ارتفاع العجز التجاري بـ 19,2 في المئة متم فبراير

هسبريس - و.م.ع

أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 19,2 في المئة متم فبراير 2018، ليصل إلى حوالي 32,193 مليار درهم، مقابل أزيد من 27 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2018، أنه خلال الشهرين الأولين من 2018، بلغت الواردات 74,934 مليار درهم، بارتفاع قدره 12,5 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8 في المئة لتناهز 42,741 مليار درهم، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 57 في المائة متم فبراير 2018 مقابل 59,4 في المئة قبل سنة.

ويعود ارتفاع الواردات إلى عدة عوامل، منها ارتفاع قيمة المنتجات الخام بنسبة 28,6 في المئة وزيادة فاتورة المنتجات الغذائية بـ 26,7 في المئة والمنتجات الطاقية بنسبة 19,9 في المئة، حسب المصدر ذاته.

وأبرز مكتب الصرف أن تطور الصادرات مرده أساسا ارتفاع مبيعات قطاع السيارات ب15,5 في المئة، وقطاع الطيران (زائد 15 في المائة) وصناعة الأدوية (3,3 في المئة)، والنسيج والجلد (زائد 3,3 في المئة).