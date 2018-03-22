24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:26
|12:39
|16:03
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صناعة الأذواق
- حقوقيون يتجاذبون الأمن والتنمية مع جماعة حربيل
- إنشاء السدود في فكر الحسن الثاني
- تقرير أممي: قوة الاقتصاد لا تكفي لتحقيق السعادة
- خمول البدن يهدد الرجال بأمراض المسالك البولية
"مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" (5.00)
سابقة .. محكمة مغربية تقضي بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسات (5.00)
مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة (5.00)
"خريف رقمي؟" .. فيسبوك من محفز للثورات إلى أداة بيد السلطات (5.00)
- مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة - (84)
- وزير التربية: أجور أطر التعليم تستأثر بربع الميزانية العامة للمغرب - (74)
- "مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" - (63)
- الزيادة في أجور الموظفين .. مستشار للعثماني يكشف شروط الحكومة - (60)
- حملة مغربية تواجه النعوت العنصرية .. "عزي" و"كحل" و"أبرشان" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استيراد الزجاج الجزائري يغري شركات مغربية
كشفت بيانات إحصائية صادرة عن المصالح التابعة لوزارة المالية عن إقبال متزايد للشركات المغربية على استيراد الزجاج الجزائري منذ سنة 2015.
وبلغ إجمالي ما استورده المغرب من الألواح الزجاجية المصنعة في الجزائر ما يناهز 35 مليون درهم خلال الفترة المتراوحة ما بين يناير 2015 ودجنبر 2017.
ولم تسجل أي عملية لاستيراد الزجاج الجزائري من طرف الشركات المغربية سنة 2017، لتعاود نشاط استقدام هذا المنتج من الجارة الشرقية منذ بداية العام الجاري، وفق ما عاينته هسبريس بميناء الدار البيضاء.
وبلغت الكميات التي استوردها المغرب من الزجاج الجزائري سنة 2015 ما يقارب 4567 طنا، بقيمة إجمالية قاربت 17.5 مليون درهم.
ورفع القطاع الخاص المغربي من الكميات المستوردة من هذه المادة نتيجة انخفاض سعرها في السوق الجزائري، إذ استورد 6.62 ألف طن بقيمة 17.1 مليون درهم.
وأشارت البيانات الحكومية الرسمية إلى توقف الاستيراد من هذا البلد طوال سنة 2017، قبل أن يتم استئنافه في 2018.
وتتمركز صناعة الزجاج في مدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة. ويؤكد المهنيون أن هذه الصناعة شهدت ازدهارا في السنوات الخمس الأخيرة.
ويربط المسؤولون والخبراء المغاربة انتعاش هذا القطاع بالزيادة الكبيرة في إنتاج النوافذ الزجاجية للسيارات الموجهة إلى السوقين المغربي والأوربي على وجه الخصوص.
وساهمت المشاريع في رفع الطلب على الألواح الزجاجية والمواد الخام المستعملة في تصنيعها بالوحدات الصناعية في المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
#مجرد_رأي_و_أمنية