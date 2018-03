الإعلان عن توزيع جوائز مسابقة "صنع في المغرب"

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تستضيف المدرسة العليا للتكنولوجيا، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بشراكة مع "3DCAT"، معرض الصانع يوم 18 مارس الجاري، سيشهد إلقاء عروض وتنظيم ورشات عمل تمهيدية، وسيتوج بحفل توزيع جوائز مسابقة "صنع في المغرب".

يذكر أن مسابقة "صنع في المغرب"، التي رأت النور عام 2016، "تهدف إلى تشجيع المقاولين الشباب المغاربة الحاملين لمشاريع مبتكرة، وتشجيع أصحاب مبدأ (Do it Yourself) للانخراط في عالم ريادة الأعمال"، وفق بلاغ صادر عن المنظمين.

البلاغ ذاته أوضح أن ارتفاع معدل المشاركة وتفاعل مستخدمي الإنترنت على الشبكات الاجتماعية بعد النسخة الأولى، "دفع 3DCAT لتجديد التجربة مع ستة مشاريع جديدة مختارة للتنافس للفوز بجائزة قيمتها 100.000 درهم، وكذا تنظيم معرض الصانع للسماح للمشاريع التي لم يتم اختيارها بالعرض أمام الجمهور".