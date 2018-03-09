مديرية الضرائب تشدد مراقبة المتهربين والمحتالين

هسبريس - يوسف لخضر

تتجه المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لتشديد مراقبة الاحتيال والتهرب الضريبي؛ إذ أصدرت مذكرة إخبارية تفصل من خلالها عدداً من النقط المتعلقة بسياسة المراقبة الضريبية.

وقالت المديرية العامة للضرائب إنها تهدف، من خلال هذه المذكرة الإخبارية، إلى ضمان حقوق الخزينة وتعزيز شروط العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكة.

وستركز المديرية في مراقبتها، بناء على هذه المذكرة، على المقاولات التي تتلاعب بأرقام العجز المالي الخاص بها، وقالت: "خارج حالات العجز المبررة اقتصادياً، ستخضع كل الحالات الأخرى للمراقبة، ويمكن أن يصل الأمر إلى مرحلة تدقيق الوضعية الضريبية في مجملها لتشمل المستغل والمساهم".

كما أشارت المذكرة أيضاً إلى التركيز على مراقبة المستفيدين الزائفين (Les faux bénéficiaires)، والمتهربين من أداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وقالت إن عدم تحويلها من طرف المقاولات باعتبارها وسيطاً بين المستهلك والخزينة أمر "لن يتم التسامح معه".

وذكرت المديرية العامة للضرائب أنها تتوفر على عدد من الوسائل التي تمكنها من تعقب التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مراقبة الأشخاص الذاتيين ذوي المساهمة الضريبية المنخفضة مقارنة مع المهنة التي يزاولونها.

وقالت المديرية إن هذه الحملة ليست مؤقتة، بل هي عملية مستمرة طالما ما زالت هذه الممارسات مستمرة، مؤكدةً أن جميع عمليات المراقبة في هذا الصدد تتم، كما في السابق، في إطار الضمانات التي منحها المشرع لدافعي الضرائب.