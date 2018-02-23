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الرئيسية | مال وأعمال | "كاش بلوس" تطلق برنامج "نادي الزبون الوفي"

"كاش بلوس" تطلق برنامج "نادي الزبون الوفي"

"كاش بلوس" تطلق برنامج "نادي الزبون الوفي"
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 23 فبراير 2018 - 08:11

أطلقت "كاش بلوس"، الشركة المغربية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية عبر شبكة تتكون من 1300 وكالة، برنامج "نادي الزبون الوفي"، الموجه إلى زبناء تحويل الأموال.

ويندرج هذا البرنامج، وفق تأكيدات مسؤولي الشركة، في إطار الإرادة الحقيقية لشركة "كاش بلوس" الرامية إلى توطيد وتعزيز علاقة أقوى مع زبنائها.

ويتيح هذا البرنامج للزبناء الالتحاق بنادي الزبون الوفي لـ"كاش بلوس" انطلاقا من أول عملية تحويل أو استقبال للأموال في المغرب، أو تلقيها من الخارج عبر شبكة وكالاتها الموزعة على الصعيد الوطني.

ويحصل الزبون على مجموعة من النقط عند إجراء أي عملية تحويل أول تلق للأموال، ستتيح له الاستفادة من مجموعة من التخفيضات خلال إجراء عمليات التحويل، إلى جانب مشاركته في قرعة شهرية تتيح الفوز بـ 113 من الهدايا، تتراوح قيمتها ما بين 500 و20.000 درهم. وستجرى القرعة الشهرية مباشرة على صفحة "كاش بلوس" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسيحصل المنخرطون في نادي الزبون الوفي لـ"كاش بلوس" على بطاقة ذكية متطورة، تتيح لهم الولوج تدريجيا إلى خدمات جديدة ستقوم "كاش بلوس" بتعميمها.

وتتيح "كاش بلوس" بفضل شبكتها المتوفرة على 1300 وكالة في كل أنحاء المغرب، لزبنائها، تحويل الأموال داخل المغرب واستقبالها من الخارج، بفضل شركاتها المتعددة مع عدة شركات دولية.

كما توفر "كاش بلوس" لزبنائها مجموعة من خدمات القرب، مثل أداء الفواتير والضرائب وصرف العملات...

من جهة أخرى حصلت "كاش بلوس" بداية سنة 2018 على رخصة من بنك المغرب تمكنها من إطلاق خدمات جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Said route marrakech الجمعة 23 فبراير 2018 - 08:38
كمتعامل وفي مع كاش بلوس اثمن هذه المكافأة التي كافأتنا بها كاش بلوس . و بالفعل منذ بضعة أيام عرض علي مستخدم الوكالة بطاقة الوفاء مجانا .. شكرا كاش بلوس
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2 - Morad Larabi الجمعة 23 فبراير 2018 - 08:44
الزبون هو مركز اهتمامنا ، مرحبا بكم جميعا في وكالاتنا .
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6
3 - متأمل الجمعة 23 فبراير 2018 - 10:28
علا سي عبد الجليل غد نشارك مع كاش فلوس
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5
4 - مروان الجمعة 23 فبراير 2018 - 10:41
تسهيلات و كاش بليس يعتبران من اجود الخدمات لقربهم و تسهيليهم في عملية الاداء و تحويل الاموال للمواطن كما ان خدماتهم تتميز بالجودة .
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