"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها بين دبي وتونس

هسبريس - متابعة

أعلنت شركة طيران الإمارات (حكومية)، استئناف رحلاتها اليومية بين دبي وتونس بعد توقفها ثلاثة أشهر كاملة، على خلفية منع النساء التونسيات من السفر عبر طائراتها إلى الإمارات.

وقالت الناقلة المملوكة لحكومة دبي، عبر بيان مقتضب مساء الأحد، إنه من المنتظر عودة الرحلات إلى تونس اعتباراً من 25 مارس المقبل.

وأوضح متحدث رسمي باسم طيران الإمارات في البيان: "سيتم تسيير الرحلات بطائرات من طراز بوينغ بتقسيم الدرجات الثلاث؛ مضيفاً: "الناقلة يسعدها أن تعود ثانية لخدمة عملائها على هذا الخط".

كانت طيران الإمارات، أوقفت رحلاتها من دبي إلى تونس، بناء على تعليمات السلطات التونسية، منذ 25 دجنبر الماضي بعد أن منعت تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي، لأسباب أمنية.

و"طيران الإمارات"، وهي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، تتخذ من مطار دبي الدولي مقراً لها ومركزاً لعملياتها، وتقوم بتقديم خدماتها إلى 157 وجهة في 84 دولة.