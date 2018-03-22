استيراد الزجاج الجزائري يغري شركات مغربية

هسبريس ـ محمد لديب

كشفت بيانات إحصائية صادرة عن المصالح التابعة لوزارة المالية عن إقبال متزايد للشركات المغربية على استيراد الزجاج الجزائري منذ سنة 2015.

وبلغ إجمالي ما استورده المغرب من الألواح الزجاجية المصنعة في الجزائر ما يناهز 35 مليون درهم خلال الفترة المتراوحة ما بين يناير 2015 ودجنبر 2017.

ولم تسجل أي عملية لاستيراد الزجاج الجزائري من طرف الشركات المغربية سنة 2017، لتعاود نشاط استقدام هذا المنتج من الجارة الشرقية منذ بداية العام الجاري، وفق ما عاينته هسبريس بميناء الدار البيضاء.

وبلغت الكميات التي استوردها المغرب من الزجاج الجزائري سنة 2015 ما يقارب 4567 طنا، بقيمة إجمالية قاربت 17.5 مليون درهم.

ورفع القطاع الخاص المغربي من الكميات المستوردة من هذه المادة نتيجة انخفاض سعرها في السوق الجزائري، إذ استورد 6.62 ألف طن بقيمة 17.1 مليون درهم.

وأشارت البيانات الحكومية الرسمية إلى توقف الاستيراد من هذا البلد طوال سنة 2017، قبل أن يتم استئنافه في 2018.

وتتمركز صناعة الزجاج في مدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة. ويؤكد المهنيون أن هذه الصناعة شهدت ازدهارا في السنوات الخمس الأخيرة.

ويربط المسؤولون والخبراء المغاربة انتعاش هذا القطاع بالزيادة الكبيرة في إنتاج النوافذ الزجاجية للسيارات الموجهة إلى السوقين المغربي والأوربي على وجه الخصوص.

وساهمت المشاريع في رفع الطلب على الألواح الزجاجية والمواد الخام المستعملة في تصنيعها بالوحدات الصناعية في المغرب.