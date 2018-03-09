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الرئيسية | مال وأعمال | مديرية الضرائب تشدد مراقبة المتهربين والمحتالين

مديرية الضرائب تشدد مراقبة المتهربين والمحتالين

مديرية الضرائب تشدد مراقبة المتهربين والمحتالين
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 09 مارس 2018 - 21:15

تتجه المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لتشديد مراقبة الاحتيال والتهرب الضريبي؛ إذ أصدرت مذكرة إخبارية تفصل من خلالها عدداً من النقط المتعلقة بسياسة المراقبة الضريبية.

وقالت المديرية العامة للضرائب إنها تهدف، من خلال هذه المذكرة الإخبارية، إلى ضمان حقوق الخزينة وتعزيز شروط العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكة.

وستركز المديرية في مراقبتها، بناء على هذه المذكرة، على المقاولات التي تتلاعب بأرقام العجز المالي الخاص بها، وقالت: "خارج حالات العجز المبررة اقتصادياً، ستخضع كل الحالات الأخرى للمراقبة، ويمكن أن يصل الأمر إلى مرحلة تدقيق الوضعية الضريبية في مجملها لتشمل المستغل والمساهم".

كما أشارت المذكرة أيضاً إلى التركيز على مراقبة المستفيدين الزائفين (Les faux bénéficiaires)، والمتهربين من أداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وقالت إن عدم تحويلها من طرف المقاولات باعتبارها وسيطاً بين المستهلك والخزينة أمر "لن يتم التسامح معه".

وذكرت المديرية العامة للضرائب أنها تتوفر على عدد من الوسائل التي تمكنها من تعقب التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مراقبة الأشخاص الذاتيين ذوي المساهمة الضريبية المنخفضة مقارنة مع المهنة التي يزاولونها.

وقالت المديرية إن هذه الحملة ليست مؤقتة، بل هي عملية مستمرة طالما ما زالت هذه الممارسات مستمرة، مؤكدةً أن جميع عمليات المراقبة في هذا الصدد تتم، كما في السابق، في إطار الضمانات التي منحها المشرع لدافعي الضرائب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - sellam souiri الجمعة 09 مارس 2018 - 21:30
Oui !! Mais cela se fait dans un état de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi et non pas dans un pays où règne la corruption de l’avis des instances internationales .
Il faut d’abord construire une nouvelle appareil judiciaire.
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35
2 - moha o'trente الجمعة 09 مارس 2018 - 21:37
Pourquoi nos compatriotes juifs ne payent ni taxes ni impôts et les bénéfices de leurs usine sociétés et commerces vont en Israël via la France ????
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22
3 - خالد.ف الجمعة 09 مارس 2018 - 21:39
و لا أحد يتكلم عن أداء الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة حتى تعطى للفقراء ! عامة الناس و الفقراء منهم خاصة من يؤذون الضرائب لصالح الأغنياء و ذوي النفوذ ! لقد انقلبت الٱية **أن الذين يكنزون الذهب و الفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ..**.
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35
4 - مواطن مغربي الجمعة 09 مارس 2018 - 21:39
اقسم لكم بالله الفقراء هم يخلصون الضريبة ولكن الاغنياء لا لا لا كان عندي مشكل مع الضرائب بسبب 5 مليون وشحال من واحد متيخلصش الضرائب انا اسكن بالمحمدية الكل سير يسير
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26
5 - تنغيري الجمعة 09 مارس 2018 - 21:46
المتهربون من الضرائب معروفون لدى وزارة الاقتصاد و المالية،و هم يشغلون مناصب في الدولة من وزراء و برلمانيين و مستشارين و غيرهم،من اصحاب شركات البترول و شركات التأمين و شركات النقل و المعادن و غيرها من الميادين،نعم ستطبقون سياستكم الجديدة على اصحاب المقاولات الصغيرة اما الرؤوس الكبيرة فهي محمية من طرف الدولة.سياسة التحمير هي ما تتبعه الدولة و حكومتها.إبدأو بانفسكم يا من يسن القوانين في هاته البلاد.
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52
6 - غيورة على البلاد الجمعة 09 مارس 2018 - 21:47
نتمناو من مديرية الضرائب تشدد المراقبة حتى على الكراء اللي كايكريو المحلات التجارية والسكنية وماكايخلصوش الضرائب الواجبة عليهم رغم انهم كايربحو الملايين بكل سنة وكايتهربو من الضرائب بطرق احتيالية من بينها ما كايصرحوش بالمحلات المكتراة خصوصا فالمدن الصغرى والشبه حضرية...
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-27
7 - طريق في تازة الجمعة 09 مارس 2018 - 22:07
في تازة خاصتن فى المسيرة الكل يكترى المنزل بدون عقد او سند قانوني ولم يؤدون لضرئب ولو 1 درهم يدخلون الامول لجيوبهم مقابل تدويرة لبعض الموضفين
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-18
8 - aziz الجمعة 09 مارس 2018 - 22:15
الضرائب لا يؤديها إلى الفقراء هادشي غير الإنشاء. المافيات تعرف كيف تلعب مع الإدارة. واللعب الكبير يدور في الفواتير سواء للاستيراد أو للتصدير. وهنا خاص الخبراء الحقيقيين اللذين لا يرتشون حيث ناس الإدارة سقاط هناك رشاوى بالملايين. ليتغاظو ويغمضوا أعينهم بالتأشر هادوا الي فرعوا المغرب. طالع واكل نازل واكل. الفواتير فيها الأثمان غير حقيقية وحتى الأبناك مشاركة في الجريمة. بحيث تقبل بمثل هذه التعاملات الغير حقيقية وتمرر الصفقة .اعطيهم غير حقهم هلا يقلب. خاص خبراء في الداخل والخارج يأتون بالمعلومة بسرعة البرق. والله لا فلت شي واحد. أما غير هذا فلن تقدروا على مافيات المتهربين.
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16
9 - Abdoo الجمعة 09 مارس 2018 - 22:16
هناك وزير يديه طويلة في البر والبحروالمواد النفطية(تحت الارض) له آلاف الهكتارات من الاراضي ولكي يتهرب من دفع الضراءب يعمل على إعلانها أراضي فلاحية رغم ان اكثر من نصفها أراضي في المدار الحضري (أغرااس والمعقول)لكي يتهرب من اداء ما عليه ومؤخراً يريد تزعم الحكومة (وجه قاصح)بحالو هما للخارجين على البلاد انشري
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26
10 - Le marocain américain الجمعة 09 مارس 2018 - 22:39
Ça m'a fait beaucoup rire. Si vous êtes sérieux et bien commencez par les hauts gradés de l'état qui ne payent pas d'impôts et qui cachent leurs billions de dollars dans des banques secrets au Panama et en Suisse. Ici aux USA meme le président trump paye les impôts et les immigrés américains payent aussi. Mais puisque le système judiciaire marocain est au main de al mekhzan et bien tout est permi.
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8
11 - Abou majd الجمعة 09 مارس 2018 - 22:41
لا بد من تنظيم الاقتصاد جيدا بعد ذلك يمكن تشديد الرقابة على المتملصين اما وان الفوضى الاقتصادية في تزايد مستمر بل وصارخ فتشدبد الرقابة لغو وربما فتح الباب لمزيد من عدم التحليق في المرفق العام الحدود مخترقة والشوارع مغلقة والقوانين مخربقة وامامي بالتلفزة برنامج غاية في الصفاقة تصرف فيه اموال عمومية عرق فيها من عرق
القاعدة القانونية تقول المال العام يجب أن ياخذ بحقه ويصرف على مستحقه
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5
12 - mohamed الجمعة 09 مارس 2018 - 23:31
السلام عليكم حاسبو الفقراء حتي ياتي يوم حسابكم تستغلون المناصب والمنازل الفخمة ولا تحاسبون عنها المسكين يملك منزل ب50متر غرفتين ومرحاض ومطبخ كلا سنة ضريبة والدخل محدود فواتر الماء والكهرباء تنزل كالساعقة عليه والكل في صمط اتقو الله في انفسكم
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4
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