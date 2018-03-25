شركات تكبد "بورصة البيضاء" خسائر بـ7 ملايير

هسبريس - محمد لديب

ساهم تراجع أداء شركات السياحة والصناعة في تراجع أداء بورصة الدار البيضاء خلال شهر مارس الجاري، وتكبيدها خسائر بقيمة 7 ملايير درهم.

وسجل المحللون انخفاض الأداء الأسبوعي لمؤشر "مازي" بنسبة 1.09 في المائة، مستقرا في مستوى 13065 نقطة مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري.

كما سجل الأداء الأسبوعي لمؤشر "ماديكس" تراجعا بنسبة 1.21 في المائة، عقب تراجعه إلى مستوى 10601 نقطة، ليستقر أداؤه السنوي في مستوى 4.96 في المائة، وتبلغ رأسملة بورصة الدار البيضاء 661.7 مليارات درهم.

ويأتي هذا التراجع في الأداء العام لبورصة الدار البيضاء في وقت سجل المحللون انخفاضا في الأداء الأسبوعي لشركة فيني بروسيت، بنسبة 8.66 في المائة، وتراجع أداء شركة دلتا القابضة بنسبة 3.5 في المائة.

شركة كوزوما، العاملة في قطاع صناعات السكر، تراجع أداؤها الأسبوعي بنسبة 3.13 في المائة، وبنسبة 3.85 في ما يخص لوسيور، وبنحو 2.86 في المائة بالنسبة لشركة مناجم.

وسجل الوسطاء العاملون في بورصة الدار البيضاء تراجعا بنسبة 3.85 في المائة على مستوى أسهم أولماس، العاملة في مجال تعبئة المياه الجوفية، إذ استقر سعر سهمها في حدود 1790 درهما.

بدورها تراجعت أسهم شركة ريسما، العاملة في القطاع السياحي، بنسبة 3.85 في المائة، إذ استقر سعر السهم الواحد في حدود 157 درهما عوض 163 درهما قبل أسبوع.