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الرئيسية | مال وأعمال | الطلب يرفع صادرات المغرب من الخضر والفواكه

الطلب يرفع صادرات المغرب من الخضر والفواكه

الطلب يرفع صادرات المغرب من الخضر والفواكه
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:39

سجلت صادرات المغرب من الخضر والفواكه، منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا غير مسبوق نتيجة التزايد اللافت للطلب الأوروبي على المنتجات الفلاحية المغربية في 2018 بنسبة تراوحت ما بين 30 في المائة و40 في المائة مقارنة مع بداية 2017.

وأسهم تراجع سعر الطماطم في السوق الدولية في مضاعفة صادرات المغرب من هذا المنتوج الزراعي بنسبة قاربت 90 في المائة، حيث انتقلت الكميات المصدرة في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من 88 ألف طن خلال الشهر الأول من العام الماضي إلى 165 ألف طن في الفترة نفسها من العام الجاري.

وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مصالح وزارة المالية عن زيادة بنسبة 26 في المائة في الكميات المصدرة من الخضر الطرية والمجمدة، حيث انتقلت من 50 ألف طن في بداية 2017 إلى 64 ألف طن في يناير 2018.

صادرات المغرب من الفراولة والتوت البري شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، إثر الزيادة في الكميات المصدرة نحو الخارج وانتقالها من 10 آلاف طن في يناير 2017 إلى 12 ألف طن في الشهر نفسه من السنة الجارية.

وانتقلت صادرات الضيعات المغربية من الفواكه الطرية والجافة من 3 آلاف طن في يناير من السنة الماضية إلى 6 آلاف طن في الفترة نفسها من العام الجاري.

وربط مسؤولون انتعاش صادرات المغرب من الخضر والفواكه بنجاح مخطط المغرب الأخضر الذي يقوم على دعامتين؛ تستهدف الأولى الفلاحة العصرية ذات قيمة مضافة مهمة، في حين تخص الدعامة الثانية الفلاحين في وضعية صعبة.

ويهدف المخطط سالف الذكر إلى تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية وتستجيب لمتطلبات السوق، عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 20 مارس 2018 - 12:04
يزيد الطلب على الصادرات المغربية من الخضروات والفواكه ، لكن إسبانيا لا تزال تهيمن علينا اكثر فاكثر . المغرب لا يقدم ما يكفي من الفواكه والخضروات إلى أوروبا . يجب علينا التنافس مع إسبانيا منافسنا الرئيسي اتجاه دل اروبا وربما حتى العالم كله . كما يجب علينا الرفع من الاسعار المصدرات
La demande marocaine en fruits et légumes augmente mais, l'espagne nous domine de plus en plus. le Maroc n'offre pas assez de fruits et légumes vers Europe. Nous devons rivaliser avec l'espagne qui est notre nos principal cooccurrent vers peut-être le monde entier. Nous devons également augmenter les prix des exportations nos produits se vendent mal
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-3
2 - tangerois الثلاثاء 20 مارس 2018 - 12:06
D'après le ministre de l'agriculture l'autosuffisance alimentaire n'est importante c'est l'exportation la plus importante pour avoir de la devise il conseille les paysans de planter des arbres fruitiers au lieu du blé imaginez l'effondrement des bourses mondiales on mangera les pommes et les poires parce qu'on aura pas une autosuffisant en blé , très drôle comme philosophie !!!! Fric fric fric on dirait l'épicier du coin
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3
3 - العرايشي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 12:12
هل سينتعش الفلاح ومساعدوه والعاملون في النقل و ووووو من هذا أو كل الربح للوسطاء التجار والمصدرون
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7
4 - شملال الملالي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 12:15
فما على أعداء المغرب الجزائر والبوليساريو إلا أن يموتوا غيظا لأنهم لا يستطيعون تدبير مؤامرات مع بعض بيادقهم في الاتحاد الأوروبي الذين يتقاضون أجورا داخل هذا المنتظم المنخور لمعاكسة المغرب ، ماذا سيفعلون مع صادرات المغرب نحو أمريكا وإفريقيا ... غدا ستستفيق أوروبا كاملة من غفلتها وستتجاوز أحكام محاكمها الفاسدة بالأموال الجزائرية وستنظر الدول الأوروبية كل واحدة لمصالحها مع المغرب منفردة ، لقد غير المغرب وجهات تسويقه لمنتجاته الفلاحية وغدا سيجدا بديلا لأسواق السمك المغربي الصحراوي ولتنطح البوليساريو والجزائر رأسيهما مع حائط أسميه أنا حائط روس نسبة لعدو المغرب كريستوفر روس ...لا تزال أمام المغرب روسيا والصين وكامل إفريقيا .. لا يصح إلا الصحيح ، المهم أن تنتج شيئا ينفع البشرية يوميا وهو القوت أي المنتوجات الاسنهلاكية وخاصة الفلاحية منها أما أن تتبجح بأنك يابان إفريقيا بفضل إنتاج الطاقة الأحفورية وحدها فهو التخلف بعينه وتلك هي الجزائر الذاهبة إلى الهاوية الاقتصادية أحبوا أم كرهوا ..
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-2
5 - KAMاا الثلاثاء 20 مارس 2018 - 12:16
ا لحمد لله الدي انعم علينا بنعمة الامطار فبدونها لن يكون للمخطط الاخضر اي جدوى
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7
6 - بوهالي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 12:39
المغاربة كيطلبو الشتا و الأباطرة كيبيعو الفواكه و الخضر لأروبا معادلة رائعة تا يشبعوها الدراوش فلمعريب عاد يمكن تصديرها
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