أرباح "سهام" للتأمين ترتفع بـ159 مليون درهم

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة سهام للتأمين تسجيل ارتفاع قياسي في الأرباح التي حققتها خلال السنة المالية الماضية.

وقال مسؤولو الشركة، خلال ندوة صحافية عقدت مساء اليوم الخميس لتقديم النتائج المالية السنوية، إن الأرباح الصافية لسهام للتأمين بلغت في 2017 ما يقارب 441 مليون درهم مقابل 282 مليون درهم.

وسجل رقم معاملات المجموعة زيادة بنسبة 10.3 في المائة، بعد أن بلغ في السنة الماضية 4.84 مليارات درهم، وبلغ رقم المعاملات المتعلق بالتأمين على الأفراد أي بزيادة بنسبة 32 في المائة.

وبلغ رقم معاملات أنشطة التأمين على غير الحياة 3.82 مليارات درهم أي بزيادة 5.7 في المائة مقارنة مع سنة 2016، بالرغم من المنافسة الشديدة التي يشهدها القطاع.

وارتفعت الأصول الذاتية للمجموعة إلى 3.75 مليارات درهم إلى نهاية دجنبر، مقابل 3.48 مليارات درهم في نهاية 2016، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7.9 في المائة.