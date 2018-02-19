اتصالات المغرب: نتائج 2017 تجاوزت الانتظارات

هسبريس من الرباط

حققت اتصالات المغرب، خلال السنة الماضية، إنجازات فاقت الأهداف المعلنة، حيث نمت قاعدة زبناء المجموعة بنسبة 5.5 في المائة.

وحسب بلاغ صحافي، صدر اليوم الاثنين وتوصلت به هسبريس، فإن زبناء اتصالات المغرب وصلوا ما يقارب 57 مليون زبون، كما عاد رقم معاملاتها في المغرب في الربع الرابع من السنة إلى الارتفاع بفضل النمو الذي عرفه قطاع الأنترنيت النقال.

وقد حققت الشركات التابعة الجديدة لاتصالات المغرب إنجازات جيدة، أعطت رقم معاملات مرتفع بنسبة 11.9 في المائة.

وتفيد النتائج الموحدة لسنة 2017 بتحسن ربحية المجموعة، حيث نمى هامش النتيجة العملية الموطدة EBITDAبـ1.2 نقطة بسعر الصرف الثابت ليصل إلى 49.1 في المائة.

كما ارتفعت النتيجة الصافية المعدل بنسبة 4.4 في المائة، إضافة إلى نمو التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 3.1 في المائة، مع الوصول إلى مستوى عال من الاستثمار يمثل 23 في المائة من رقم معاملات المجموعة.

كما أشار البلاغ إلى اقتراع توزيع ربحية بقيمة 6.48 دراهم للسهم الواحد، بزيادة 1.9 في المائة عن سنة 2016؛ وهو ما يمثل عائداً بنسبة 4.4 في المائة.

وتتوقع المجموعة، وفق نطاق وسعر صرف ثابتين، أن يكون رقم معاملاتها للسنة الحالي مستقراً، الشيء نفسه بالنسبة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك.

كما تتوقع المجموعة أن تبلغ استثماراتها 23 في المائة من رقم المعاملات، باستثناء الترددات والرخص.

وقال عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، إن النتائج الجيدة التي حققتها المجموعة تشهد على قدرتها على الصمود وتوقع تطورات السوق.

وأضاف أحيزون، في تصريح صحافي، أن النتائج تعكس قدرة المجموعة في التحكم في الأسعار ونهجها سياسة استثمار مربحة تمكنها من تحسين هوامشها، ولا سيما على مستوى الشركات التابعة الإفريقية.

وأشار أحيزون إلى أنه جرى تخصيص 8 ملايير درهم خلال السنة الجارية لتوسيع الشبكات واستعمال أحدث التقنيات، وقال إن المجموعة ستعتمد على دينامية النمو المربحة لمواصلة الاستراتيجية المبنية على الإبداع بهدف منح الزبناء أفضل التكنولوجيا والخدمات.