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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يفتتح مهرجان الفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش

أخنوش يفتتح مهرجان الفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش

أخنوش يفتتح مهرجان الفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 مارس 2018 - 14:10

افتتح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، النسخة الثانية من المهرجان الوطني للفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش.

ويعد المهرجان الوطني للفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة، فضاء هاما للقاء المهنيين والمهتمين والمستهلكين، ونافذة للترويج لهذا المنتج ذي القيمة الغذائية العالية، والذي شهد تطورا لافتا خلال السنوات الماضية، إذ قدر الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2016/2017 بحوالي 190 ألفا و700 طنا، على مساحة تمتد على 7190 هكتارا، 80 في المائة منها تقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (اللوكوس).

قطاع الفواكه الحمراء الصغيرة يحظى وفقا للبلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه بدور اجتماعي واقتصادي مهم، إذ يوفر حوالي 4.5 ملايين يوم عمل، أي ما يعادل 16.000 فرصة شغل دائمة؛ كما يمثل مصدراً للعملة الصعبة لبلادنا بمعدل يفوق 3.4 مليارات درهم سنوياً.

هذه الزراعات، يضيف المصدر نفسه، مكنت أيضا من جذب الاستثمارات الأجنبية، ويتم تسويقها بسهولة عند التصدير بفضل الطلب الكبير عليها من طرف العديد من الأسواق الدولية، إذ بلغ معدل الصادرات 000 90 طن في المواسم الخمسة الأخيرة.

في هذا السياق يندرج تنظيم هذا الحدث، الذي يسعى إلى أن يصبح ملتقى لمهنيي القطاع من أجل تعزيز الاستثمارات وتبادل التجارب والخبرات وتنمية اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المنتجين والممولين والمصدرين، وكذا الاطلاع على التقنيات الجديدة للرفع من الإنتاجية والجودة.

وعلى هامش الافتتاح وقف أخنوش على مدى تقدم عدد من المشاريع الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية التي تم إطلاقها، كما قام بتدشين عدد من المشاريع، وتشمل تهيئة وتأهيل مجزرة البقر والغنم بالقصر الكبير بغلاف مالي يقدر بـ6،5 ملايين درهم، ومشروع تهيئة وتجديد سوق الجملة بالمدينة نفسها بغلاف مالي يقدر بـ5،5 ملايين درهم، ومشروع تشييد مركز للتأهيل المهني الفلاحي لفائدة شباب المدينة بغلاف مالي يقدر بحوالي 14.6 ملايين درهم، بالإضافة إلى زيارة محطة تجميد الفواكه الحمراء الصغيرة بالعوامرة.

وزار المسؤول الحكومي مشروع إنشاء مركب الصناعات الغذائية الفلاحية (أكروبول)، ودشن نادي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس لفائدة المستخدمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - le vagabond الجمعة 23 مارس 2018 - 14:25
أين هي التنمية القروية يا مسؤول عن وزارة الشجر والحجر والبشر. من قام بزيارة القرى حين موجة البرد التي قهرت ساكنة المغرب المنسي؟؟؟
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5
2 - مامي العزة الجمعة 23 مارس 2018 - 14:34
الاقتصاد المغربي يعتمد كثيرا على الفلاحة، و خاصة صنف الفواكه و الحوامض، الني تحسنت بفضل مخطط المغرب الاخضر.
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-2
3 - ghizlane nouisri الجمعة 23 مارس 2018 - 14:34
Prenez un ministre qui a réussi. Qui a toujours travaillé et qui comprend les choses. Arrêtez de nous rappeler des bras cassés . Regardez celui ci. Depuis quand il y avait autant de choses dans l'agriculture au Maroc ? Parler et critiquer sans rien réaliser, c'est tout ce que les autres savent faire. Trouvez nous pleins de ministres comme ça et Le Maroc ira mieux...
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-2
4 - Rachid de Tafraout الجمعة 23 مارس 2018 - 14:38
قطاع الفواكه بصفة عامة قطاع مهم و حيوي يحظى بإقبال كبير سواء في الاسواق الوطنية او الدولية
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2
5 - ياسمين الجمعة 23 مارس 2018 - 14:38
أخنوش رجل عملي، قليل الكلام كثير العمل.. بالتوفيق السيد الوزير
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-4
6 - Abderrahmane الجمعة 23 مارس 2018 - 14:41
من حقنا اليوم أن نفتخر بوزارتنا في الفلاحة نظير النتائج المحققة ميدانيا في مختلف مناطق المملكة، و هذه المعارض لا يمكنها إلا أن تساهم و تعزز من نسب التعريف بمختلف المنتجات الفلاحية المدعومة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
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7 - نرمين الجمعة 23 مارس 2018 - 14:41
الخدمة الخدمة الخدمة...بغينا ناس تخدم بغينا شي الف من اخنوش والف من محمد السادس ها المغرب ولى الاول ف افريقيا...تحياتي اي مواطن كيفيق الصباح مع الفجر باش اخدم بلادو ويربي ولادو تحياتي لأي واحد باغي الخير البلادو تحياتي لاصحاب المحلات التجارية لي كيخلصو الضرائب وسامحين فالكماليات ومضحيين بعمرهم مقابل توفير حياة افضل لاسرهم
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-5
8 - nidal charki الجمعة 23 مارس 2018 - 14:46
عمله دائم على الواقع كل التوفيق للسيد الوزير
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-4
9 - Karim205 الجمعة 23 مارس 2018 - 14:47
الوزير الوحيد الذي يقطع آلاف الكيلومترات من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بحثا عن نجاح مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
أغراس أغراس .العمل و المعقول
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-6
10 - المنصوري الجمعة 23 مارس 2018 - 14:50
عزيز أخنوش رجل المرحلة رجل المواقف الصعبة بإشتغاله المتواصل ونزوله عند طلبات المواطن
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-3
11 - قال لي أحدهم الجمعة 23 مارس 2018 - 14:55
قال لي أحدهم إذا كان نصف فواكه المغرب ملك لي سوف اجعل ايام المغاربة مهرجانات و أقدم لهم العلمانية و القبلية كعصى سحرية و اعمل على تنمية تروثي فالوصفة اتبثت نجاحها
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12 - الحافيظ أدرضور الجمعة 23 مارس 2018 - 14:59
السيد وزير الفلاحة يقوم بعمل جبار قصد تطوير القطاع، و أتمنى أن يحدو كل الوزراء حدو هذا الرجل لبلوغ لتطوير المنشوذ في كل القطاعات، لأنه بصراحة النتائج و الحصيلة التي تحققها الفلاحة المغربية تبقى نموذج يجب أن يحتدى به في كل المجالات و القطاعات الحكومية.
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0
13 - صخر ابن غانية الجمعة 23 مارس 2018 - 14:59
المغرب اليوم يشهد تزايدا ملحوظا في كميات المنتوجات المحلية بفضل المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال مشروع مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى ثماره في العديد من مناطق المملكة.
و اليوم من العرائش عبرت الساكنة عن سرورها لا التوت منتوج محلي تعول عليه الساكنة
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0
14 - هيلالي الجمعة 23 مارس 2018 - 15:02
بالعمل والمعقول يستمر العمل الميداني هذا ما عهدناه من السيد عزيز أخنوش كل التوفيق له
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15 - Amanar Rifi الجمعة 23 مارس 2018 - 15:02
زيارة السيد الوزير لمنطقة العرائش و افتتاح فعاليات المعرض الوطني سيعطي دفعة قوية للعمل الذي يقوم به الفلاحون في هذه المنطقة.
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16 - حمامة سوس الجمعة 23 مارس 2018 - 15:04
السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.
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