مبادرة اقتصادية تبحث الدور الريادي للنساء في الابتكار والرقمنة

هسبريس من الرباط

بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة "الجهة الثالثة عشرة" الخاصة بمغاربة العالم المقاولين.

المبادرة تعمل عبر أرضية رقمية تفاعلية من شأنها أن تمكن المقاولين من مغاربة العالم الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما ستوفر كذلك منصة للتواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا الصدد، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ستطلق الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع جمعية النساء المقاولات بالمغرب، النسخة الثالثة من المبادرة الاقتصادية لنساء الجنوب تحت شعار "الابتكار والرقمنة: أي دور ريادي للنساء؟"، وذلك يومي 2 و3 مارس 2018 بمراكش.

ووفق ورقة تأطيرية صادرة عن الجهتين المنظمتين فإن الحدث سيشهد مشاركة حوالي 40 من النساء المقاولات من مغاربة العالم، يمثلن أكثر من 20 بلدا من أمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما يهدف الحدث، وفق الوثيقة ذاتها، إلى الاحتفال بالمقاولة النسائية وخلق فضاء للتواصل من أجل التشجيع على تبادل الخبرات، إضافة إلى التواصل مع الخبراء المتخصصين في تطوير المقاولات.

ويرتقب أن تناقش الجلسة العامة الأولى الدعامات المؤسساتية لتعزيز الابتكار؛ بينما ستناقش الجلسة الثانية "النظام البيئي باعتباره إطارا محفزا لمقاولة الغد".

كما سيشهد الحدث تنظيم 3 ورشات ستناقش مواضيع "الابتكار في 2018: تفعيل الأفكار"، و"الاقتصاد الرقمي على منصة التتويج"، وأخيرا "الجامعة والمقاولة..عالمان منفصلان".