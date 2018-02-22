بوسعيد يمدد التصريح والأداء الإلكترونيين بالمداخيل

هسبريس من الرباط

أصدر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قراراً يقضي بتمديد آجال الإيداع والأداء بطريقة إلكترونية بشأن بعض الإقرارات الجبائية، التي أقرها قانون المالية لسنة 2018؛ من بينها الضريبة على الدخل بطريقة الكترونية بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين الحاصلين على مداخيل غير المداخيل المهنية.

وبموجب هذا القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، سيتم تمديد العملية إلى غاية 30 يونيو 2018.

نص قانون المالية لسنة 2018 على وجوب تصريح المعنيين بالأمر بطريقة إلكترونية بمجموع دخولهم وأداء الضرائب المفروضة عليها؛ إما بطريقة إلكترونية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب، أو نقداً لدى الأبناك أو بواسطة البطاقة البنكية.

وأقر القانون أيضاً بأنه يتم الأداء، من الآن فصاعداً، بطريقة إلكترونية موازاة مع التصريح الإلكتروني دون انتظار الجدول الضريبي.

ويهم هذا الأمر الأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول العقارية، وأجر مع دخول عقارية، وعدد من الأجور أو عدد من معاشات التقاعد المحصل عليها من لدن أرباب العمل والمدينين بالإيرادات، وواحد أو عدد من الدخول ذات المنبع الأجنبي (معاشات التقاعد، أجور).

ولهذا الغرض، وضعت المديرية العامة للضرائب رهن إشارة المواطنين خدماتها الإلكترونية من خلال بوابة الأنترنيت www.tax.gov.ma والتي ستمكنهم من القيام بواجباتهم الضريبية.