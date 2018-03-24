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الرئيسية | مال وأعمال | الوزير ساجد: علاقات متينة تجمع المغرب وهنغاريا

الوزير ساجد: علاقات متينة تجمع المغرب وهنغاريا

الوزير ساجد: علاقات متينة تجمع المغرب وهنغاريا
هسبريس من مراكش
السبت 24 مارس 2018 - 16:35

حضر وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، تنظيم الجمعية الهنغارية لوكلاء الأسفار مؤتمرها السنوي، في مراكش اليوم السبت، بجانب سفير هنغاريا المعتمد في المغرب والمدير العام للمكتب الوطني للسياحة، والمندوبة الجهوية لوزارة السياحة في "مراكش ـ آسفي".

كلمة افتتاحية للوزير ساجد توجهت بالشكر للمنظمين على اختيارهم مدينتي مراكش وأكادير لتنظيم هذا المؤتمر على مدار 4 أيام، ثم استعرض العلاقات المتينة التي تجمع المغرب بهنغاريا في مجالات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، مشيرا الى الاتفاقيات التي عززت هذا التعاون بفتح خط جوي مباشر بين بودابيست ومراكش، و بين العاصمة الهنغارية وأكادير.

على مستوى الصناعة التقليدية أبرز المسؤول الحكومي الدور الكبير الذي تقوم به "دار الصانع" لإبراز ما تزخر به المملكة عبر معارض الصناعة التقليدية بالعاصمة بودابيست، التي أقيمت سابقا وبعض محطاتها ستقام في المستقبل القريب. ثم اقترح ساجد على المشاركين في المؤتمر السنوي لوكلاء الأسفار المجريين زيارة باقي المدن المغربية، لاكتشاف عمق الثقاقة وقيم التسامح، والتعرف على التاريخ العريق للبلاد.

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