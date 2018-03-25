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الرئيسية | مال وأعمال | خط جوي جديد يربط مراكش بالعاصمة اليونانية

خط جوي جديد يربط مراكش بالعاصمة اليونانية

خط جوي جديد يربط مراكش بالعاصمة اليونانية
هسبريس ـ و.م.ع
الأحد 25 مارس 2018 - 05:26

أعلنت شركة النقل الجوي الإرلندية ذات التكلفة المنخفضة "رايان إير" أنها ستطلق خطا جويا مباشرا بين العاصمة اليونانية أثينا ومدينة مراكش في 29 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر من المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة اليونانية أثينا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الربط المباشر سيكون يومين في الأسبوع، كل اثنين وجمعة، فيما ستبلغ مدة الرحلة أربع ساعات و25 دقيقة.

وستنطلق رحلة الذهاب من مراكش الساعة السادسة صباحا ،فيما تكون رحلة العودة من أثينا الساعة الواحدة زوالا إلا عشرة دقائق. ليندرج هذا الخط الجديد في إطار الاهتمام الذي توليه الشركة لمركزها الإقليمي بمراكش، حيث تسير انطلاقا منه عددا من الرحلات المنتظمة لعدد من الوجهات العالمية ذات الجذب السياحي، أبرزها روما وبودابيست ولندن وبروكسيل ومدريد وبرشلونة، وميلانو والبندقية ودبلن وباريس ومارسيليا وإيندهوفن، وكراكوفي وبورتو وليفيربول وغيرها.

ويعد هذا الخط الجوي الجديد الوحيد الذي يربط المغرب باليونان، بعد إغلاق شركة "إير ميديتيرانيان" لخطها المباشر بين أثينا والدار البيضاء، مؤقتا، بعد اطلاقه أسابيع قليلة في نهاية العام الماضي، مرجهة ذلك إلى مشاكل تعاني منها الشركة حديثة النشأة.

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