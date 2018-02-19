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الرئيسية | مال وأعمال | اتصالات المغرب: نتائج 2017 تجاوزت الانتظارات

اتصالات المغرب: نتائج 2017 تجاوزت الانتظارات

اتصالات المغرب: نتائج 2017 تجاوزت الانتظارات
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 فبراير 2018 - 13:12

حققت اتصالات المغرب، خلال السنة الماضية، إنجازات فاقت الأهداف المعلنة، حيث نمت قاعدة زبناء المجموعة بنسبة 5.5 في المائة.

وحسب بلاغ صحافي، صدر اليوم الاثنين وتوصلت به هسبريس، فإن زبناء اتصالات المغرب وصلوا ما يقارب 57 مليون زبون، كما عاد رقم معاملاتها في المغرب في الربع الرابع من السنة إلى الارتفاع بفضل النمو الذي عرفه قطاع الأنترنيت النقال.

وقد حققت الشركات التابعة الجديدة لاتصالات المغرب إنجازات جيدة، أعطت رقم معاملات مرتفع بنسبة 11.9 في المائة.

وتفيد النتائج الموحدة لسنة 2017 بتحسن ربحية المجموعة، حيث نمى هامش النتيجة العملية الموطدة EBITDAبـ1.2 نقطة بسعر الصرف الثابت ليصل إلى 49.1 في المائة.

كما ارتفعت النتيجة الصافية المعدل بنسبة 4.4 في المائة، إضافة إلى نمو التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 3.1 في المائة، مع الوصول إلى مستوى عال من الاستثمار يمثل 23 في المائة من رقم معاملات المجموعة.

كما أشار البلاغ إلى اقتراع توزيع ربحية بقيمة 6.48 دراهم للسهم الواحد، بزيادة 1.9 في المائة عن سنة 2016؛ وهو ما يمثل عائداً بنسبة 4.4 في المائة.

وتتوقع المجموعة، وفق نطاق وسعر صرف ثابتين، أن يكون رقم معاملاتها للسنة الحالي مستقراً، الشيء نفسه بالنسبة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك.

كما تتوقع المجموعة أن تبلغ استثماراتها 23 في المائة من رقم المعاملات، باستثناء الترددات والرخص.

وقال عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، إن النتائج الجيدة التي حققتها المجموعة تشهد على قدرتها على الصمود وتوقع تطورات السوق.

وأضاف أحيزون، في تصريح صحافي، أن النتائج تعكس قدرة المجموعة في التحكم في الأسعار ونهجها سياسة استثمار مربحة تمكنها من تحسين هوامشها، ولا سيما على مستوى الشركات التابعة الإفريقية.

وأشار أحيزون إلى أنه جرى تخصيص 8 ملايير درهم خلال السنة الجارية لتوسيع الشبكات واستعمال أحدث التقنيات، وقال إن المجموعة ستعتمد على دينامية النمو المربحة لمواصلة الاستراتيجية المبنية على الإبداع بهدف منح الزبناء أفضل التكنولوجيا والخدمات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - riad الاثنين 19 فبراير 2018 - 13:33
Maroc telecom declare la croissance de ses clients ds ses fililales en Afrique pour masquer sa decroissance au Maroc
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7
2 - salim الاثنين 19 فبراير 2018 - 13:34
فاقت التوقعات . نصفقو ليكم بالصحة والراحة. جات معاك ضحيكة . إلا فاقت التوقعات فاقت ليكم وحنا عندنا نعسات
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9
3 - tudra الاثنين 19 فبراير 2018 - 13:57
الله ايجازيكم الاتصالات خلصو اعلينا البنك الدولي باش احتا احنا نتمنعشو اشويا راه اقهرنا هاد البنك
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-1
4 - مغربي الاثنين 19 فبراير 2018 - 15:50
معلوم أرباح فاقت التوقعات و السبب هو الشعب التعيس شعب هضر او زيد هضر مجلس يسالي من الهضرة عاود هضر. ....
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3
5 - spu الاثنين 19 فبراير 2018 - 16:00
كيف لا ونحن نؤدي فاتورة الانترنت 4 ميكا ولا يصلنا حتى النصف هل هدا قانوني .
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