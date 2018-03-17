"المغرب الأخضر" يتعزز بمشاريع فلاحية في تزنيت

هسبريس من الرباط

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة بإقليم تيزنيت، على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية في إطار مخطط "المغرب الأخضر".

وقد همّ المشروع الأول، وفق بلاغ صادر عن الوزارة المعنية، "تخليف شجر الأركان على مساحة 750 هكتارا بكلفة 28.012 مليون درهم لفائدة 467 مستفيدا، عن طريق غرس شجر الأركان الفلاحي البوري وتعبئة مياه الأمطار والتهيئة العقارية والمواكبة التقنية للفلاحين".

ويهدف هذا البرنامج، في أفق 2020، وفق المصدر ذاته، "تخليف شجر الأركان، والحفاظ عليه، والرفع من الإنتاجية إلى 5 أطنان في الهكتار، أي 15000 طن للسنة، والرفع من دخل الفلاحين، وإحداث حوالي 450000 يوم عمل إضافي".

وبخصوص المشروع الثاني، فقد هم غرس 10000 هكتار في أفق 2023، في إطار شراكة بين الدولة والصندوق الأخضر للمناخ، بتكلفة إجمالية قدرها 49.2 مليون دولار. ويهدف هذا المشروع إلى "تطوير زراعة الأركان كنموذج اقتصادي قادر على التكيف مع تغيرات المناخ، وقادر على تنمية المناطق الهشة، وعلى تحسين دخل الساكنة المحلية، وذلك بمناطق سوس ماسة، ومراكش آسفي، وكلميم واد نون"، يضيف البلاغ ذاته، مشيرا إلى أن الوزير قام بإطلاق مشاريع الاستثمار الفلاحي للخواص في أراضي الجموع بجماعات وجان وسيدي أحمد أوموسى، والتي تهم مساحة 1184 هكتارا لفائدة 4 مستثمرين، بكلفة إجمالية قدرها 95.84 مليون درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى "الاستغلال الأمثل لأراضي الجموع، ودعم القطاع الخاص لإحداث مشاريع فلاحية، وتنمية سلاسل الإنتاج النباتي المعتمدة في مخطط المغرب الأخضر، وخلق فرص شغل لفائدة الساكنة، وكذا المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة".

وفي سياق ذي صلة، أشرف أخنوش على إطلاق مشروع بناء وتعبيد الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 1900 وإلماتن، في إطار صندوق التنمية القروية لفك العزلة، وربط أزيد من 14 دوارا تمثل حوالي 2400 نسمة بالطريق الإقليمية 1900 على طول 16.5 كلم، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 16.146 مليون درهم. كما تم إطلاق أشغال بناء وتعبيد الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 1900 وأكرض ميمون على طول 6.2 كلم.

وعلى مستوى جماعة تيزوغران، قام وزير الفلاحة والصيد البحري بـ"إطلاق أشغال تخليف شجر اللوز على مساحة 50 هكتارا، مزودة بالري بالتنقيط في إطار مشروع تنمية سلسلة اللوز بالأطلس الصغير، وكذا تهيئة المدرجات على طول 10000 متر طولي، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 3.5 ملايين درهم، والذي يرتقب أن تستفيد منه 75 عائلة".

وأضاف البلاغ ذاته أن أخنوش قام في اليوم نفسه بزيارة المنتدى الإقليمي لإحداث وتحفيز التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، "الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني لتحفيز التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، والذي يشمل تقديم القانون المنظم للتعاونيات ومساطر التمويل، بالإضافة إلى الحكامة الجيدة والتسيير".

حري بالذكر أن أخنوش كان مرفوقا بوالي جهة سوس ماسة أحمد حجي، وعامل إقليم تيزنيت سمير اليزيدي، ووفد من مسؤولي الوزارة.