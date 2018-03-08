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الرئيسية | مال وأعمال | وزارة الصناعة تعفي مسؤوليْن بمندوبية مراكش

وزارة الصناعة تعفي مسؤوليْن بمندوبية مراكش

وزارة الصناعة تعفي مسؤوليْن بمندوبية مراكش
هسبريس من الرباط
الخميس 08 مارس 2018 - 00:38

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن تحقيقا بُوشر من طرف المصالح المختصة للوزارة لدى المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بمراكش، عقب نشر فيديو يظهر تغيب موظفي المكاتب الكائنة بالطابق السفلي للإدارة خلال ساعات العمل.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المعنية أن "نتائج التحقيق كشفت عن التغيب غير المبرر لبعض مسؤولي وأطر المندوبية، فيما أعطى الوزير مولاي حفيظ العلمي تعليماته باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق هؤلاء الموظفين؛ إذ تم إعفاء كل من مندوب التجارة والصناعة بالنيابة ورئيس مصلحة الصناعة من مَهامّهما، كما سيتم اتّخاذ عقوبات في حق الذين لم يبرروا تغيبهم".

وأمر وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يضيف البلاغ، "بتزويد المصالح المركزية والخارجية للوزارة بنظام مركزي لتسجيل الحضور، وإعداد ميثاق عمل للمندوبيات يسمح ببرمجة رشيدة للأنشطة الخارجية للأطر، بشكل يُؤمِّن الحد الأدنى من الخدمة خلال الجولات التفقدية ومهمات المراقبة".

وعلاوة على ذلك، يورد بلاغ وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، "سيُعاد النظر في التنظيم الإداري للمقرات على مستوى كافة المندوبيات الإقليمية، بشكل يسمح باستقبال وتوجيه المواطنين من طرف أحد المسؤولين وتوفير جودة خدمات منتظمة لهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Simo-Fez الخميس 08 مارس 2018 - 01:28
هاذه هي القرارات التي يجب التنويه بها...
متى سياتي الدور على المقدمين وموظفي الجماعات...حيث لكي تحصل على ورقة تافهة يجب عليك ان تنتظر من التاسعة صباحا الى الخامسة دون ان يحضر المقدم ثم تتوجه الى مخزني فتستفسره...ليقول لك بنبرة غليظة سير حتى لغدا...كانك تستجديه الكلام...واذا كان يوم الجمعة فموعدك الاثنين....وكل هذا من اجل ورقة تافهة...ورقة تافهة لعينة يمكن لاي موظف ان يسلمها لك ولكن لكي لا يشتغلو يرمونك الى المقدم...وانت تضيع من اجلها وقتك والملايين من الخلايا العصبية المحروقة وانت تكافح جاهدا كي لا تعض احدهم من انفه من فرط الغضب....
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60
2 - محمد الخميس 08 مارس 2018 - 01:41
هاد السيد من الناس لي كنحتارمهم حيت عندو غير نيشان، منطقي و كفاءته عالية. .. يا ريت كانو الوزراء تيفكرو بحالو...
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46
3 - مراكش يا الحمراء الخميس 08 مارس 2018 - 02:39
واش احتى يجي فرنسي يفضح عاد نقوم بالواجب ؟ متى يأتي الدور على باقي الوزارات والمؤسسات العامة يجب تخليق العمل الإداري.
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