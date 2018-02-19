تكليف المفوضية الأوروبية باتفاقية الصيد مع المغرب

هسبريس ـ و.م.ع

علم من مصادر أوروبية أن وزراء الفلاحة والصيد البحري الـ28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم الإثنين في بروكسل، كلفوا المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.

وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث "ثبتت فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال" وفق صياغة المستند.