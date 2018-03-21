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الرئيسية | مال وأعمال | أداء "التجاري وفابنك" و"وفا سلف" يشجع النساء

أداء "التجاري وفابنك" و"وفا سلف" يشجع النساء

أداء "التجاري وفابنك" و"وفا سلف" يشجع النساء
هسبريس ـ محمد لديب
الأربعاء 21 مارس 2018 - 08:35

أكد مسؤولو مجموعة "التجاري وفا بنك" أن المرأة المغربية تواصل لعب دور ريادي ومهم في مجال الدفع بعجلة الابتكار في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقال عمر بونجو، المدير العام لـ"التجاري وفا بنك"، في لقاء نظمته "وفا سلف" بالدار البيضاء حول تثمين مجهودات النساء في مجال الابتكار، إن النساء المغربيات استطعن أن يتبوأن مكانة رائدة في العديد من القطاعات والمجالات المختلفة.

وأوضح بونجو أن النساء أثبتن وجودهن من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة، والتي أسهمت في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية. كما اعتبر أن الابتكار يشكل في حد ذاته محفزا إيجابيا لتشجيع التنوع وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

وأشار المتحدث إلى أن مصرف "التجاري وفا بنك" حرص على إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها في مراكز القرار للمجموعة المصرفية، وباقي فروعها المالية التابعة لها داخل المغرب وخارجه.

بدورها، اعتبرت ليلى مامو، الرئيسة التنفيذية لشركة "وفا سلف"، أن النساء المغربيات فاعلات أساسيات في التطور في مجال الابتكار. وقالت إن لقاء النساء والابتكار يشكل فرصة لتكريم الفاعلات في مجال الابتكار، خاصة على مستوى خلق المقاولات الناشئة.

وأضافت الرئيسة التنفيذية لـ"وفا سلف" أن "الدور الأساس يتمثل في تشجيع روح الابتكار في أوساط النساء والمجتمع، خاصة على مستوى الفئات الشابة التي تشكل العمود الفقري لتطور البلد".

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