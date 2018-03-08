العلمي يبيع "سَهام للتأمين" لعملاق جنوب إفريقي

هسبريس من الرباط

عملية ضخمة تلك التي أقدم عليها مولاي حفيظ العلمي بخصوص مجموعته "سَهام"، إذ أعلن بيع "سَهام للتأمين" بالكامل لشريكه الجنوب الإفريقي "سانلام"، والذي يشتغل في مجال التأمين في القارة السمراء.

جاء هذا الإعلان ليلة الخميس - الجمعة من قبل الشركة الجنوب إفريقية، والتي أشارت إلى أن العملية تبلغ قيمتها 1،05 مليار دولار، إذ ستصبح مالكة لجميع الأسهم في "سَهام فينانس" بنسبة 100 في المائة، بعدما كانت في السابق تملك 46،6 في المائة، وبالتالي ستستحوذ على جميع الفروع التابعة للشركة في القارة الإفريقية.

البلاغ الصادر عن مجموعة "سانلام" قال إن هذه العملية جاءت بعد توقيع اتفاق أمس السابع من مارس. وحسب المعلومات المتوفرة فمن المرتقب أن يتوجه مولاي حفيظ العلمي بعد هذه العملية نحو إحداث صندوق للتنمية خاص بالقارة الإفريقية، إلى جانب قطاعات العقار والصحة والتعليم، التي لازالت مجموعته "سهام" تشتغل فيها.

يشار إلى أن مجموعة "سانلام" مدرجة في بورصة جوهانسبورغ، وهي مجموعة عملاقة تقدم خدمات التأمين في القارة الإفريقية، وتقدر قيمتها السوقية بـ16 مليار دولار، وتطمح إلى تعزيز موقعها في القارة بعد عملية شراء سهام للتأمين من المجموعة المغربية.

وكانت "سَهام للتأمين" أعلنت توسعها في القارة الإفريقية منذ سنة 2010، وباتت اليوم متواجدة في 26 بلداً من خلال 35 شركة تأمين.

كما كان لمجموعة "سهام" الفضل في جذب ما يقارب 1،7 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية بالمغرب منذ سنة 2012؛ ويرجع ذلك بنسبة كبير إلى الشراكة بينها وبين العملاق "سانلام".

ومن أجل تسريع عملية التحول نحو صندوق للاستثمار، ستعمل "مجموعة سهام" على تبسيط هيكلة أسهمها بشراء أسهم المجموعة الفرنسية "ويندل".