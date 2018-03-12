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كُتّاب وآراء
إحصائيات رسمية: الناتج الصناعي يتقوى في هولندا
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي نمو الناتج الصناعي لهولندا خلال يناير الماضي بأقوى وتيرة له منذ حوالي سبع سنوات.
وبحسب البيانات؛ زاد متوسط الناتج اليومي لقطاع الصناعات التحويلية في هولندا خلال يناير الماضي بنسبة 7.1% سنويا، بعد زيادته بنسبة 5.6% خلال دجنبر الماضي، ليسجل أعلى معدل نمو منذ فبراير 2011.
وزاد إنتاج الآلات بنسبة 12.9% تقريبا خلال يناير الماضي، في حين زاد إنتاج قطاع الكيماويات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي في هولندا خلال يناير الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بعد وضع المتغيرات الموسمية واختلاف عدد أيام العمل بين الشهرين في الحسابات.