24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:54
|12:45
|15:55
|18:27
|19:42
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- أخصائي: ثمان صدمات تحول متزوجات من "ورود" إلى أشواك
- فرنسا تدرس فرض غرامات مالية على المتحرشين
- جنازة مشجعي الرجاء
- رصيف الصحافة: دورية إسبانية تطلق النار لإيقاف زوارق مغربية
- فارس دكالة يدك شباك الفتح الرباطي بثلاثة أهداف
نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية (5.00)
قانون الاتجار بالبشر في المغرب .. عقوبات ثقيلة وانتقادات حقوقية (5.00)
- والد الزفزافي يدعو البرلمان الأوروبي إلى زيارة معتقلي "حراك الريف" - (133)
- نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية - (103)
- "لوبي البوليساريو" يسعى إلى توريط المبعوث الأممي في اتفاق الصيد - (82)
- صور تُظْهر تعافي الملك محمد السادس ومغادرته المصحة الفرنسية - (73)
- الصديقي: فراغ قانوني حول الصحراء وراء صفعة المحكمة الأوروبية - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنك إماراتي يصدر صكوكا بـ650 مليون دولار
أعلن بنك أبوظبي الأول، إتمام إصدار أول صكوك بقيمة 650 مليون دولار بأجل استحقاق لمدة 5 سنوات.
وأضاف البنك، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الإصدار يأتي كجزء من برنامج شهادات ائتمان الخاص بالبنك بقيمة 2.5 مليار دولار.
البيان لفت إلى تغطية الاكتتاب على الصكوك المطروحة بأكثر من ضعفين، إذ تجاوز الطلب الإجمالي 1.3 مليار دولار، توزعت بنسبة 43 بالمائة.
وسيتم استخدام عوائد الصكوك لأغراض عمليات التمويل الإسلامي في البنك.
وجرى إصدار الصكوك في 26 فبراير الماضي، مسجلة سعراً نهائياً بلغ 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة.
وتم إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية بعوائد بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.625 بالمائة سنوياً.
وصنفت وكالة "موديز" الصكوك عند "Aa3" بنظرة مستقرة، فيما صنفتها "فيتش" عند "AA-" بنظرة مستقرة.
و"بنك أبوظبي الأول"، هو نتائج دمج مصرفي "بنك أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول"، ويعد أكبر بنك في دولة الإمارات والمنطقة وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم.