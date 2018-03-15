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الرئيسية | مال وأعمال | مطار محمد الخامس الدولي الأفضل في قارة إفريقيا

مطار محمد الخامس الدولي الأفضل في قارة إفريقيا

مطار محمد الخامس الدولي الأفضل في قارة إفريقيا
وائل بورشاشن*
الخميس 15 مارس 2018 - 09:22

أعطى مجلس المطارات الدولي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء الرتبة الأولى كأحسن مطار في إفريقيا، في فئة المطارات التي تستقبل أكثر من مليوني مسافر سنويا.

وجاءت نتائج المجلس، الذي يمثل سلطات المطارات عبر العالم، بناء على تقييم جودة الخدمات بمطار الدار البيضاء الدولي في سنة 2017، إضافة إلى رضا مستخدمي المطار في هذه الفترة عن الخدمات التي قدمها.

المجلس، الذي تعدّ استبياناته مرجعا حول مطارات 85 دولة عبر العالم، اختار لأول مرة منذ بداية التقرير مطارا مغربيا ليضعه بين الرابحين بعد التدقيق في معطيات 340 مطارا عبر العالم.

وبيّن مجلس المطارات الدولي أن اختياره كان مبنيا على "التزام المطارات بتقديم تجربة ممتازة للزبناء"، وأن الجائزة "اعتراف بما حققته المطارات التي تنتمي إلى الشبكة العالمية لجودة خدمات المطاراتASQ".

وقد حلّ في المرتبة الثانية بعد مطار الدار البيضاء مطار موريشيوس الدولي، وحلّ في المرتبة الثالثة مطار ديربان الدولي بجنوب إفريقيا، بينما حل مطار جورج الجنوب إفريقي في المرتبة الأولى في فئة أحسن المطارات بإفريقيا التي تستقبل أقل من مليوني مسافر سنويا، ومطار جومو كينياتا بنيروبي في المرتبة الأولى لفئة أكثر المطارات تحسنا في إفريقيا.

ويرتب مجلس المطارات، في جائزته السنوية، المطارات الدولية في فئات متعددة هي: أكثر المطارات تحسنا في المنطقة، وأحسن المطارات حسب الحجم والمنطقة، وأحسن المطارات حسب عدد المسافرين، وأحسن المطارات التي تستقبل أقل من مليوني مسافر حسب المنطقة، وأحسن المطارات التي تستقبل أكثر من مليوني مسافر حسب المنطقة، وهي الفئة التي تصدرها مطار محمد الخامس هذه السنة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن يحصل المطار المغربي على الجائزة في حفل سيتم خلال أشغال المؤتمر العالمي لمجلس المطارات الدولي حول تميز العملاء بكندا، في شهر شتنبر من السنة الجارية.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مسافر ملاحظ الخميس 15 مارس 2018 - 09:43
شيئ ممتاز لكن يجب وضع حل لعشرات المتسولين الذين يحيطون بالمطار ويتحرشون بالمسافرين..اضافة الى سائقي الطاكسيات الكبيرة وظاهرة الكلام النابي الذي يتلفظون به وكأنهم خريجو السجون...
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2 - Khouribgaaaa الخميس 15 مارس 2018 - 09:58
بما اننا لازلنا نتنافس مع الافارقة في الترتيب ونفرح كثيرا لما نتفوق على الدول الافريقية فهدا دليل على اننا سنبقى داؤما متخلفين ...ثرواتنا الطبيعية اكتر من اسبانيا والبرتغال ودول ؤروبية كتيرا وجهلنا وتخلفنا اكتر من السنغال والسودان مفارقات غريبة لأننا اخترنا التنافس مع افريقيا وننظر لؤوروبا على أنها خصم لا يمكننا الوصول اليه ....لما لا يتم صيد السمك وتحويله الى منتجات معلبة وبيعه تنتسناو حتى تصنعو اسبانيا وتكتب فيه ايزابيل عادا نشريوه عندها حماق لم يصبقنا اليه احد ونتوسل الاتحاد الؤوروبي ليوقع اتفاق الصيد نبيع الطماطم بالطليب والرغيب لاسبانيا ونشتري مركز الطماطم من الصين ومصر اما ان هده العلب فبها شيء اخر غير الطماطم ام ان طماطمنا لا تصلح للتعليب.فهم تصطا
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3 - محمد الغزوي الخميس 15 مارس 2018 - 09:59
كذب في كذب. هنالك مطار اللومي بالطوغو جد جميل .
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4 - احمد الخميس 15 مارس 2018 - 09:59
اي خدمة واحباب المسافر تنتظره خارج البناية تحت الشمس والمطر وبرد اليلل والبناية مجهزة بمكيف ومقاهي وابناك ومحلات سياحية. واحباب المسفر تشاهدة كومة حديد ومدفوعة من ضرائبه وتاتي لتقول تصنف اي تصنف ربما رقم الاستقبال .لوكان تصنيف الاحتقار لاحصل على نفس الرتبة.
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5 - Moha الخميس 15 مارس 2018 - 10:23
في حقيقة الأمر هذا مؤشر جيد نعتز به كمغاربة، يا ليت نسمع مثل هذه الاجابات في جميع القطاعات، خاصة قطاع الصحة، و التعليم...الخ.ندعوا الله سبحانه أن يحفظ هدا البلد وسائر بلاد المسلمين.انه قدير و بالإجابة جدير،وصلى الله على سيدنا محمد.
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6 - ملاحظ الخميس 15 مارس 2018 - 10:25
الى محمد الغزوي. واش كاتكلم بجد؟ مطار لومي في الطوغو فيه 2 ميتر. كايطلبو الرشوى عاين باين من الباب...السكانير حتال الكيشيات. tu veux laisser moi quelque chose? واحد خينا قالي.
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7 - العرايشي الخميس 15 مارس 2018 - 10:29
التصنيف على صعيد القارة الافريقية *0 هل يمكن مقارنته مع مطار ملاقة أو إشبيلية ولا أقول مدريد أو برشلونة ثم نبقى في اسبانيا فقط لا نقول لندن أو برلين . فهل أنتم مغتبطون بهذا التصنيف ؟ مع العام ان كل القوة الاقتصادية مركزة في الدار البيضاء .
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8 - Amine الخميس 15 مارس 2018 - 10:32
الضحك على الذقون، ساعة و نصف من الانتظار لختم جواز السفر، حقائب مرمية في كل مكان و انعدام تام لمرافق الراحة. ارتجالية كبيرة و ظروف مزرية محيطة بالسفر و المسافر. إذا كان المعيار هو عدد المسافرين فمحطة أولاد زيان الأولى في الكرة الأرضية. شيء محزن و محبط أن نثق بهذا المعطى.
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9 - Casaoui الخميس 15 مارس 2018 - 10:34
Possible, mais passer des heures dans les files pour valider votre passeport c'est vraiment l'enfer

Je préfère descendre à Rabat, Tanger, Oujda s'il le faut mais pas à Casa, c'est vraiment l'enfer et surtout pour les plus âgés et les malades, aucune pitié ni humanisme
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