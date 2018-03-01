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الرئيسية | مال وأعمال | بنك إماراتي يصدر صكوكا بـ650 مليون دولار

بنك إماراتي يصدر صكوكا بـ650 مليون دولار

بنك إماراتي يصدر صكوكا بـ650 مليون دولار
هسبريس - متابعة
الخميس 01 مارس 2018 - 04:52

أعلن بنك أبوظبي الأول، إتمام إصدار أول صكوك بقيمة 650 مليون دولار بأجل استحقاق لمدة 5 سنوات.

وأضاف البنك، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الإصدار يأتي كجزء من برنامج شهادات ائتمان الخاص بالبنك بقيمة 2.5 مليار دولار.

البيان لفت إلى تغطية الاكتتاب على الصكوك المطروحة بأكثر من ضعفين، إذ تجاوز الطلب الإجمالي 1.3 مليار دولار، توزعت بنسبة 43 بالمائة.

وسيتم استخدام عوائد الصكوك لأغراض عمليات التمويل الإسلامي في البنك.

وجرى إصدار الصكوك في 26 فبراير الماضي، مسجلة سعراً نهائياً بلغ 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة.

وتم إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية بعوائد بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.625 بالمائة سنوياً.

وصنفت وكالة "موديز" الصكوك عند "Aa3" بنظرة مستقرة، فيما صنفتها "فيتش" عند "AA-" بنظرة مستقرة.

و"بنك أبوظبي الأول"، هو نتائج دمج مصرفي "بنك أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول"، ويعد أكبر بنك في دولة الإمارات والمنطقة وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم.

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