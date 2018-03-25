24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. بطالة الممرضين (5.00)

  2. هل تَخْضع كواليس "فيفا" لضغوطات أمريكية لإقصاء ملف المغرب؟ (5.00)

  3. الهيني يكشف تفاصيل لقائه الأول مع المهداوي داخل سجن عكاشة (5.00)

  4. شغف الرياضة وخطر الهلاك يلفان استغوار الشباب لكهوف بني ملال (5.00)

  5. أزيد من 5 آلاف طالب مغربي يدرسون بأوكرانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | شركات تكبد "بورصة البيضاء" خسائر بـ7 ملايير

شركات تكبد "بورصة البيضاء" خسائر بـ7 ملايير

شركات تكبد "بورصة البيضاء" خسائر بـ7 ملايير
هسبريس - محمد لديب
الأحد 25 مارس 2018 - 03:35

ساهم تراجع أداء شركات السياحة والصناعة في تراجع أداء بورصة الدار البيضاء خلال شهر مارس الجاري، وتكبيدها خسائر بقيمة 7 ملايير درهم.

وسجل المحللون انخفاض الأداء الأسبوعي لمؤشر "مازي" بنسبة 1.09 في المائة، مستقرا في مستوى 13065 نقطة مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري.

كما سجل الأداء الأسبوعي لمؤشر "ماديكس" تراجعا بنسبة 1.21 في المائة، عقب تراجعه إلى مستوى 10601 نقطة، ليستقر أداؤه السنوي في مستوى 4.96 في المائة، وتبلغ رأسملة بورصة الدار البيضاء 661.7 مليارات درهم.

ويأتي هذا التراجع في الأداء العام لبورصة الدار البيضاء في وقت سجل المحللون انخفاضا في الأداء الأسبوعي لشركة فيني بروسيت، بنسبة 8.66 في المائة، وتراجع أداء شركة دلتا القابضة بنسبة 3.5 في المائة.

شركة كوزوما، العاملة في قطاع صناعات السكر، تراجع أداؤها الأسبوعي بنسبة 3.13 في المائة، وبنسبة 3.85 في ما يخص لوسيور، وبنحو 2.86 في المائة بالنسبة لشركة مناجم.

وسجل الوسطاء العاملون في بورصة الدار البيضاء تراجعا بنسبة 3.85 في المائة على مستوى أسهم أولماس، العاملة في مجال تعبئة المياه الجوفية، إذ استقر سعر سهمها في حدود 1790 درهما.

بدورها تراجعت أسهم شركة ريسما، العاملة في القطاع السياحي، بنسبة 3.85 في المائة، إذ استقر سعر السهم الواحد في حدود 157 درهما عوض 163 درهما قبل أسبوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.