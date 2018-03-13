24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/03/2018
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:38
|12:42
|16:00
|18:37
|19:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- يوميات أستاذ من درجة ضابط .. آخر يوم في مازغان
- اطلقوا سراحنا..!
- عن الحراك الثاني لجرادة.. ثراء زكراوي "من الذهب"
- عرض لأبرز ما نشر اليوم في الصحف الأوروبية
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)
جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى (5.00)
- "المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة" - (141)
- تقرير: المحروقات بالمغرب أقل ثمنا من دول إفريقية وأوروبية - (68)
- الملك يسرق "الأضواء" بفرنسا .. ومهاجرة مغربية: "مُهاب ومتواضع" - (68)
- خلل تقني يحوّل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات زبناء في "بريد بنك" - (66)
- هارون يحيى: ذهب الرجال حلال .. والشر يرمي بالمسلم إلى الإلحاد - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
بريد بنك: عطب مدته دقائق وراء تحويلات وهمية
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 13:20
قالت مؤسسة البريد بنك إن التحريات بخصوص حدث تحويل مبالغ مهمة إلى حسابات زبنائها، نهاية الأسبوع الماضي، أوضحت "أن الأمر يتعلق بعطب تقني مس بعض الشبابيك الإلكترونية لدقائق معدودة، الشيء الذي مكن بعض الزبناء من سحب مبالغ تفوق أرصدتهم".
وأضاف بلاغ صادر عن المؤسسة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "فريقا قام بتولي الأمر بسرعة فائقة، أعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي ومكنت الزبنا من استعمال خدمات الشبابيك الإلكترونية بكل أمان في نفس الليلة".
وأوضحت الوثيقة ذاتها أنه جرى إبلاغ الزبناء الذين قاموا بسحب مبالغ تفوق أرصدتهم بإرجاعها في أقرب الآجال الممكنة، حيث استجاب عدد كبير من الزبناء منذ توصلهم بالإشعار.