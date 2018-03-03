حركة النقل الجوي ترتفع بـ33% في الحسيمة

هسبريس - و.م.ع

سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ارتفاعا مهما خلال شهر يناير الماضي، بلغت نسبته 33,14 في المائة.

وحسب إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة خلال يناير الماضي ما مجموعه 4475 مسافرا، مقابل 3361 مسافرا خلال الشهر ذاته من عام 2017.

ويمثل هذا الأداء 0,27 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة خلال شهر يناير الماضي، وهو ما يجعل مطار الشريف الإدريسي في المرتبة الثالثة عشر وطنيا، وثاني أهم معبر جوي جهويا، بعد مطار طنجة ابن بطوطة الذي استحوذ على 4,79 في المائة من حركة الطيران بالمغرب.

ويكرس هذا الأداء القفزة النوعية التي شهدتها حركة النقل الجوي على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة العام الماضي، حيث حقق نموا قياسيا بنسبة 31 في المائة، ليصل عدد المسافرين خلال عام 2017 إلى 59 ألفا و 676 مسافرا، مقابل 45 ألفا و 560 مسافرا سنة 2016.