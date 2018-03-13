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الرئيسية | مال وأعمال | بريد بنك: عطب مدته دقائق وراء تحويلات وهمية

بريد بنك: عطب مدته دقائق وراء تحويلات وهمية

بريد بنك: عطب مدته دقائق وراء تحويلات وهمية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 13:20

قالت مؤسسة البريد بنك إن التحريات بخصوص حدث تحويل مبالغ مهمة إلى حسابات زبنائها، نهاية الأسبوع الماضي، أوضحت "أن الأمر يتعلق بعطب تقني مس بعض الشبابيك الإلكترونية لدقائق معدودة، الشيء الذي مكن بعض الزبناء من سحب مبالغ تفوق أرصدتهم".

وأضاف بلاغ صادر عن المؤسسة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "فريقا قام بتولي الأمر بسرعة فائقة، أعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي ومكنت الزبنا من استعمال خدمات الشبابيك الإلكترونية بكل أمان في نفس الليلة".

وأوضحت الوثيقة ذاتها أنه جرى إبلاغ الزبناء الذين قاموا بسحب مبالغ تفوق أرصدتهم بإرجاعها في أقرب الآجال الممكنة، حيث استجاب عدد كبير من الزبناء منذ توصلهم بالإشعار.

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