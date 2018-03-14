لقاء يجمع مستثمرين بالشرق ومدير الجمارك

هسبريس من الرباط

قام وفد من مكتب جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، مرفوقا برئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بعقد اجتماع مع نبيل لخضر، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، تلاه اجتماع موسع مع مدير الوقاية والمنازعات، عبد اللطيف العمراني.

بلاغ للجمعية، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن اللقاء تمحور حول إكراهات ومعيقات قطاع التصدير والاستيراد بالمنطقة الشرقية، والتي تتمثل في تعقيد المساطر الجمركة، ومشاكل التأخير في معالجة بعض الملفات عبر اللجوء إلى عرضها على الصعيد المركزي، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات الصِّلة تستهدف تحسين مناخ العمل بهذه المنطقة.

وأضاف البلاغ: "المدير العام أبدى تفهما كبيرا لهذه الإشكالات، ووعد وفد الجمعية باتخاذ تدابير آنية لتجاوزها؛ وذلك بتبسيط المساطر وتسريع وتيرتها ومعالجة الملفات على الصعيد الإقليمي".

واقترح ممثلو المهنيين، وفق البلاغ ذاته، إطلاق خط تجاري مباشر نحو ميناء بني انصار التجاري دون الحاجة للمرور عبر ميناء مليلية؛ "وهو المقترح الذي لقي موافقة مبدئية من الوكالة الوطنية للموانئ، وثمنه المدير العام الذي عبر عن رغبته في بلورة رؤية وإستراتيجية جديدة قصد النهوض بالقطاع وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمنطقة والجهة ككل، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين إدارة الجمارك ومجلس جهة الشرق".

ودعت جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب جميع مهنيي القطاع إلى التواصل مع مكتبها قصد تعزيز التنسيق والترافع بهدف الدفع بعجلة تنمية الإقليم والمنطقة.

اللقاءات حضرها إلى جانب رئيس جهة الشرق كل من مصطفى بوحلالة، رئيس الجمعية، وكاتبها العام أحمد محاش، ويحياوي مصطفى وعبد النبي دلام وسعيد لمقدم، من مهنيي القطاع.