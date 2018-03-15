مطار محمد الخامس الدولي الأفضل في قارة إفريقيا

وائل بورشاشن*

أعطى مجلس المطارات الدولي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء الرتبة الأولى كأحسن مطار في إفريقيا، في فئة المطارات التي تستقبل أكثر من مليوني مسافر سنويا.

وجاءت نتائج المجلس، الذي يمثل سلطات المطارات عبر العالم، بناء على تقييم جودة الخدمات بمطار الدار البيضاء الدولي في سنة 2017، إضافة إلى رضا مستخدمي المطار في هذه الفترة عن الخدمات التي قدمها.

المجلس، الذي تعدّ استبياناته مرجعا حول مطارات 85 دولة عبر العالم، اختار لأول مرة منذ بداية التقرير مطارا مغربيا ليضعه بين الرابحين بعد التدقيق في معطيات 340 مطارا عبر العالم.

وبيّن مجلس المطارات الدولي أن اختياره كان مبنيا على "التزام المطارات بتقديم تجربة ممتازة للزبناء"، وأن الجائزة "اعتراف بما حققته المطارات التي تنتمي إلى الشبكة العالمية لجودة خدمات المطاراتASQ".

وقد حلّ في المرتبة الثانية بعد مطار الدار البيضاء مطار موريشيوس الدولي، وحلّ في المرتبة الثالثة مطار ديربان الدولي بجنوب إفريقيا، بينما حل مطار جورج الجنوب إفريقي في المرتبة الأولى في فئة أحسن المطارات بإفريقيا التي تستقبل أقل من مليوني مسافر سنويا، ومطار جومو كينياتا بنيروبي في المرتبة الأولى لفئة أكثر المطارات تحسنا في إفريقيا.

ويرتب مجلس المطارات، في جائزته السنوية، المطارات الدولية في فئات متعددة هي: أكثر المطارات تحسنا في المنطقة، وأحسن المطارات حسب الحجم والمنطقة، وأحسن المطارات حسب عدد المسافرين، وأحسن المطارات التي تستقبل أقل من مليوني مسافر حسب المنطقة، وأحسن المطارات التي تستقبل أكثر من مليوني مسافر حسب المنطقة، وهي الفئة التي تصدرها مطار محمد الخامس هذه السنة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن يحصل المطار المغربي على الجائزة في حفل سيتم خلال أشغال المؤتمر العالمي لمجلس المطارات الدولي حول تميز العملاء بكندا، في شهر شتنبر من السنة الجارية.