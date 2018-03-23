أخنوش يفتتح مهرجان الفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش

هسبريس من الرباط

افتتح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، النسخة الثانية من المهرجان الوطني للفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش.

ويعد المهرجان الوطني للفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة، فضاء هاما للقاء المهنيين والمهتمين والمستهلكين، ونافذة للترويج لهذا المنتج ذي القيمة الغذائية العالية، والذي شهد تطورا لافتا خلال السنوات الماضية، إذ قدر الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2016/2017 بحوالي 190 ألفا و700 طنا، على مساحة تمتد على 7190 هكتارا، 80 في المائة منها تقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (اللوكوس).

قطاع الفواكه الحمراء الصغيرة يحظى وفقا للبلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه بدور اجتماعي واقتصادي مهم، إذ يوفر حوالي 4.5 ملايين يوم عمل، أي ما يعادل 16.000 فرصة شغل دائمة؛ كما يمثل مصدراً للعملة الصعبة لبلادنا بمعدل يفوق 3.4 مليارات درهم سنوياً.

هذه الزراعات، يضيف المصدر نفسه، مكنت أيضا من جذب الاستثمارات الأجنبية، ويتم تسويقها بسهولة عند التصدير بفضل الطلب الكبير عليها من طرف العديد من الأسواق الدولية، إذ بلغ معدل الصادرات 000 90 طن في المواسم الخمسة الأخيرة.

في هذا السياق يندرج تنظيم هذا الحدث، الذي يسعى إلى أن يصبح ملتقى لمهنيي القطاع من أجل تعزيز الاستثمارات وتبادل التجارب والخبرات وتنمية اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المنتجين والممولين والمصدرين، وكذا الاطلاع على التقنيات الجديدة للرفع من الإنتاجية والجودة.

وعلى هامش الافتتاح وقف أخنوش على مدى تقدم عدد من المشاريع الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية التي تم إطلاقها، كما قام بتدشين عدد من المشاريع، وتشمل تهيئة وتأهيل مجزرة البقر والغنم بالقصر الكبير بغلاف مالي يقدر بـ6،5 ملايين درهم، ومشروع تهيئة وتجديد سوق الجملة بالمدينة نفسها بغلاف مالي يقدر بـ5،5 ملايين درهم، ومشروع تشييد مركز للتأهيل المهني الفلاحي لفائدة شباب المدينة بغلاف مالي يقدر بحوالي 14.6 ملايين درهم، بالإضافة إلى زيارة محطة تجميد الفواكه الحمراء الصغيرة بالعوامرة.

وزار المسؤول الحكومي مشروع إنشاء مركب الصناعات الغذائية الفلاحية (أكروبول)، ودشن نادي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس لفائدة المستخدمين.