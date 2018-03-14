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الرئيسية | مال وأعمال | "بنك المغرب" يزود تلاميذ البيضاء بمعارف مالية

"بنك المغرب" يزود تلاميذ البيضاء بمعارف مالية

"بنك المغرب" يزود تلاميذ البيضاء بمعارف مالية
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 14 مارس 2018 - 22:17

احتضنت أروقة بنك المغرب بالدار البيضاء زيارة لفائدة مجموعة من تلاميذ الإعدادية التأهيلية "خناتة بنت بكار"، الذين استفادوا من معلومات حول الجانب المالي.

وتأتي هذه المبادرة، التي سيستفيد منها أزيد من ألف تلميذ على دفعات، في إطار الشراكة التي تجمع بين الجمعية المغربية للثقافة المالية ومجموعة من المنظمين، على رأسهم بنك المغرب، وزارة التربية الوطنية، وهيئة التأمين، وبورصة القيم الدار البيضاء.

وخلال هذا اللقاء، قام مسؤولون ببنك المغرب بتقديم شروحات ومفاهيم لفائدة التلاميذ، إلى جانب شرح الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسة المالية في علاقتها مع الشركات والمؤسسات والمواطنين.

واستعرض مسؤولو بنك المغرب أمام هؤلاء التلاميذ، خلال زيارتهم إلى مختلف مرافق البنك، كيفية تعاطي أكبر مؤسسة مالية مع مختلف الملفات والقضايا، وكذا مع النقود التي تعرضت للإتلاف أو الأوراق النقدية المزورة.

وقال عماد الشرايبي، المدير الجهوي لبنك المغرب بالدار البيضاء، إن "هذه الدورة السابعة للأيام المالية والشباب تستهدف ما يقارب ألف تلميذ، سيستفيدون خلالها من مجموعة من الأنشطة التي ستمكنهم من اكتساب دراية وتقريبهم من بعض المهام المسنودة لبنك المغرب".

وأضاف الشرايبي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الزيارات "ستمنح التلاميذ إمكانية التعرف على الخدمات التي توفرها وكالات البنك على المستوى الجهوي، وكذا تقديم تفسيرات حول الوظائف والأدوار التي تقوم بها الوكالة".

ويروم هذا اللقاء التحسيسي، بحسب المنظمين، إلى "تكوين التلاميذ وإفادتهم، خاصة أنهم سيلجؤون في المستقبل إلى التعامل مع المؤسسات البنكية في حياتهم الشخصية والعملية. وبالتالي، فإن مثل هذه اللقاءات تساعد النشء في حياته المستقبلية".

وفي إطار هذا المبادرة، سيزور أطر عدد من المؤسسات التعليمية وكالات بنك المغرب، وبورصة الدار البيضاء، وشركات التأمين، ودارالسكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - wood الأربعاء 14 مارس 2018 - 22:31
البرتغال في زمانها كانت قوة عظمى اعتمدت على التجارة و جمع الثروات و الاموال و أطنان من الذهب التي استولت عليها من مستعمراتها و مع الثورة الصناعية تحولت الى افقر دولة في اوروبا بينما الدول التي استثمرت في العلم و المعرفة و التكنولوجيا اصبحت امم يحسب لها الف حساب من بينها المانيا و اليابان رغم هزيمتهم و خرابهم في الحرب العالمية الثانية فإن قامت بسرعة من الرماد و وقفت على رجليها ، فالاعتماد على التبزنيس هو الاتجاه نحو الفقر و الخراب لان البزناس مثله مثل القمار او الشفار لا ينتج شيئا ينتظر فقط الهمزة و الغفلة التي تسمى بلغة العصر Marketing !!!
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4
2 - fedfane ahmed الأربعاء 14 مارس 2018 - 22:45
تلاميذ المدارس العمومية ام تلاميذ المدارس الخصوصية ?
فقط للتوضيح
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0
3 - ali moh الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:14
Qu a fait bank al maghrib dans l affaire scandaleuse de barid bank ?
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