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كُتّاب وآراء
مناظرة الفلاحة بمكناس تراهن على الشباب والتنمية
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء، أن الدورة العاشرة للمناظرة الوطنية للفلاحة، ستنظم يوم 23 أبريل المقبل بمكناس، وذلك تحت شعار "الشباب، المحرك والمستفيد الرئيسي من التنمية الفلاحية".
وأوضحت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه الدورة التي ستنظم، تحت رعاية للملك محمد السادس، ستمكن من الوقوف على دور الشباب في التنمية الفلاحية وتقديم الحلول التي يوفرها مخطط المغرب الأخضر للشباب في العالم القروي.
وأضاف ذات المصدر أن المناظرة الوطنية للفلاحة التي تعد حدثا سنويا مهما بالنسبة للفاعلين في القطاع الفلاحي، "هو لقاء يسمح بعرض الحصيلة السنوية للإنجازات والتوجهات الاستراتيجية للقطاع في السنوات القادمة".