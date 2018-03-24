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الرئيسية | مال وأعمال | التجارة الإلكترونية تحقق ارتفاعا ملموسا بالمغرب

التجارة الإلكترونية تحقق ارتفاعا ملموسا بالمغرب

التجارة الإلكترونية تحقق ارتفاعا ملموسا بالمغرب
هسبريس – محمد لديب
السبت 24 مارس 2018 - 13:27

انتعشت أنشطة التجارة الإلكترونية خلال السنة الماضية بالمغرب بشكل لافت، حيث ارتفع طلب المغاربة على خدمات هذا المجال بأزيد من 80 في المائة، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المهنيين العاملين في المجال.

وارتفع عدد عمليات أنشطة التجارة الإلكترونية في سنة 2017 بنسبة قاربت 82 في المائة، بعد أن بلغت 6.6 ملايين عملية تمت عبر البطائق المصرفية المغربية والأجنبية.

وتجاوزت المبالغ المالية التي صرفها المغاربة لإنجاز عمليات الشراء الإلكتروني ما يقارب 2.6 مليار درهم في سنة 2017، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وهيمنت عمليات اقتناء التذاكر الجوية على حصص سوق التجارة الإلكترونية بالمغربية، باستحواذها على ما يقارب 23.6 في المائة من سوق هذه التجارة، مسجلة زيادة بنسبة 20.4 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وجاء نشاط أداء الفواتير عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للهواتف النقالة في الرتبة الثانية، بعد أن بلغت حصته السوقية نسبة 23.4 في المائة وبزيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وهيمنت عمليات أداء فواتير الماء والكهرباء على ما يناهز 22.9 في المائة من الحصة السوقية للتجارة الإلكترونية بالمغرب، مسجلة ارتفاعا بنسبة 133 في المائة.

واعتمد المغاربة على البطائق المصرفية المغربية لأداء التكاليف المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بنحو 6.5 ملايين عملية وبقيمة 2.4 مليار درهم، مقابل 118 ألف عملية تمت بواسطة البطائق المصرفية الأجنبية وبقيمة ناهزت 200 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mehdi السبت 24 مارس 2018 - 14:26
نعم لاحظة انتعاش السوق الإلكتروني وعدد من الناس توجهوا ليه بقلب رحب وكان باب مقتوح على الجميع لتكوين دخل فردي او جماعي حتى من ابسط الأشياء كتباع في جميع مواقع التواصل الإجتماعي ... وللي نوصي بيه هاد الناس للي لقات هاد النوع من التسويق ملاد من البطالة بلتازموا بالجودة والمصداقية مع الزباناء منها مايخسروش الناس للي جربت وتاخد قاعدة المعاملات في التوسع سوى على عدد المقبلين على هاد النوع من التسويق وهي فكرة زوينة الاشتغال من داخل البيت ومحل الكتروني أحسن من فراشة في الزنقة .
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