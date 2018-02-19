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كُتّاب وآراء
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تكليف المفوضية الأوروبية باتفاقية الصيد مع المغرب
الاثنين 19 فبراير 2018 - 14:10
علم من مصادر أوروبية أن وزراء الفلاحة والصيد البحري الـ28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم الإثنين في بروكسل، كلفوا المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.
وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث "ثبتت فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال" وفق صياغة المستند.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 19 فبراير 2018 - 14:36
الاهم في كل هذا هو التفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب على اثمنة البيع لمنتجتنا او ثروتنا تباع بسعر منخفض جدا سواء السمك اوالخضروات وربما حتى الفوسفاط
Nous vendons nous produits a des prix dérisoires. il faut négocier nos prix de vente a l'export de nos produits vers le monde entiere est sur avec la communauté européenne c'est ce qui important à présent
Nous vendons nous produits a des prix dérisoires. il faut négocier nos prix de vente a l'export de nos produits vers le monde entiere est sur avec la communauté européenne c'est ce qui important à présent
2 - moha o'trente الاثنين 19 فبراير 2018 - 14:37
Combien cette fois ? La dernière fois c'était 300 millions d'euros sur 5 ans . Les Marocains ne sont pas consulté tous les marocains refusent oui elle est la dignité et la justice sociale que certain évoque !!!!!
3 - مواطن مغربي أصيل الاثنين 19 فبراير 2018 - 14:39
المغرب في موقف قوة في ما يخص اتفاقية الصيد وهذا أمر جيد
4 - منصور احمد الاثنين 19 فبراير 2018 - 14:40
قوة المفاوضات بخصوص هذه الاتفاقية بين يدي المغرب الذي كان دائما في موقف قوة ولا يخاف الاتحاد الأوروبي
5 - محمد الاثنين 19 فبراير 2018 - 14:58
بغيتو الحوت دياب المغرب ok مكاين مشكل. حطو مليار اورو في السنة للفقراء المغاربة لي مازال كي موتو عَل الدقيق.
6 - amine الاثنين 19 فبراير 2018 - 15:02
لم لا نطور اسطولنا البحري و نقوم بالصيد بانفسنا ثم نقوم ببيع الفائض لمن يدفع اكثر بعد استفادة السوق الداخلي هكذا نستفيد من سمكنا و نقلص العجز التجاري و لو قليلا اما من مسؤول يحب الخير لهذا البلد
7 - marokkii الاثنين 19 فبراير 2018 - 15:14
يجب على المغرب تغيير سياسته من الاتفاقيات الأوروبية.بغيتو الحوت الغو الفيزا على المغاربة ولو شهرا واحد نحن المغاربة لانستفيد من الملايين الأورو اللتي تعطى للدولة ولا نعرفها أين تذهب.المغاربة أصبحوا واعيين بزاف يجب.الاهتمام.بالمواطن
8 - أمير الشعراء الاثنين 19 فبراير 2018 - 15:26
لماذا لا ترفعون مبلغ التعويض إلى أكثر من 30 مليون أورو. صراحة قبول المغرب بهذا المبلغ الزهيد يجعل الأوروبيون يشكون في مغربية الصحراء .
9 - اباه ولد بوه الاثنين 19 فبراير 2018 - 15:32
بسم الله الرحمن الرحيم:
ليس للمغرب آلية للتفاوض سوى الرضوخ لمطالب المفوضية الاوروبية وإشراك جبهة البوليساريو كطرف رئيسي لاقتسام القيمة المالية التي يمنحها الاتحاد.الاوروبي على التوالي كل سنة،وبعيدا عن العاطفة فحكم المحكمة الأوربية نافذ ورهين بتجديد الاتفاقية على مضض ، لكن لماذا لا يبحث المغرب عن سوق بديل ؟الصين أو اليابان أو حتى السوق الخليجي الذي تغزوه تركيا حاليا، ولماذا لا يتم خلق وحدات عملاقة لتجميد.الرخويات؟ لتساهم في خلق فرص عمل ،ولماذا لايتم انشاء بورصة لتسويق السمك؟ وأخيرا وجب تقنين القطاع واستثمار رأس المال الوطني ليعود.بالنفع على الساكنة الاصلية .في أمان الله.
ليس للمغرب آلية للتفاوض سوى الرضوخ لمطالب المفوضية الاوروبية وإشراك جبهة البوليساريو كطرف رئيسي لاقتسام القيمة المالية التي يمنحها الاتحاد.الاوروبي على التوالي كل سنة،وبعيدا عن العاطفة فحكم المحكمة الأوربية نافذ ورهين بتجديد الاتفاقية على مضض ، لكن لماذا لا يبحث المغرب عن سوق بديل ؟الصين أو اليابان أو حتى السوق الخليجي الذي تغزوه تركيا حاليا، ولماذا لا يتم خلق وحدات عملاقة لتجميد.الرخويات؟ لتساهم في خلق فرص عمل ،ولماذا لايتم انشاء بورصة لتسويق السمك؟ وأخيرا وجب تقنين القطاع واستثمار رأس المال الوطني ليعود.بالنفع على الساكنة الاصلية .في أمان الله.
10 - hamza الاثنين 19 فبراير 2018 - 16:20
جيراننا يبدلون جهدا خارقا لعدم تجديد الاتفاقية بدعوى ان المغرب يستفيد من الترواة دون ان تستفيد الصحراء المغربية ولا ينتبهون الى ان مدن الجنوب الجزائري التي هي مصدر البترول لا تختلف عن المدن في الصومال
11 - Hicham الاثنين 19 فبراير 2018 - 16:22
كيف يعقل الاتحاد الاوروبي يستفيد من ثرواتنا نحمي حدودهم البرية من هجرة السرية وكثير من الاشياء الاخرى وفالاخير تفرض علينا تاشيرة تحية لرائيس التركي الدي اغرق اوروبا بمهاجير الحتى اصبحث هده الاخير تسرع لئلاغاء تاشيرة على الاتراك
ديرو شوية النفس وعطيو قيمة لنا كمغاربة
ديرو شوية النفس وعطيو قيمة لنا كمغاربة
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