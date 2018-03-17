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كُتّاب وآراء
أخنوش يفتتح معرضا فلاحيا بمهرجان اللوز
افتتح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم السبت بإقليم تيزنيت، معرضا للمنتجات المحلية، نظمٍ على هامش الدورة الثامنة من مهرجان اللوز.
ويمتد معرض المنتجات الفلاحية على مساحة 3200 متر مربع، 150 مترا مربعا منها عبارة عن قاعة للعروض لتأطير الفلاحين والزوار من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة ذاتها فإن معرض المنتجات المحلية "ينظم على هامش فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان اللوز، المنظم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية اللوز، بشراكة مع عمالة إقليم تيزنيت وجماعة تافراوت، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و18 مارس، تحت شعار "أرض اللوز ثروة الغد 2018"".
ويسعى المهرجان، وفق المصدر ذاته، "إلى إبراز أهمية شجرة اللوز كموروث ثقافي محلي متميز، وتسليط الضوء على هذا القطاع بدعم المشاريع المرتبطة بتنمية سلسلة اللوز بالأطلس الصغير".
كما يعد تنظيم هذا المهرجان "مناسبة مهمة بالنسبة للمنتجين والمهنيين من أجل تبادل الخبرات والتجارب وبناء شراكات للتعاون في ما بينهم، وفرصة من أجل الاطلاع على أحدث التقنيات في ميدان إنتاج وتثمين وتسويق اللوز"، تبعا للمصدر عينه.
كما ترأس أخنوش، الذي كان مرفوقا برشيد الطالبي العلمي، وزير الشبيبة والرياضة، وأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، وسمير اليزيدي، عامل إقليم تيزنيت، ووفد كبير من مسؤولي الوزارة، (ترأس) مراسيم تدشين المسبح البلدي والسوق البلدي ومشروع حماية تافراوت من الفيضانات.