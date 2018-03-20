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كُتّاب وآراء
الطلب يرفع صادرات المغرب من الخضر والفواكه
سجلت صادرات المغرب من الخضر والفواكه، منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا غير مسبوق نتيجة التزايد اللافت للطلب الأوروبي على المنتجات الفلاحية المغربية في 2018 بنسبة تراوحت ما بين 30 في المائة و40 في المائة مقارنة مع بداية 2017.
وأسهم تراجع سعر الطماطم في السوق الدولية في مضاعفة صادرات المغرب من هذا المنتوج الزراعي بنسبة قاربت 90 في المائة، حيث انتقلت الكميات المصدرة في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من 88 ألف طن خلال الشهر الأول من العام الماضي إلى 165 ألف طن في الفترة نفسها من العام الجاري.
وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مصالح وزارة المالية عن زيادة بنسبة 26 في المائة في الكميات المصدرة من الخضر الطرية والمجمدة، حيث انتقلت من 50 ألف طن في بداية 2017 إلى 64 ألف طن في يناير 2018.
صادرات المغرب من الفراولة والتوت البري شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، إثر الزيادة في الكميات المصدرة نحو الخارج وانتقالها من 10 آلاف طن في يناير 2017 إلى 12 ألف طن في الشهر نفسه من السنة الجارية.
وانتقلت صادرات الضيعات المغربية من الفواكه الطرية والجافة من 3 آلاف طن في يناير من السنة الماضية إلى 6 آلاف طن في الفترة نفسها من العام الجاري.
وربط مسؤولون انتعاش صادرات المغرب من الخضر والفواكه بنجاح مخطط المغرب الأخضر الذي يقوم على دعامتين؛ تستهدف الأولى الفلاحة العصرية ذات قيمة مضافة مهمة، في حين تخص الدعامة الثانية الفلاحين في وضعية صعبة.
ويهدف المخطط سالف الذكر إلى تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية وتستجيب لمتطلبات السوق، عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
La demande marocaine en fruits et légumes augmente mais, l'espagne nous domine de plus en plus. le Maroc n'offre pas assez de fruits et légumes vers Europe. Nous devons rivaliser avec l'espagne qui est notre nos principal cooccurrent vers peut-être le monde entier. Nous devons également augmenter les prix des exportations nos produits se vendent mal