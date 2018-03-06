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الرئيسية | مال وأعمال | الاقتصاد يدفع العثماني نحو دورة برلمانية استثنائية

الاقتصاد يدفع العثماني نحو دورة برلمانية استثنائية

الاقتصاد يدفع العثماني نحو دورة برلمانية استثنائية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 20:10

أطلع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رؤساء عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية عزمَ الحكومة الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة ذات الأثر المهم على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري.

بلاغٌ صادر عن رئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، أفاد بأن هذه المشاريع تهم، على الخصوص، مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، وكذا مقترحات القوانين الجاهزة والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها.

ويندرج الاجتماع، الذي حضره كل من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ورئيستي ورؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في إطار تعزيز التواصل والتشاور مع الفرق والمجموعات البرلمانية بالمؤسسة التشريعية، وفق المصدر ذاته دائما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حلالة 59 الثلاثاء 06 مارس 2018 - 20:34
نتمنى أن يكون بدافع المصلحة الوطنية و لا يكون العثماني مدفوعا من التجمع ألاأحرار و ليس بالدفع بالعدالة و التنمية الفائز بالانتخابات النزيهة الى الهامش.حيث يبدو أن العثماني أصبح يكمم أفواه معارضيه في حزبه. أم أن العدالة و التنمية أصبح تتضح معالم فشله السياسي. المهم عندنا هي مصلحة الوطن
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2
2 - بيضاوي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 20:42
والله اسي العثماني المغاربة لا يفهمون اللغة التي تتكلمون بها تكلموا على مشاكل الشعب وباركا من التخريبق
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3 - علدالحيم الثلاثاء 06 مارس 2018 - 20:48
النصوص القانونية الجاهزة لم تمر عبر البرلمان، هذا غير طبيعي في الدول الديمقراطية التي تحترم مواطنيها، فالبرلمان عند هاته الدول له الكلمة الاولى والاخيرة في سن القوانين والعمل بها ، ولكن ماذا ننتظر من رئيس حكومة يريد تكميم الافواه ولجم حرية التعبير!!!
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4 - حاقد على الوضعية الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:00
عايشين عيشة الدبانة فالبطانة . وخيرنا كيديه غيرنا .
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