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الرئيسية | مال وأعمال | الوزير الفاسي يطالب بتبسيط مساطر رخص البناء

الوزير الفاسي يطالب بتبسيط مساطر رخص البناء

الوزير الفاسي يطالب بتبسيط مساطر رخص البناء
هسبريس من فاس
الخميس 22 مارس 2018 - 10:10

طالب عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير والعمل داعيا إلى إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.

جاء ذلك خلال ترأس الفاسي المجلس الإداري للوكالة الحضرية لفاس بحضور فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان ووالي جهة فاس-مكناس وأعضاء المجلس الإداري، وهيئات أخرى، ضمن أول مجلس للوكالات الحضرية له هذه السنة من مدينة فاس.

وشدد الفاسي على ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين للاستجابة لانشغالات المواطنين ومواكبة إنجاز المشاريع الكبرى المذرة للدخل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعة والحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني.

وفي هذا الصدد، سجل الوزير الوصي على قطاع السكنى ضرورة عمل الوكالة الحضرية مع جميع الشركاء المحليين من أجل توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، مطالبا بوضع منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات، والإسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة.

وقال الوزير الفاسي، خلال افتتاح اللقاء، إن أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لفاس تندرج في مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى الإستراتيجية عبر مختلف ربوع المملكة، موردا أن قطاع التعمير يحظى بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد التي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسة من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي.

وأبرز المسؤول الحكومي الأهمية القصوى التي يحب أن تعطى لحماية المناطق الفلاحية ذات القيمة والمؤهلات الإنتاجية العالية وكذا اعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها والإسهام في إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز واندماجها الحضري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Le Parisien الخميس 22 مارس 2018 - 10:41
Pour avoir un permis de batir, il faut attendre 2 ans si ce n'est pas plus, mais c'est la folie vraiment.
Vous voulez créer de l'emploi et vous créez des contraintes avec votre administration stupide.
Si vous facilitez les procédures des autorisations, vous allez encourager les personnes à construire, créer l'emploi des maçons, des corps de métiers et acheter le ciments, le sable, les matériaux de construction etc

Mais avec votre stupidité de bureaucratie tout est en panne et ça favorise la corruption
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2 - عبدالسلام الخميس 22 مارس 2018 - 10:51
تبسيط.مساطير.البناء.معناه.البناء.العشواءي.
وزيادة.في.بناء.البراريك.هاكدا.يفهم.عامت.اناس.
تبسيط.مساطير.البناء.يا.مسيو.الفاسي.الفهري
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3 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 22 مارس 2018 - 11:11
التسهيل في مساطير التساريح للبناء يأتي بعد الزيادة الصاروخية في ثمن هذه التصاريح. قولي علاش الصندوق ما عمارش.
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4 - الهاشمي الخميس 22 مارس 2018 - 11:16
مساطر البناء الجاري بها العمل الآن تعد وسيلة لإغناء موظفوا الجماعات المحلية وكل من له صلة في إعطاء الرخص، يصبح طالب الرخصة كالبقرة الكل يريد أن ينهش لحمه. هذه هي المساطر الحقيقية في هذا البلد آسي الوزير.
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5 - الوطنية الخميس 22 مارس 2018 - 11:21
يا سيدي تبسيط مساطر البناء متوفرة وبسخاء حيث ان الاسمنت اي المباني اكلت كل المجالات الخضراء خاصة في المدن ولم تترك اي متنفس لابنائنا لكي يمارسوا جنونهم في اللعب مما ولد جيلا عنيفا يلكم صاحبه بلكمة ويقول انا العب معه دليل على انه لا يعرف معنى الللعب لانه لا يمارسه أصلا لضيق المجالات للعب والسبب اعود سيدي سخاء الدولة في مساطر البناء قلبوا على شي حاجة لي تخدم المواطن وخليونا من خدمة اباطرة البناء
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