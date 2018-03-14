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الرئيسية | مال وأعمال | دين الخزينة 702 مليار درهم حتى متم شهر فبراير

دين الخزينة 702 مليار درهم حتى متم شهر فبراير

دين الخزينة 702 مليار درهم حتى متم شهر فبراير
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:15

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية،التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، أن دين الخزينة بلغ 702,3 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من سنة 2018.

بلاغ للمديرية حول وضعية مديونية الخزينة وتسديدات الدين، حتى متم شهر فبراير 2018، كشف أن الدين الداخلي بلغ حوالي 550,64 مليار درهم فيما حدد الدين الخارجي في 151,70 مليار درهم.

وقالت المديرية إن تسديدات دين الخزينة التي تم تنفيذها خلال شهر فبراير الماضي ارتفعت إلى 15,7 مليار درهم، من بينها 14,63 مليارا للدين الداخلي و1,04 مليار درهم للدين الخارجي.

كما أضاف المصدر أن جميع هذه التسديدات بلغت، متم شهر فبراير 2018، ما مجموعه 22,6 مليار درهم؛ من بينها 18,18 مليار درهم للتسديدات الرئيسية و4,43 مليار درهم للفوائد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وكواك الحق الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:22
قريبا و حصريا في بلدنا الحبيب سيقوم المواطنون بدفع كل هذه الديون ؛ و الناهبون طبعا معفيون من المساهمة لأنه كما صرح عفا الله عما سلف ، كما سيتم رفع سن التقاعد حتى الممات .
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