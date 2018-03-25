24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المجتمع والأسرة بالمغرب
- بلكا ينحت علاقة الرسام العالمي برافو بالمغرب
- "أسبوع الآلام" يوقف التهريب المعيشي بسبتة
- ملتقى الفنون التشكيلية يتحدى التهميش
- سؤال الإصلاح في منظومتنا التعليمة؟
هل تَخْضع كواليس "فيفا" لضغوطات أمريكية لإقصاء ملف المغرب؟ (5.00)
الهيني يكشف تفاصيل لقائه الأول مع المهداوي داخل سجن عكاشة (5.00)
شغف الرياضة وخطر الهلاك يلفان استغوار الشباب لكهوف بني ملال (5.00)
- مستجدات "الشؤون الدينية" تستنفر وزارة الداخلية لمتابعة جدل الإرث - (102)
- أسماء المرابط .. سيدة "العلاج بالصدمة" لتحقيق الإصلاح الديني - (83)
- هل تَخْضع كواليس "فيفا" لضغوطات أمريكية لإقصاء ملف المغرب؟ - (78)
- عريضة دولية تحشد التضامن مع حراك "الرغيف الأسود" بجرادة - (56)
- أخنوش: المرأة المغربية محرومة من الولوج إلى مناصب المسؤولية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"ليالي المبيت" ترتفع بـ35% في مدينة فاس
سجلت ليالي المبيت بالوحدات السياحية المصنفة في مدينة فاس ارتفاعا بنسبة 35 في المائة خلال شهر يناير 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
ووفق أرقام للمرصد الوطني للسياحة، فإن نحو 69 ألف و357 ليلة سجلت خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقابل 51 ألف و341 ليلة في يناير 2017.
وبلغ عدد الوافدين على الفنادق المصنفة 38 ألف و703، مقابل 28 ألف و50 وافدا مطلع السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 38 في المائة.
وتابع المصدر أن معدل الإقامة في يناير 2018 كان في حدود يومين كما هو الشأن خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وسجلت الوحدات السياحية المصنفة 3 و4 و5 نجوم نسبة ملء شبه كلية في ليالي المبيت على مستوى مدينة فاس مع بداية السنة الحالية، مع نسبة ملء 28 في المائة مقابل 24 في المائة مطلع العام 2017.
وارتفع عدد الغرف العملية خلال الشهر ذاته إلى 4447 وحدة ضمنها 1190 في فئة 5 نجوم، و1272 (فئة 4 نجوم)، و696 (فئة 3 نجوم)، وكذا 721 غرفة بدور الضيافة.
وفي سنة 2017، سجلت الوحدات السياحية المصنفة بفاس ما مجموعه 947 ألف و749 ليلة مبيت، مما يؤكد قوة القطاع السياحي بالعاصمة العلمية للمملكة.
ويظهر هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 39 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016 التي كنت سجلت 683 ألف و52 ليلة مبيت، حسب المرصد الوطني للسياحة.