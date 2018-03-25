24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المجتمع والأسرة بالمغرب
- في ذِكرى رحيل الجندي .. "ولد القصور" تأريخ شعبي لنضال البسطاء
- بلكا ينحت علاقة الرسام العالمي برافو بالمغرب
- "أسبوع الآلام" يوقف التهريب المعيشي بسبتة
- ملتقى الفنون التشكيلية يتحدى التهميش
هل تَخْضع كواليس "فيفا" لضغوطات أمريكية لإقصاء ملف المغرب؟ (5.00)
شغف الرياضة وخطر الهلاك يلفان استغوار الشباب لكهوف بني ملال (5.00)
- مستجدات "الشؤون الدينية" تستنفر وزارة الداخلية لمتابعة جدل الإرث - (102)
- أسماء المرابط .. سيدة "العلاج بالصدمة" لتحقيق الإصلاح الديني - (83)
- هل تَخْضع كواليس "فيفا" لضغوطات أمريكية لإقصاء ملف المغرب؟ - (78)
- عريضة دولية تحشد التضامن مع حراك "الرغيف الأسود" بجرادة - (56)
- أخنوش: المرأة المغربية محرومة من الولوج إلى مناصب المسؤولية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خط جوي جديد يربط مراكش بالعاصمة اليونانية
أعلنت شركة النقل الجوي الإرلندية ذات التكلفة المنخفضة "رايان إير" أنها ستطلق خطا جويا مباشرا بين العاصمة اليونانية أثينا ومدينة مراكش في 29 أكتوبر المقبل.
وقال مصدر من المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة اليونانية أثينا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الربط المباشر سيكون يومين في الأسبوع، كل اثنين وجمعة، فيما ستبلغ مدة الرحلة أربع ساعات و25 دقيقة.
وستنطلق رحلة الذهاب من مراكش الساعة السادسة صباحا ،فيما تكون رحلة العودة من أثينا الساعة الواحدة زوالا إلا عشرة دقائق. ليندرج هذا الخط الجديد في إطار الاهتمام الذي توليه الشركة لمركزها الإقليمي بمراكش، حيث تسير انطلاقا منه عددا من الرحلات المنتظمة لعدد من الوجهات العالمية ذات الجذب السياحي، أبرزها روما وبودابيست ولندن وبروكسيل ومدريد وبرشلونة، وميلانو والبندقية ودبلن وباريس ومارسيليا وإيندهوفن، وكراكوفي وبورتو وليفيربول وغيرها.
ويعد هذا الخط الجوي الجديد الوحيد الذي يربط المغرب باليونان، بعد إغلاق شركة "إير ميديتيرانيان" لخطها المباشر بين أثينا والدار البيضاء، مؤقتا، بعد اطلاقه أسابيع قليلة في نهاية العام الماضي، مرجهة ذلك إلى مشاكل تعاني منها الشركة حديثة النشأة.