بالبلد ولنا كانل الثقة في الوزارة الوصية من ان تجنبنا الكارثة
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-28
8 - زعبول الاثنين 19 فبراير 2018 - 11:59
أرجووووكم أرجووووووكم تعالوا خذوا و إنهبوا خيراتنا و إن لم تفعلوا فهذا سيكون له أثر خطير على الشعب المغربي حيث سيتوجه الإنتاج نحو السوق الداخلي و سنتعرف على أسماك بحرنا بدل السردين و كابايلا ، و هذا شيء خطييييييييير،، نرجووووووكم تعالو خذوا هذه الخيرات .
ماذااا أقوووووووول، من يُذِلِ اللهُ فما له من مُكْرِم
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26
9 - hanane hanane الاثنين 19 فبراير 2018 - 12:00
قطاع الصيد البحري في أيدي أمينة ولنا كل الثقة في حسن تسييرهم للقطاع وفي اتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة الوطن فلا داعي لكثرة اللغو دون فائدة.
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-26
10 - خديجة الاثنين 19 فبراير 2018 - 12:08
تجديد إتفاقية الصيد بين المغرب و الإتحاد الأوروبي،ماهو الا إمتداد للعلاقة الإقتصادية والسياسية بين البلدين ،فوزارة الصيد البحري حارصة تماما على تطوير الشراكة لأن هناك كفاءات وأطر تسهر على التعامل مع هذا الملف بجدية تاما.
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-19
11 - amouri ilyas الاثنين 19 فبراير 2018 - 12:21
المغرب و الاتحاد الاروبي تربطهم علاقات استراتيجية قوية تعزز بصفة مستمرة.والسيد الوزير متفاني في عمله ومامقصرش من جهده في النهوض بقطاع الصيد البحري ونثق في كل القرارات المتخذة من طرفه لانه خبرة وكفاءة عالية.
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-17
12 - اسامة الاثنين 19 فبراير 2018 - 12:27
شخصيا اتمنى عدم تجديد الاتفاقية لان الازمة هي التي تطوّر اي بلد ،لو كان لدينا أسطول بحري صناعة بحرية متطوّرة لتم استغلال ثروتنا بأيدينا من اللوجيستيك اوّلا الى الصيد و تخزين والتعليب و التصدير ،،،الخ بهذه الطريقة سننتفع بثرواتنا أكثر و نُصدّرها لمن نريد وليس لمن أرادها (عزها تعزك اودي اسي اخنوش نتا عارف هادشي فيه شونطاج والمحاكيم و ماتنوضش تطوّر القطاع لي نتا فيه اكثر من عشر سنين قبل الازمة !!!)
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9
13 - مواطن محروم من خيرات وطنه الاثنين 19 فبراير 2018 - 12:28
بسم الله الرحمن الرحيم،يارب يا جليل اللهم شتت شمل هاد الاتحاد الغاشم المتسلط على خيرات هاد الوطن الدي شعبه يعاني من كل انواع التهميش والتفقير والسلب والنهب في خيراته وهو لن يجد ولو كيلو سردين اصبح بعيد عليه كل البعد، وفي الجارة اسبانيا والله العضيم الا جل انواع السمك في متناول جميع المواطنين وبثمن اقل بكثير من التمن الدي هو فبلدنا المصدر
حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
14 - سميرة الكفيفة وأفتخر الاثنين 19 فبراير 2018 - 12:41
في هذا المجال لقد ذكرني هذا المقال
في أحد البرلمانيين يعطي كلمة في حق الوزير أخنوش
والقول "بالبركة ديالك وديال الله عطانا ربي الخير" والله يطول في عمرك، حيث خدام ومكتجلسش نهائيا" lole
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2
15 - amal hajiri الاثنين 19 فبراير 2018 - 12:51
الا تحاد الاوربي لن يتخلى عن الاسماك المغربية ابدا لان جودتها لا تظاهى
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-2
16 - مغربية حرة الاثنين 19 فبراير 2018 - 12:59
عندما يشرف ناس أكفاء على القطاع فلا خوف عليه فهم يعملون باثقان وتميز
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-11
17 - محمد الاثنين 19 فبراير 2018 - 13:38
سءمنا من هذه التفاقية سرديل بثمن15 درهم اما سمك الاخر لا نقدر على ذكر ه او ثمنه
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7
18 - abdoy الاثنين 19 فبراير 2018 - 14:48
L'orgueil EUR. qui le pousse chaque fois , à chercher les prétextes pour avoir, le prix le plus bas .Il leur faut pas oublier la protection que prodigue le Maroc à cette agglomération européenne... A bon entendeur
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-1
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