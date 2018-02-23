"كاش بلوس" تطلق برنامج "نادي الزبون الوفي"

هسبريس من الدار البيضاء

أطلقت "كاش بلوس"، الشركة المغربية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية عبر شبكة تتكون من 1300 وكالة، برنامج "نادي الزبون الوفي"، الموجه إلى زبناء تحويل الأموال.

ويندرج هذا البرنامج، وفق تأكيدات مسؤولي الشركة، في إطار الإرادة الحقيقية لشركة "كاش بلوس" الرامية إلى توطيد وتعزيز علاقة أقوى مع زبنائها.

ويتيح هذا البرنامج للزبناء الالتحاق بنادي الزبون الوفي لـ"كاش بلوس" انطلاقا من أول عملية تحويل أو استقبال للأموال في المغرب، أو تلقيها من الخارج عبر شبكة وكالاتها الموزعة على الصعيد الوطني.

ويحصل الزبون على مجموعة من النقط عند إجراء أي عملية تحويل أول تلق للأموال، ستتيح له الاستفادة من مجموعة من التخفيضات خلال إجراء عمليات التحويل، إلى جانب مشاركته في قرعة شهرية تتيح الفوز بـ 113 من الهدايا، تتراوح قيمتها ما بين 500 و20.000 درهم. وستجرى القرعة الشهرية مباشرة على صفحة "كاش بلوس" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسيحصل المنخرطون في نادي الزبون الوفي لـ"كاش بلوس" على بطاقة ذكية متطورة، تتيح لهم الولوج تدريجيا إلى خدمات جديدة ستقوم "كاش بلوس" بتعميمها.

وتتيح "كاش بلوس" بفضل شبكتها المتوفرة على 1300 وكالة في كل أنحاء المغرب، لزبنائها، تحويل الأموال داخل المغرب واستقبالها من الخارج، بفضل شركاتها المتعددة مع عدة شركات دولية.

كما توفر "كاش بلوس" لزبنائها مجموعة من خدمات القرب، مثل أداء الفواتير والضرائب وصرف العملات...

من جهة أخرى حصلت "كاش بلوس" بداية سنة 2018 على رخصة من بنك المغرب تمكنها من إطلاق خدمات جديدة.