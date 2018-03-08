وزارة الصناعة تعفي مسؤوليْن بمندوبية مراكش

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن تحقيقا بُوشر من طرف المصالح المختصة للوزارة لدى المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بمراكش، عقب نشر فيديو يظهر تغيب موظفي المكاتب الكائنة بالطابق السفلي للإدارة خلال ساعات العمل.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المعنية أن "نتائج التحقيق كشفت عن التغيب غير المبرر لبعض مسؤولي وأطر المندوبية، فيما أعطى الوزير مولاي حفيظ العلمي تعليماته باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق هؤلاء الموظفين؛ إذ تم إعفاء كل من مندوب التجارة والصناعة بالنيابة ورئيس مصلحة الصناعة من مَهامّهما، كما سيتم اتّخاذ عقوبات في حق الذين لم يبرروا تغيبهم".

وأمر وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يضيف البلاغ، "بتزويد المصالح المركزية والخارجية للوزارة بنظام مركزي لتسجيل الحضور، وإعداد ميثاق عمل للمندوبيات يسمح ببرمجة رشيدة للأنشطة الخارجية للأطر، بشكل يُؤمِّن الحد الأدنى من الخدمة خلال الجولات التفقدية ومهمات المراقبة".

وعلاوة على ذلك، يورد بلاغ وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، "سيُعاد النظر في التنظيم الإداري للمقرات على مستوى كافة المندوبيات الإقليمية، بشكل يسمح باستقبال وتوجيه المواطنين من طرف أحد المسؤولين وتوفير جودة خدمات منتظمة لهم".