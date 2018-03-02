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الرئيسية | مال وأعمال | وتيرة نمو القروض البنكية تفوق 3% بالمغرب

وتيرة نمو القروض البنكية تفوق 3% بالمغرب

وتيرة نمو القروض البنكية تفوق 3% بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 مارس 2018 - 05:55

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو القروض البنكية تسارعت بنسبة 3.2 في المائة خلال شهر يناير 2018، بعد 2.9 في المائة شهرا قبل ذلك.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يناير 2018، أن تطور الائتمان البنكي يعكس، بالخصوص، تزايد حدة انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 1.3 في بالمائة بعد 3.2 في المائة ونمو قروض الاستهلاك بنسبة 4.7 في المائة مقابل 4.3 في المائة.

وأشار البنك إلى تراجع ارتفاع قروض التجهيز من 11.4 في المائة إلى 10.2 في بالمائة، فيما تباطأت وتيرة نمو القروض العقارية إلى 3.3 في المائة بعد 4.2 في المائة.

وفي ما يخص القطاعات المؤسساتية، أبرز البنك تراجع نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 3.3 في المائة بعد 3.6 في المائة، مع تزايد نسبة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة إلى 8 في المائة عوض 1.6 في المائة، موضحا أن نسبة القروض المقدمة للقطاع غير المالي بقيت في نفس المستوى الذي بلغته في شهر دجنبر الماضي أي 3.8 في المائة.

وعلى أساس شهري، انكمش الائتمان البنكي بنسبة 2 في المائة نظرا لتراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 5.4 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 1.4 في المائة وارتفاع قروض الاستهلاك بواقع 0.9 في المائة والقروض العقارية بنسبة 0.4 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ثرثار معذور الجمعة 02 مارس 2018 - 06:43
هو تفاقف أو نمو؟على ماأظن فإن الإلتجاء إلى القروض هو نتيجة عجز وعدم الإذخار، كل من لجأ للسلف فهو مفلس وسيزداد إفلاسا ولن يخرج من المديونة أبدا،والطامة الكبرى هو أن تبنى أسر بالكريدي يتزجون كريدي يشترون شقة وسيارة كريدي وينجبون أبناء كريدي ويقتاتون كريدي لأن الماندة خداها الكريدي ويرسخون الفقر لأجيال ولأحفاذ أحفاذهم ، لو عندهم قليل من الدماغ لفكروا في عدم الإنجاب على الأقل.
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3
2 - افران الجمعة 02 مارس 2018 - 07:05
ارتفاع القروض نتيجة اختلال في ميزانيات الأسر التي ما زالت تريد العيش بإيقاع أسرع في ظل الأزمة
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