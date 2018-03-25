"ليالي المبيت" ترتفع بـ35% في مدينة فاس

هسبريس - و.م.ع

سجلت ليالي المبيت بالوحدات السياحية المصنفة في مدينة فاس ارتفاعا بنسبة 35 في المائة خلال شهر يناير 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

ووفق أرقام للمرصد الوطني للسياحة، فإن نحو 69 ألف و357 ليلة سجلت خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقابل 51 ألف و341 ليلة في يناير 2017.

وبلغ عدد الوافدين على الفنادق المصنفة 38 ألف و703، مقابل 28 ألف و50 وافدا مطلع السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 38 في المائة.

وتابع المصدر أن معدل الإقامة في يناير 2018 كان في حدود يومين كما هو الشأن خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وسجلت الوحدات السياحية المصنفة 3 و4 و5 نجوم نسبة ملء شبه كلية في ليالي المبيت على مستوى مدينة فاس مع بداية السنة الحالية، مع نسبة ملء 28 في المائة مقابل 24 في المائة مطلع العام 2017.

وارتفع عدد الغرف العملية خلال الشهر ذاته إلى 4447 وحدة ضمنها 1190 في فئة 5 نجوم، و1272 (فئة 4 نجوم)، و696 (فئة 3 نجوم)، وكذا 721 غرفة بدور الضيافة.

وفي سنة 2017، سجلت الوحدات السياحية المصنفة بفاس ما مجموعه 947 ألف و749 ليلة مبيت، مما يؤكد قوة القطاع السياحي بالعاصمة العلمية للمملكة.

ويظهر هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 39 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016 التي كنت سجلت 683 ألف و52 ليلة مبيت، حسب المرصد الوطني للسياحة.