24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:26
|06:51
|12:44
|15:56
|18:29
|19:43
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- من أجل حوار نخبوي يتجاوز الأزمة
- احترام قرينة البراءة في الخدمات السمعية البصرية
- مستشارون يطالبون بافتحاص وفيات عين السبع
- جمعية تنظم رحلة على الأقدام في اتجاه أم الربيع
- مع عصام كمال
تأجيل وزارة التعليم العالي صرف المنحة يثير سخط طلبة الجامعات (5.00)
الابتكار والرقمنة يلمان شمل مقاولات من مغاربة العالم في مراكش (5.00)
- ويحمان يُحرج الرميد: عصابة صهيونية مسلحة قتلت باها والزايدي - (72)
- أطباء مغاربة: إنشاء "محلبات" أحسن من العمل في المستشفيات - (67)
- شبكة رياضية عالمية: حظوظ المغرب تنسف تنظيم أمريكا للمونديال - (57)
- بوريطة يلتقي كولر في لشبونة .. والملك يحدد مسار ملف الصحراء - (57)
- حامي الدين: "البام" يكتب بلاغات "آيت الجيد".. وهذا دليل براءتي - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حركة النقل الجوي ترتفع بـ33% في الحسيمة
سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ارتفاعا مهما خلال شهر يناير الماضي، بلغت نسبته 33,14 في المائة.
وحسب إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة خلال يناير الماضي ما مجموعه 4475 مسافرا، مقابل 3361 مسافرا خلال الشهر ذاته من عام 2017.
ويمثل هذا الأداء 0,27 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة خلال شهر يناير الماضي، وهو ما يجعل مطار الشريف الإدريسي في المرتبة الثالثة عشر وطنيا، وثاني أهم معبر جوي جهويا، بعد مطار طنجة ابن بطوطة الذي استحوذ على 4,79 في المائة من حركة الطيران بالمغرب.
ويكرس هذا الأداء القفزة النوعية التي شهدتها حركة النقل الجوي على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة العام الماضي، حيث حقق نموا قياسيا بنسبة 31 في المائة، ليصل عدد المسافرين خلال عام 2017 إلى 59 ألفا و 676 مسافرا، مقابل 45 ألفا و 560 مسافرا سنة 2016.