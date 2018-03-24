التجارة الإلكترونية تحقق ارتفاعا ملموسا بالمغرب

هسبريس – محمد لديب

انتعشت أنشطة التجارة الإلكترونية خلال السنة الماضية بالمغرب بشكل لافت، حيث ارتفع طلب المغاربة على خدمات هذا المجال بأزيد من 80 في المائة، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المهنيين العاملين في المجال.

وارتفع عدد عمليات أنشطة التجارة الإلكترونية في سنة 2017 بنسبة قاربت 82 في المائة، بعد أن بلغت 6.6 ملايين عملية تمت عبر البطائق المصرفية المغربية والأجنبية.

وتجاوزت المبالغ المالية التي صرفها المغاربة لإنجاز عمليات الشراء الإلكتروني ما يقارب 2.6 مليار درهم في سنة 2017، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وهيمنت عمليات اقتناء التذاكر الجوية على حصص سوق التجارة الإلكترونية بالمغربية، باستحواذها على ما يقارب 23.6 في المائة من سوق هذه التجارة، مسجلة زيادة بنسبة 20.4 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وجاء نشاط أداء الفواتير عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للهواتف النقالة في الرتبة الثانية، بعد أن بلغت حصته السوقية نسبة 23.4 في المائة وبزيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وهيمنت عمليات أداء فواتير الماء والكهرباء على ما يناهز 22.9 في المائة من الحصة السوقية للتجارة الإلكترونية بالمغرب، مسجلة ارتفاعا بنسبة 133 في المائة.

واعتمد المغاربة على البطائق المصرفية المغربية لأداء التكاليف المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بنحو 6.5 ملايين عملية وبقيمة 2.4 مليار درهم، مقابل 118 ألف عملية تمت بواسطة البطائق المصرفية الأجنبية وبقيمة ناهزت 200 مليون درهم.